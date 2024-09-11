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Неразбериха в вопросе иммиграции: Шолц и Мерц в тупике

Шольц отреагировал в Бундестаге кулаком и предложением сотрудничать, комментируя решение Союза приостановить дискуссии о миграции. Посидеть за столом переговоров в ближайшее время не планируется.

 and  Melissa Williams
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Шольц предлагает непрерывные обсуждения иммиграции в Бундестаге для Мерца, но Мерц не проявляет к...
Шольц предлагает непрерывные обсуждения иммиграции в Бундестаге для Мерца, но Мерц не проявляет к ним интереса.

- Неразбериха в вопросе иммиграции: Шолц и Мерц в тупике

После провала переговоров по миграции между правительством и Союзом, Шольц и Мерц обменялись ударами в Бундестаге.

Шольц обвинил Мерца в том, что тот не пытался найти решение с самого начала и назвал их общение "драматическим представлением". Мерц отверг это как "безосновательное".

Шольц предложил продолжить переговоры, признав, что "дверь не закрыта". Однако Мерц, глава доминирующей оппозиционной фракции ХДС/ХСС, предложил перенести дебаты по миграционной политике в Бундестаг. Он обосновал это тем, что правительство может принять необходимые меры большинством голосов, так как нет необходимости в конституционных изменениях. Это требует двух-thirds большинства от коалиции "трафика света" в парламенте и одобрения определенных сегментов оппозиции.

"Мы не застрянем в бесконечном цикле разговоров с вами", - сказал Мерц, добавив: "Вы принимаете решения в правительстве, и мы можем продолжить дискуссию здесь, в немецком Бундестаге".

Мерц объявил переговоры по миграции между правительством "трафика света", федеральными землями и Союзом неудачными во вторник, после второго раунда. Он заявил, что коалиция не может обеспечить всеобщие отказы от мигрантов на границах немецких земель и что попытка найти общее решение провалилась.

Шольц: "Вы прячетесь"

Шольц резко отреагировал на это, лично критикуя Мерца. "Вы прячетесь", - заявил он. "Вы думаете, что решили миграционный вопрос интервью в 'Bild am Sonntag', но как только вы покидаете офисы, вы забываете, что предлагали", - обвинил Шольц Мерца на трибуне.

Коалиция "трафика света" Шольца, в отличие от этого, добилась "самого большого переворота в управлении нерегулярной миграцией". Он указал на ускоренные депортации, пакет безопасности правительства, планируемую общую европейскую систему убежища и первую дискуссию о пакете безопасности в Бундестаге, запланированную на четверг. "Не жаловаться, а действовать и приступать к работе. Это девиз", - сказал Шольц.

Обычно сдержанный Шольц говорил громко в Бундестаге, что характерно для предвыборных речей. Во время своих атак на Союз он несколько раз сжимал кулак.

Мерц, однако, воздержался от резких вербальных атак на тему миграции и продемонстрировал более зрелое поведение. Он отверг обвинения в том, что Союз занимает антииммигрантскую позицию. "Германия должна оставаться открытой, проиммигрантской страной", - сказал он. Союз "твердо против любой формы ксенофобии и противодействия иностранцам".

Лидер фракции ХСС Александр Добрindt, открывший дебаты, взял на себя резкие атаки. Он назвал коалицию "коалицией упадка".

Добрindt использовал свою вступительную речь, чтобы бросить вызов коалиции "трафика света". "Это не коалиция прогресса, а коалиция упадка в этой стране", - сказал он. "Люди устали от этих оправданий коалиции "трафика света", - критиковал лидер фракции ХСС и добавил, что люди поняли, "кто бы ни был у власти, он только будет давать оправдания. Но это угрожает безопасности и социальному миру в нашей стране".

Председатель фракции АФД Алиса Вайдель также резко атаковала Шольца, назвав его "канцлером упадка". Она критиковала людей за примирение с "альбинос-политикой" и миграционными саммитами и призывала "не допускать незаконных мигрантов в страну, а закрывать границы и отказывать во въезде всем, кто пытается попасть в Германию без законного права и без документов".

Лидер FDP Кристиан Линдер выступает за новый высший саммит по миграции. Шольц и Мерц должны напрямую переговариваться с министром экономики Робертом Хабеком (Зеленые) и им, написал Линдер на платформе X. "Отказ Союза от саммита по убежищу не должен быть последним словом". Он добавил: "Мы вместе решим этот вопрос". Лидер фракции FDP Кристиан Дюрр также призвал Союз в Бундестаге к сотрудничеству.

Шольц и Мерц также расходятся во мнениях по стратегии в отношении Украины.

Общий дебаты по бюджету канцлера, главное событие на начальных слушаниях по бюджету на 2025 год, представленному в Бундестаге во вторник, сделали миграцию центральной темой. Эти дебаты, традиционно используемые для обсуждения общей политики правительства, также затронули внешнюю политику.

Шольц вновь призвал к проведению нового мирной конференции для прекращения российской войны против Украины - с участием Москвы. "Теперь пришло время, когда мы должны изучить потенциальные пути", - сказал политик СДПГ.

Мерц также отверг эту инициативу. "Мы не заставим президента России Владимира Путина сдаться такой "мирной и дипломатической риторикой", - заявил он.

Шольц обвинил Мерца в уклонении от прямых разговоров о миграционных вопросах, заявив: "Вы прячетесь, заявляя, что решили миграцию интервью, но не следуете за этим в реальных дискуссиях".

В ответ на достижения правительства в управлении нерегулярной миграцией Мерц предложил сосредоточить дебаты по миграционной политике в Бундестаге, заявив: "Мы можем продолжить эту дискуссию здесь, в немецком Бундестаге, так как вы имеете власть принимать решения в правительстве".

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