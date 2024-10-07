Непредвиденные передозировки опиоидов, вызванные загрязненным чаем из маковых семян, вдохновляют на законодательные предложения

Несомненно, эта ситуация была сюжетом в популярном ситкоме "Синфелд". Однако для некоторых людей она обернулась настоящей катастрофой.

Люди терпели трагические последствия после употребления чая, приготовленного из нечистых маковых семян. Так же, после поедания макового пирога с лимоном или всего вкусного бейгла, матери были отделены от своих новорожденных после прохождения тестов на наркотики, так как не прошли их.

Маковые семена происходят от растения, которое производит опиум и используется для производства наркотиков, таких как морфин и кодеин. Во время сбора и обработки семена могут загрязняться опиумной жидкостью.

Члены Конгресса предложили законодательство, чтобы ограничить распространение и продажу загрязненных маковых семян, с целью предотвращения вреда, зависимости и смертей от морфина в маковых семенах. Этот законопроект был запланирован для обсуждения на слушании Конгресса 10 сентября.

На день до слушаний The Marshall Project и Reveal сообщили прецедент, когда женщина съела салат с маковым соусом и позже тестировалась положительно на опиаты в больнице. В результате, она была сообщена в службу защиты детей, и их ребенок был временно помещен под опеку. Почти две недели проходили, прежде чем ей разрешили забрать своего ребенка.

В 2023 году Министерство обороны США предупредило военнослужащих, что "Употребление маковых семян может привести к положительному результату на кодеин в тесте на мочу". Агентство США по борьбе с допингом выдавало подобные предупреждения спортсменам в прошлом.

CSPI, общественная организация-сторож, подала в 2021 году петицию в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой ограничить содержание опиатов в маковых семенах. В мае, после более чем трех лет без ответа, CSPI подала иск, чтобы подтолкнуть к действию.

Ева Гретхен, ученый-исследователь CSPI и соавтор исследования, заявила, что с 2000 по 2018 год было более 100 сообщений в центры контроля за отравлениями из-за намеренного злоупотребления маковыми семенами.

Врачи отметили, что небольшие количества морфина в маковых семенах маловероятно представляют опасность для человека. Однако доктор Ирвинг Хабер, сторонник маковых семян и эксперт по лечению боли, заявил, что "Очень маловероятно, что относительно небольшое количество морфина в всего вкусном бейгле или подобных продуктах вызовет вред".

С другой стороны, употребление больших количеств необработанного макового чая может привести к зависимости и передозировке, особенно если человек также принимает другие опиоиды, такие как рецептурные обезболивающие.

Бенджамин Лай, врач программы по борьбе с опиоидами в клинике Майо, лечил пациентов, которые развили хроническую зависимость от опиоидов из-за употребления макового чая. Пациент, мужчина тридцати с чем-то лет, ошибочно верил, что маковый чай поможет ему расслабиться и восстановиться после тренировок в спортзале. Через несколько месяцев он пытался бросить, но столкнулся с симптомами абстиненции, подтвердил доктор Лай.

Подобные обстоятельства вызвали симптомы абстиненции у поживой женщины, но она успешно ответила на лечение, добавил доктор Лай.

Некоторые веб-сайты продвигают маковый чай как имеющий полезные свойства, и некоторые торговцы могут использовать специальную лексику, такую как "сырой", "необработанный" или "немытый", указывающую на то, что их продукты содержат более высокие концентрации опиатов, чем должным образом обработанные семена, согласно иску.

Стивен Хакала, музыкальный учитель, страдал от тревоги и бессонницы. В 2016 году, в возрасте 24 лет, он заказал маковые семена в Интернете, промыл их водой и выпил раствор, в результате чего умер от отравления морфином.

Единственным источником морфина, найденным на месте преступления, были коммерчески доступные маковые семена. Медицинский эксперт в Арканзасе приписал смерть Стивена Хакалы маковым семенам.

Стивен Хакала и его жена Бетти финансово поддерживают кампанию CSPI по освещению этой проблемы. (Издатель KFF Health News, Дэвид Руссо, служит в совете директоров CSPI.)

Иск также цитирует различные случаи, когда матери, подобно тем, которые были расследованы The Marshall Project и Reveal, случайно нарушали правила, предназначенные для защиты новорожденных, такие как Джейми Силаковски. Джейми не принимала никаких опиатов во время беременности, но первоначально ей не разрешалось покинуть больницу с ребенком, согласно иску. Было установлено, что она съела маковый хлеб из Tim Hortons, сети быстрого питания, перед госпитализацией. Согласно иску, "Никто в больнице не поверил мисс Силаковски или не знал, что результаты теста могли быть вызваны маковыми семенами".

Авторитеты по защите детей неожиданно навещали ее дом, говорили с ее детьми и разговаривали с их учителями, она рассказала в интервью.

Во время декретного отпуска ей приходилось проходить тесты на наркотики, сказала Силаковски. "Мочиться перед кем-то, как преступник – это просто унизительно".

Ее родственники также начали задавать вопросы, и она не могла развеять подозрения, сказала она. "Отношения были разрушены", – сказала она.

Корпорация Restaurant Brands International, владеющая Tim Hortons, Burger King и Popeyes, не предоставила комментариев KFF Health News.

В июле The Washington Post объявил, что все, кроме бейгла от Trader Joe's было запрещено и конфисковано в Южной Корее из-за присутствия маковых семян. Trader Joe's не ответила на запросы для этой статьи. Приправы все еще доступны для покупки на веб-сайте компании.

Администрация США по борьбе с наркотиками заявила, что потребление немытых маковых семян может быть смертельным, если их принимать в одиночку или в сочетании с другими наркотиками. Несмотря на то, что маковые семена освобождены от регулирования наркотиками в соответствии с Законом о контролируемых веществах, загрязнители опиума на семенах не освобождены, пояснило ведомство. Министерство юстиции США возбудило уголовные дела в связи с продажей немытых маковых семян.

Однако законодательные инициативы, направленные на ограничение загрязнения маковых семян, пока не набрали значительного импульса.

Законопроект в Сенате, спонсируемый сенатором Томом Коттоном, республиканцем от Арканзаса, имеет двух сторонников.

Законопроект в Палате представителей, представленный представителем Стивом Вомаком, также республиканцем от Арканзаса, лишен поддержки. Несмотря на включение в повестку дня, он не был обсужден на последнем заседании.

Хотя небольшие количества морфина в маковых семенах вряд ли представляют опасность для отдельного человека, постоянное потребление больших количеств неочищенного макового чая может потенциально привести к зависимости и передозировке. Люди, заботящиеся о своем здоровье и ищущие предполагаемые полезные свойства маковых семян, должны быть осторожны, так как некоторые веб-сайты продвигают сырые, необработанные или немытые семена, которые могут содержать более высокие концентрации опиатов.

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