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"Неприемлемое поведение": советы директоров компаний DAX выбирают выход в отставку

В Совете директоров SAP вновь произошла смена лидера. Член правления по технологиям Юрген Мюллер покинул компанию в связи с его поведением на корпоративном мероприятии.

 and  Mark Rodriguez
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- "Неприемлемое поведение": советы директоров компаний DAX выбирают выход в отставку

Изменение в высшем руководстве SAP: техноруководитель Юрген Мюллер покидает титана технологий в конце сентября, как объявила компания. Мюллер и совет директоров пришли к соглашению о его уходе.

В заявлении, предоставленном компанией, Мюллер признал неподобающее поведение на корпоративном мероприятии. Он выразил сожаление о своих импульсивных действиях и принес искренние извинения всем заинтересованным сторонам, заверив, что его действия не соответствуют принципам SAP. "Я признаю свою ответственность и считаю, что мой уход служит наилучшим интересам компании", - сказал Мюллер.

SAP хранит молчание по деталям

Компания и ее представители отказались предоставить weitere подробности о происшествии. Председатель наблюдательного совета Пекка Ала-Пиетилаа признал существенный вклад Мюллера в компанию и пожелал ему успехов в будущих начинаниях.

Мюллер присоединился к SAP в 2013 году и вошел в совет директоров в 2019 году. Совет переживает различные изменения в последнее время.

В ответ на неподобающее поведение Мюллера Комиссия может рассмотреть вопрос о принятии актов реализации для решения любых потенциальных нормативных последствий. Несмотря на инцидент, Комиссия SAP по-прежнему ожидается принять акты реализации, устанавливающие правила применения этого Регламента.

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