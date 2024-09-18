Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостимир

Непредвиденные взрывы с шифрованных пежеров раскрывают значительную уязвимость.

Множество пейджеров, носимые соратниками Хезбollah, взорвались почти одновременно, отмечая пик серии тайных убийств и киберприступов в регионе.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 5 минут
Военные силы Ливана берут под контроль улицу в Бейруте после взрывов 17 сентября 2024 года.
Военные силы Ливана берут под контроль улицу в Бейруте после взрывов 17 сентября 2024 года.

Непредвиденные взрывы с шифрованных пежеров раскрывают значительную уязвимость.

Террористическая группа, связанная с Ираном, объявила, что беспроводные устройства начали взрываться около 15:30 по местному времени, что стало враждебным израильским нападением на оперативников «Хезболлы». CNN подтвердило, что Израиль руководил этой совместной операцией со своей разведывательной службой, «Моссад», и военными. Правительство Ливана осудило это как преступную израильскую агрессию.

Военные Израиля, которые часто обмениваются ударами с «Хезболлой» с эскалацией конфликтов с иранскими поддерживаемыми палестинскими боевиками, ХАМАС, в Газе в прошлом году, отказались комментировать этот инцидент.

Недавно приобретенные пейджеры «Хезболлой» были названы взрывными устройствами источником в службе безопасности Ливана, предоставленным CNN. Они не раскрыли точную дату покупки или модель устройств.

Аналитики argue, что беспрецедентный масштаб и характер этих взрывов раскрывают слабость «Хезболлы», так как их коммуникационная сеть была нарушена с летальными последствиями.

Регионы, пострадавшие от взрывов, в основном целенаправленно атаковали южные пригороды Бейрута, плотно населенный район, известный как оплот «Хезболлы». Широко распространенные кадры показывают, как покупатели и пешеходы падают на улицах после взрывов. Раненые демонстрируют ужасные раны, в том числе потерянные пальцы, поврежденные глаза и разорванные животы.

По меньшей мере девять человек погибли, в том числе ребенок, а около 2800 были госпитализированы в ливанские больницы, что создало нагрузку на их ресурсы.

«Хезболла» придает большое значение секретности своих военных целей, используя нетехнологические средства, чтобы избежать проникновения. В отличие от других не государственных актеров в регионе, они полагаются на внутреннюю коммуникационную сеть, что является одним из ключевых факторов построения их могущественного присутствия, которое давно обвиняется в функционировании как государство в государстве.

Долгосрочный лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в начале года призвал членов в южном Ливане отказаться от использования сотовых телефонов, опасаясь израильской шпионской деятельности через устройства. Он назвал сотовые телефоны пособником Израиля и убийцей и приказал их хоронить, запирать или прятать.

В ответ на эти опасения «Хезболла» вернулась к использованию пейджеров, согласно Ави Мелему, бывшему офицеру израильской разведки. Мелеме утверждал, что пейджеры позволяли коллегам общаться по этим телефонным линиям, хотя и сами подвергались риску GPS-цели.

Представьте себе членов «Хезболлы», использующих пейджеры, считая их более безопасными. Но они не знали, что их собственные устройства могут стать причиной их бед.

«Хезболла» вернулась к этим устройствам, считая их более безопасными для своих боевиков, чем телефоны, которые потенциально могли быть подвергнуты GPS-цели. Эти низкотехнологичные устройства были использованы против них, еще больше углубляя стресс и унижение среди их лидеров», — сказал Мелеме.

Механизм взрыва пейджеров продолжает вызывать горячие споры.

В то время как Ливан борется с этим шокирующим событием, в средствах массовой информации циркулирует история о том, что Израиль контрабандой пронес explosives в партии пейджеров, изготовленных тайваньским производителем Gold Apollo и предназначенных для «Хезболлы». В устройства была встроена детонаторная кнопка, позволяющая дистанционное взрывание, сообщила NY Times.

Большинство использованных устройств были моделью Gold Apollo AP924. В партии также фигурировали три других модели Gold Apollo, сообщила NY Times.

В сети появились изображения поврежденных пейджеров Gold Apollo, указывающие на то, что устройства были вовлечены в волну взрывов. Хотя CNN не смогла геолокализовать эти социальные медиа-изображения, они подтвердили, что они были опубликованы в тот же день, что и нападения. Среди этих сообщений один пейджер явно показывал модель Gold Apollo AR924. CNN связалась с производителем для комментария.

Эксперт по коммуникациям Дэвид Кеннеди выразил сомнения в том, что взрывы, показанные в онлайн-кадрах, были результатом прямого взлома, вызвавшего взрыв батареи. Для выполнения этой операции были бы необходимы глубоко внедренные оперативники «Хезболлы», согласно Кеннеди.

«Это одно из самых масштабных и скоординированных нападений, которое я когда-либо видел. Уровень организации, необходимый для выполнения этой операции, безупречен», — сказал он. «Основным методом выполнения этой операции была человеческая разведка, дополненная проникновением в цепочку поставок для манипулирования устройствами».

Цель этого удара ясна: запугивающее сообщение «Хезболле» — «Мы можем добраться до вас, когда захотим, без предупреждения или милосердия».

Открывая инстанцию, мы сталкиваемся с:

Этот удар, скорее всего, был средством посеять основательный страх среди сил «Хезболлы», помешать их набору персонала и подорвать доверие к их лидерству и способности обеспечить безопасность своих членов.

Амос Ядлин, бывший главный военный разведчик Израиля и один из ведущих стратегических аналитиков страны, высоко оценил проникновение, технологии и разведку Израиля.

«Израильский удар продемонстрировал выдающиеся проникновение, технологии и разведку», — прокомментировал Ядлин. «Может ли Израиль таким образом передать сообщение Насралле? «Насколько далеко вы готовы пойти, чтобы разрушить Израиль, и какой ценой? Мощная и кажущаяся непроницаемой организация была проникнута и обнаружена».

Человеческие потери этой экспозиции не поддаются измерению.

О том, несет ли Израиль ответственность за подобную атаку, Ким Гаттас, ливанский журналист и писатель The Atlantic, сказал CNN, что это могло быть попыткой «устрашить «Хезболлу» и заставить ее сдаться, четко дав понять, что эскалация их атак против Израиля приведет к еще более жестокой ответной реакции».

Или это может быть прелюдией к крупной израильской операции против Ливана, пока «Хезболла» борется с последствиями этого высоко необычного нападения на своих оперативников.

Почему Израиль захочет противостоять «Хезболле»?

Израиль, пока не комментирующий deadly инцидент, часто упоминается как стремящийся ослабить «Хезболлу», считают аналитики.

Кроме того, Израиль входит в небольшое число стран, обладающих техническими знаниями для проведения такой тайной операции по проникновению в цепочку поставок. Согласно Миллеру, аналитику CNN, «Какая разведывательная служба обладает способностью провести подобную операцию? Список короткий, и Израиль возглавляет его».

Израиль имеет историю дистанционных атак в регионе, некоторые приписывают или обвиняют Израиль и США в развертывании сложного компьютерного вируса под названием "Стикснет", который повредил центрифуги на иранском ядерном объекте в 2009 и 2010 годах.

В 2020 году иранский ядерный ученый был "убит" в Тегеране из дистанционно управляемого пулемета, установленного в автомобиле с технологией распознавания лиц. В этом году лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит взрывным устройством, спрятанным в гостевом доме, где он проживал в иранской столице, как сообщил источник, знакомый с ситуацией, CNN. Иран обвинил Израиль в этих убийствах.

Атака усилила напряженность в уже неспокойном регионе. Конфликт между Израилем и "Хезболлой" никогда не был более острым, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. "Хезболла", обладающая значительными запасами оружия, объявила, что ее атаки на Израиль являются проявлением солидарности с ХАМАСом и палестинцами в Газе.

Озабоченные мировые лидеры спешат предотвратить эскалацию. Министр обороны США Ллойд Остин дважды поговорил с министром обороны Израиля Йоавом Галаantom, как сообщили два официальных лица США.

Официальный представитель отказался раскрыть даты звонков. Хотя они обычно общаются часто, два звонка в один день являются необычными и свидетельствуют о серьезной озабоченности США текущей ситуацией.

Христиан Эдвардс, Джанлука Меццофиоре, Джереми Даймонд и Сабрина Шулман внесли вклад в освещение новостей для CNN.

Инцидент вызывает опасения по поводу безопасности коммуникационных устройств на Ближнем Востоке, поскольку аналитики задаются вопросом, смог ли Израиль пронести взрывчатку в пейджерах, изготовленных тайваньской компанией и предназначенных для "Хезболлы". "Хезболла" имеет историю приоритета секретности для своих военных целей и использования нетехнологических средств, чтобы избежать проникновения наблюдения, полагаясь на внутреннюю сеть связи и отказываясь от беспроводных устройств из-за потенциальной цели GPS.

Скорая помощь перевозит раненых в больницу в Сидоне, Ливан, 17 сентября 2024 года
Индивидуумы собираются снаружи Медицинского центра Американского университета Бебрук

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Очередь:, чтобы защитить свои идентичности после двусмысленной centimetersaft и последовавшего...
Главные темы

В Венесуэле ведущие новостей с искусственным интеллектом не вытесняют журналистов, а защищают их роль.

В различных частях света журналисты воспринимают искусственный интеллект как потенциальную опасность для своей профессии. С другой стороны, в Венесуэле, где разглашение своей identities в новостном отчете может привести к лишению свободы, многие воспринимают AI более позитивно; как средство защиты.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Массы получили ранения в результате взрывов устройств, нанеся значительный ущерб инфраструктуре...
Главные темы

Репутация Хезболлы во многом зависит от мести Израилю.

На протяжении длительного времени Хезболла широко признавалась как ведущая неправительственная организация: хорошо оснащенная, тренированная, руководимая, строго дисциплинированная и окутанная тайной, она служит драгоценным активом сети союзников Ирана на Ближнем Востоке.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Основной задачей страховой компании при накоплении излишков через инвестиции является распределение...
Главные темы

По мнению BGH, устаревшие контракты Альянса не представляют существенных недостатков.

По мнению BGH, устаревшие контракты Альянса не представляют существенных недостатков. Высший региональный суд (BGH) недавно утвердил практику Allianz по распределению избыточных средств из тарифа пенсионного страхования в пользу страхователей, отклонив обвинения в несправедливом отношении к более старым договорам. Обвинения, первоначально выдвинутые Центром защиты прав потребителей в Гамбурге (VZHH), вызывали споры

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.
Спорт

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер. Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона. 49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Известный журналист Адриан Войноваровски покидает ESPN и станет менеджером мужской баскетбольной...
Спорт

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете. Войнарowski уходит из журналистики, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды своего бывшего университета, Св. Бонавентуры, как он объявил. "Тридцать семь лет назад газета The Hartford Courant предоставила мне мою первую

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно