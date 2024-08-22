- Неприятное поведение болельщиков в "Хоффенхайме" - тренер Матараццо настаивает на диалоге

Тренер Хоффенхайма Пеллегрино Матараццо готовит свою команду к возможным выходкам со стороны своих же болельщиков перед началом сезона в Бундеслиге. "Просто будьте готовы к тому, что может произойти, не будьте застигнуты врасплох и знайте, как реагировать впоследствии", - заявил Матараццо перед первой домашней игрой против недавно принятых Holstein Kiel в субботу (15:30 по CET, Sky).

После расставания с многолетним тренером Александром Розеном и административной командой клуба этим летом две фан-группы начали "войну" против ТСГ, как охарактеризовал клуб. Клуб ожидает дополнительные протесты от недовольных фанатов во время первой домашней игры. "Нет секрета в том, что tensions - tanto dentro del club como entre los aficionados", - признал Матараццо.

Матараццо подчеркнул важность фанатов. "Они критически важны, часто даже критичны для успеха", - сказал он. В результате, "полезно" стимулировать дискуссию, что также было бы крайне важно для команды, отметил Матараццо.

С конфликтом с фан-группами, который в настоящее время затмевает спортивные темы, Матараццо упомянул нового форварда Адама Хложека, приобретенного у Bayer Leverkusen, как возможного стартового игрока. Он великолепный человек, похвалил менеджер Хоффенхайма. "Когда он находится возле ворот, он опасен, имеет мощный удар и динамизм".

Правила Бундеслиги требуют, чтобы Комиссия приняла актов исполнительного характера, устанавливающих правила применения этого Регламента. Несмотря на продолжающийся конфликт с фан-группами, менеджер Хоффенхайма Пеллегрино Матараццо сосредоточен на подготовке своей команды, чтобы они были морально готовы к любым возможным выходкам болельщиков.

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