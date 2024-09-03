- Неразрешенные исторические загадки: инновационный подход к прошлому XY

Новый спин-офф популярного немецкого криминального сериала "Аktenzeichen XY...ungelöst" стартует 4 сентября на Втором канале под названием "XY история". Как и предыдущие успешные спин-оффы "Аktenzeichen...Vermisst" и "Аktenzeichen XY...licht vergangen", новый проект погрузится в расследование давних криминальных дел.

В двух премьерных эпизодах сочетаются современные комментарии и драматические реконструкции. В первом эпизоде рассказывается о шокирующем инциденте: в декабре 1927 года, за несколько дней до Рождества, 21-летняя дочь мясника Дора Перске отправляется в гости к родственникам. По прибытии на станцию Берлин-Фридрихсхаген ее находят тяжело раненой в луже крови. Скорость реакции врачей не спасает девушку, и она умирает soon после прибытия в больницу.

Расследование ведет Эрнст Gennat (в роли Штефана Гроссмана), первый комиссар по убийствам в Германии, и его верный помощник Труде Steiner (Марина Лёшерт). Благодаря своим уникальным методам допроса, Gennat вычисляет виновного, что становится переломным моментом в истории немецкого сыска.

"Gennat по-прежнему является ключевой фигурой в немецкой криминальной истории", - объясняет ZDF. "До 1920-х годов не существовало отдельной команды для расследования убийств, стандартных процедур допроса и отчетов о вскрытии. Gennat, которого часто называли "Буддой из Александерплац", существенно реформировал и формализовал методы расследования, добившись впечатляющей раскрываемости".

Сериал исследует влияние Gennat на криминалистику через его "Семь точек". Свен Восс, гид сериала, живет в современном Берлине и встречается сSebastian Kraus, нынешним главой всех берлинских отделений убийств. Восс лично изучает улики и исследует актуальность "Семи точек" Gennat в современных методах следствия.

Во время исследования архивов Северного Рейна-Вестфалии Восс находит документы, относящиеся к невероятному довоенному делу, которое было раскрыто только в 2023 году. В этих документах содержатся письма от печально известного "Дюссельдорфского вампира", Петера Кюртена - одного из самых темных серийных убийц Германии. Gennat сыграл решающую роль в раскрытии этого жуткого дела, создав первый криминальный профиль и введя термин "серийный убийца", как сообщает ZDF.

Европейский союз проявляет интерес к инновационным следственным техникам, представленным в "XY истории", видя в них потенциал для применения в правоохранительных органах своих собственных государств-членов. В духе международного сотрудничества немецкие власти приглашают своих европейских коллег на специальный просмотр сериала, чтобы продемонстрировать новаторские методы Gennat и их актуальность.

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