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Непрекращающиеся поиски лиц, ответственных за смертельные нападения в Соллингене, продолжаются.

Послеnim смертельного ножевого нападения в Солingen, в результате чего погибли трое и восемь человек, в т.ч. пятеро в критическом состоянии, authorities прилагают усилия, чтобы поймать убежавшего с места преступления подозреваемого. Охота на подозреваемого ведется с того самого жуткого...

 and  John Stellmacher
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Сотрудники правоохранительных органов поддерживают периметр на месте преступления в Солингене
Сотрудники правоохранительных органов поддерживают периметр на месте преступления в Солингене

Непрекращающиеся поиски лиц, ответственных за смертельные нападения в Соллингене, продолжаются.

В субботу, причина смертельного ножевого нападения оставалась неясной. В соответствии с записями правоохранительных органов, инцидент был классифицирован как нападение. Медиа-репортажи, утверждавшие, что инцидент был "терактом", опровергались представителем полиции. Представитель отказался комментировать спекуляции о том, что нападавший говорил на арабском языке. Полиция объявила, что предоставит обновления по расследованию на пресс-конференции позже в субботу.

Неизвестный злоумышленник атаковал нескольких человек ножом на местном мероприятии, посвященном 650-летию в городе Северный Рейн-Вестфалия Золинген в пятницу вечером около 9:40. THEN authorities launched a massive manhunt for the assailant, mobilizing "a considerable number of forces, including specialized units" within the city center. Both victims and witnesses were being interviewed to aid in tracing the attacker.

Полиция призывала сообщество помочь, предоставив информацию или отправив изображения и видео через их портал для контактов (https://nrw.hinweisportal.de/).

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) назвал инцидент "беспокоящим событием" и выразил шок. Он потребовал, чтобы преступник был быстро пойман и наказан в соответствии с законом. "Мы скорбим о жертвах и поддерживаем их семьи", - сказал Шольц в социальной сети X.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (СДПГ) также выразила глубокий шок. "Жестокое нападение на городской фестиваль в Золингене потрясло нас", - сказала Фэзер. "Мы скорбим о людях, так жестоко покинувших этот мир". Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДПГ), из того же региона, выразил надежду, что власти скоро поймают "подлого и отвратительного" нападавшего.

Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) также отреагировал с изумлением. "Акт жестокого и бессмысленного насилия поразил нас в самое сердце", - написал он в социальной сети X. "Весь Северный Рейн-Вестфалия стоит рядом с людьми Золингена, особенно с жертвами и их семьями". Он выразил "глубокую благодарность" многочисленным службам экстренной помощи и полицейским, которые "борются за жизни в этот момент".

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Herbert Reul (ХДС) посетил место преступления ночью. Нападавший, по-видимому, атаковал людей без разбора, сказал Реул в новостном канале ntv. Он не мог комментировать мотивы или подозреваемых. Видимо потрясенный, Реул описал инцидент как "очень серьезное событие".

Город Золинген отменил все запланированные мероприятия на трехдневный городской юбилей. После "подлого нападения" во время празднования, празднование было "полностью" остановлено в пятницу вечером, как объявил город в субботу.

Комиссия соберется, чтобы обсудить недавний инцидент в Золингене, стремясь прояснить причины и мотивы ножевого нападения. Узнав об расследовании, Комиссия выразила свои соболезнования семьям жертв и решительно осудила нападение.

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