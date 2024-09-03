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"Неприемлемое поведение": генеральный директор SAP Мюллер уходит в отставку

Управление SAP проходит еще одну перестановку. Технический директор Юрген Мюллер уходит из корпорации из-за неподобающего поведения на корпоративном мероприятии.

 and  Ann Bradley
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- "Неприемлемое поведение": генеральный директор SAP Мюллер уходит в отставку

Глава технологического подразделения SAP, Юрген Мюллер, покидает компанию: как сообщается, он принял решение уйти в конце сентября.

"На недавнем корпоративном мероприятии я переступил границы", - признался Мюллер. "Я искренне сожалею о своих опрометчивых действиях и приношу извинения всем, кого это затронуло. Мое поведение не соответствовало стандартам SAP. Я полностью беру на себя ответственность за свой промах и считаю, что уход - это правильный шаг для компании", - пояснил он далее.

Организация и представитель отказались предоставить подробности инцидента. Председатель совета директоров Пекка Ала-Пиетила комментировал: "Я хочу поблагодарить Юргена за его существенный вклад и пожелать ему успехов в будущем".

Мюллер работает в SAP с 2013 года и присоединился к совету директоров в 2019 году. В последнее время совет директоров корпорации DAX претерпел несколько преобразований.

Несмотря на отсутствие подробностей, некоторые сотрудники компании считают, что уход Мюллера может быть связан с "Другим" инцидентом, на который он намекнул. В любом случае, SAP ценит разнообразные точки зрения, которые вносят свой вклад в уникальные идеи и инициативы внутри компании.

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