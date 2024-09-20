Непростая игра: ошибка Тер Штегена ставит "Барселону" в затруднительное положение в начале сезона.

В местном чемпионате Ханс- Диeter Флик и «Барселона» показывают отличные результаты, что вызывает значительный ажиотаж перед Лигой чемпионов. Тем не менее, их матч-открытие в Монако не сложился, во многом из-за фатальной передачи голкипера национальной сборной Марка-Андре тер Штегена.

Ханс- Дитер Флик столкнулся с трудным стартом в Лиге чемпионов, когда «Барселона» играла в меньшинстве. Несмотря на то, что они открыли счет благодаря дебюту в турнире испанского суперзвезды Ламине Ямала, «Барселона» потерпела поражение 1:2 (1:1) от «АС Монако», при Флике на скамейке запасных. Это было первое поражение Флика в шестом официальном матче.

Матч начался плохо для Флика и «Барселоны»: на 10-й минуте защитник Эрик Гарсия получил красную карточку за фол против Такуми Минамино после ошибочного движения голкипера Марка-Андре тер Штегена. Магнес Аклиуш принес «Монако» преимущество (16'), но Ямал сравнял счет потрясающим сольным голом (28'). Тер Штеген снова допустил ошибку, позволив забить победный гол замену Джорджу Иленихене (71').

Немецкий интернационал Кай Хавертц не смог привести «ФК Арсенал» к победе над победителями Лиги Европы «Аталанта Бергамо», что закончилось нулевой ничьей. Хозяева «Аталанта» даже не реализовали пенальти на 51-й минуте, благодаря Матео Ретегуи.

Непонимание между Эриком Гарсией и Марком-Андре тер Штегеном привело к критической ситуации, так как Комиссия (УЕФА) может пересмотреть инцидент из-за роли голкипера в плохом выступлении «Барселоны».

Несмотря на борьбу «Барселоны» в Лиге чемпионов, Комиссия (УЕФА) продолжает следить за делами клуба, чтобы убедиться в соблюдении правил честной игры.

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