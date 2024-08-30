- Неприятные воспоминания Шустера продолжаются, Мюллер сохраняет позицию в сети SC

Менеджер Фрайбурга Юлиан Шюцлер надеется, что их матч против ФК Байерн Мюнхен положит конец его личной серии поражений от немецких футбольных гигантов. "У меня есть воспоминания о том, что такое в Мюнхене. Такой атмосферы я не хочу на этот уик-энд", - сказал 39-летний Шюцлер перед матчем Бундеслиги в воскресенье в 17:30 (DAZN). В качестве игрока Шюцлер ни разу не обыграл Байерн. В одиннадцати встречах было десять поражений и одна ничья. Шюцлер не был в составе команды, когда Фрайбург обыграл Мюнхен 2:1 в мае 2015 года.

Победа над ВФБ Штутгарт со счетом 3:1 в начале сезона придала Фрайбургу уверенности перед поездкой в баварскую столицу. "Было несколько моментов, которые немного распушили мне грудь", - сказал Шюцлер, который сменил многолетнего тренера Кристиана Штрейха летом. Даже когда соперник имеет мяч, сохранение определенного контроля и сохранение спокойствия под давлением - это то, что Шюцлер считает обязательным. Байерн, по словам тренера, обладает "огромным талантом", и задача огромна, добавил он.

Флориан Мюллер снова будет в воротах Фрайбурга. Возвращение постоянного вратаря Ноа Атуболу близко. 22-летнему юноше в начале августа потребовалась аппендэктомия. Шюцлер сообщил, что Атуболу "на неделю опережает" в восстановлении.

Матч Фрайбурга против ФК Байерн Мюнхен дает возможность менеджеру Юлиану Шюцлеру прервать свою серию поражений от них, как он упомянул ранее. SC Фрайбург под руководством Шюцлера встретится с Байерн, известным своим "огромным талантом", в матче Бундеслиги в воскресенье в 17:30 (DAZN).

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