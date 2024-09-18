Непредвиденные взрывы с шифрованных пежеров раскрывают значительную уязвимость.

Террористическая группа, связанная с Ираном, объявила, что беспроводные устройства начали взрываться около 15:30 по местному времени, что стало враждебным израильским нападением на оперативников «Хезболлы». CNN подтвердило, что Израиль руководил этой совместной операцией со своей разведывательной службой, «Моссад», и военными. Правительство Ливана осудило это как преступную израильскую агрессию.

Военные Израиля, которые часто обмениваются ударами с «Хезболлой» с эскалацией конфликтов с иранскими поддерживаемыми палестинскими боевиками, ХАМАС, в Газе в прошлом году, отказались комментировать этот инцидент.

Недавно приобретенные пейджеры «Хезболлой» были названы взрывными устройствами источником в службе безопасности Ливана, предоставленным CNN. Они не раскрыли точную дату покупки или модель устройств.

Аналитики argue, что беспрецедентный масштаб и характер этих взрывов раскрывают слабость «Хезболлы», так как их коммуникационная сеть была нарушена с летальными последствиями.

Регионы, пострадавшие от взрывов, в основном целенаправленно атаковали южные пригороды Бейрута, плотно населенный район, известный как оплот «Хезболлы». Широко распространенные кадры показывают, как покупатели и пешеходы падают на улицах после взрывов. Раненые демонстрируют ужасные раны, в том числе потерянные пальцы, поврежденные глаза и разорванные животы.

По меньшей мере девять человек погибли, в том числе ребенок, а около 2800 были госпитализированы в ливанские больницы, что создало нагрузку на их ресурсы.

«Хезболла» придает большое значение секретности своих военных целей, используя нетехнологические средства, чтобы избежать проникновения. В отличие от других не государственных актеров в регионе, они полагаются на внутреннюю коммуникационную сеть, что является одним из ключевых факторов построения их могущественного присутствия, которое давно обвиняется в функционировании как государство в государстве.

Долгосрочный лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в начале года призвал членов в южном Ливане отказаться от использования сотовых телефонов, опасаясь израильской шпионской деятельности через устройства. Он назвал сотовые телефоны пособником Израиля и убийцей и приказал их хоронить, запирать или прятать.

В ответ на эти опасения «Хезболла» вернулась к использованию пейджеров, согласно Ави Мелему, бывшему офицеру израильской разведки. Мелеме утверждал, что пейджеры позволяли коллегам общаться по этим телефонным линиям, хотя и сами подвергались риску GPS-цели.

Представьте себе членов «Хезболлы», использующих пейджеры, считая их более безопасными. Но они не знали, что их собственные устройства могут стать причиной их бед.

«Хезболла» вернулась к этим устройствам, считая их более безопасными для своих боевиков, чем телефоны, которые потенциально могли быть подвергнуты GPS-цели. Эти низкотехнологичные устройства были использованы против них, еще больше углубляя стресс и унижение среди их лидеров», — сказал Мелеме.

Механизм взрыва пейджеров продолжает вызывать горячие споры.

В то время как Ливан борется с этим шокирующим событием, в средствах массовой информации циркулирует история о том, что Израиль контрабандой пронес explosives в партии пейджеров, изготовленных тайваньским производителем Gold Apollo и предназначенных для «Хезболлы». В устройства была встроена детонаторная кнопка, позволяющая дистанционное взрывание, сообщила NY Times.

Большинство использованных устройств были моделью Gold Apollo AP924. В партии также фигурировали три других модели Gold Apollo, сообщила NY Times.

В сети появились изображения поврежденных пейджеров Gold Apollo, указывающие на то, что устройства были вовлечены в волну взрывов. Хотя CNN не смогла геолокализовать эти социальные медиа-изображения, они подтвердили, что они были опубликованы в тот же день, что и нападения. Среди этих сообщений один пейджер явно показывал модель Gold Apollo AR924. CNN связалась с производителем для комментария.

Эксперт по коммуникациям Дэвид Кеннеди выразил сомнения в том, что взрывы, показанные в онлайн-кадрах, были результатом прямого взлома, вызвавшего взрыв батареи. Для выполнения этой операции были бы необходимы глубоко внедренные оперативники «Хезболлы», согласно Кеннеди.

«Это одно из самых масштабных и скоординированных нападений, которое я когда-либо видел. Уровень организации, необходимый для выполнения этой операции, безупречен», — сказал он. «Основным методом выполнения этой операции была человеческая разведка, дополненная проникновением в цепочку поставок для манипулирования устройствами».

Цель этого удара ясна: запугивающее сообщение «Хезболле» — «Мы можем добраться до вас, когда захотим, без предупреждения или милосердия».

Этот удар, скорее всего, был средством посеять основательный страх среди сил «Хезболлы», помешать их набору персонала и подорвать доверие к их лидерству и способности обеспечить безопасность своих членов.

Амос Ядлин, бывший главный военный разведчик Израиля и один из ведущих стратегических аналитиков страны, высоко оценил проникновение, технологии и разведку Израиля.

«Израильский удар продемонстрировал выдающиеся проникновение, технологии и разведку», — прокомментировал Ядлин. «Может ли Израиль таким образом передать сообщение Насралле? «Насколько далеко вы готовы пойти, чтобы разрушить Израиль, и какой ценой? Мощная и кажущаяся непроницаемой организация была проникнута и обнаружена».

Человеческие потери этой экспозиции не поддаются измерению.

О том, несет ли Израиль ответственность за подобную атаку, Ким Гаттас, ливанский журналист и писатель The Atlantic, сказал CNN, что это могло быть попыткой «устрашить «Хезболлу» и заставить ее сдаться, четко дав понять, что эскалация их атак против Израиля приведет к еще более жестокой ответной реакции».

Или это может быть прелюдией к крупной израильской операции против Ливана, пока «Хезболла» борется с последствиями этого высоко необычного нападения на своих оперативников.

Почему Израиль захочет противостоять «Хезболле»?

Израиль, пока не комментирующий deadly инцидент, часто упоминается как стремящийся ослабить «Хезболлу», считают аналитики.

Кроме того, Израиль входит в небольшое число стран, обладающих техническими знаниями для проведения такой тайной операции по проникновению в цепочку поставок. Согласно Миллеру, аналитику CNN, «Какая разведывательная служба обладает способностью провести подобную операцию? Список короткий, и Израиль возглавляет его».

Израиль имеет историю дистанционных атак в регионе, некоторые приписывают или обвиняют Израиль и США в развертывании сложного компьютерного вируса под названием "Стикснет", который повредил центрифуги на иранском ядерном объекте в 2009 и 2010 годах.

В 2020 году иранский ядерный ученый был "убит" в Тегеране из дистанционно управляемого пулемета, установленного в автомобиле с технологией распознавания лиц. В этом году лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит взрывным устройством, спрятанным в гостевом доме, где он проживал в иранской столице, как сообщил источник, знакомый с ситуацией, CNN. Иран обвинил Израиль в этих убийствах.

Атака усилила напряженность в уже неспокойном регионе. Конфликт между Израилем и "Хезболлой" никогда не был более острым, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. "Хезболла", обладающая значительными запасами оружия, объявила, что ее атаки на Израиль являются проявлением солидарности с ХАМАСом и палестинцами в Газе.

Озабоченные мировые лидеры спешат предотвратить эскалацию. Министр обороны США Ллойд Остин дважды поговорил с министром обороны Израиля Йоавом Галаantom, как сообщили два официальных лица США.

Официальный представитель отказался раскрыть даты звонков. Хотя они обычно общаются часто, два звонка в один день являются необычными и свидетельствуют о серьезной озабоченности США текущей ситуацией.

Христиан Эдвардс, Джанлука Меццофиоре, Джереми Даймонд и Сабрина Шулман внесли вклад в освещение новостей для CNN.

Инцидент вызывает опасения по поводу безопасности коммуникационных устройств на Ближнем Востоке, поскольку аналитики задаются вопросом, смог ли Израиль пронести взрывчатку в пейджерах, изготовленных тайваньской компанией и предназначенных для "Хезболлы". "Хезболла" имеет историю приоритета секретности для своих военных целей и использования нетехнологических средств, чтобы избежать проникновения наблюдения, полагаясь на внутреннюю сеть связи и отказываясь от беспроводных устройств из-за потенциальной цели GPS.

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