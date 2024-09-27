Несанкционированное хранение IP-адресов, похоже, вновь возникает.

Европейский суд юстиции установил строгие правила хранения данных, но Германия добивается возрождения хранения IP-адресов без причин, что еще не принято окончательное решение.

Бундерат предложил новый законный метод хранения данных, чтобы предоставить следователям больше ресурсов в серьезных случаях. Инициатива от Гессена, призывающая к временному неограниченному хранению IP-адресов для борьбы с тяжкими преступлениями, такими как детская порнография, получила большинство голосов. В настоящее время Bundestag рассматривает этот проект.

В отсутствие обязательного хранения данных провайдерами связи успех расследований будет зависеть от удачи, заявил министр-президент Гессена Борис Райн перед голосованием в палате земель.

В сентябре 2022 года Европейский суд юстиции постановил, что хранение данных связи для расследования преступлений в Германии подлежит строгим ограничениям. Судьи решили, что действующее приостановленное положение о хранении данных в Германии противоречит законодательству ЕС. Однако они также предложили, что хранение IP-адресов в определенных случаях разрешено для борьбы с тяжкими преступлениями.

СДПГ поддерживает "быстрое замораживание"

В настоящее время федеральный министр юстиции Марко Бушманн выступает за метод "быстрое замораживание", при котором данные хранятся только при подозрении на тяжкое преступление. Федеральный министр внутренних дел Надя Фазер поддерживает законный способ хранения IP-адресов. Тем не менее, Бушманн связал этот вопрос со своим согласием на продление арендного моратория, что важно для "зеленых" и СДПГ, в беседах с федеральным канцлером Олафом Шольцем.

"Этот закон является значительным шагом вперед для улучшения возможностей расследования", - прокомментировал министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер. "С этим законодательным инициативой земли могут закрыть существенную брешь в безопасности в текущем пакете безопасности, который обсуждается коалицией "трафика света", - добавил он.

Предложение о временном неограниченном хранении IP-адресов для борьбы с тяжкими преступлениями, такими как детская порнография, получило большинство голосов, подчеркивая необходимость таких мер в определенных ситуациях. Несмотря на то, что Европейский суд юстиции постановил, что действующее положение о хранении данных в Германии противоречит законодательству ЕС, судьи предложили, что хранение IP-адресов в определенных случаях может быть разрешено для борьбы с тяжкими преступлениями.

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