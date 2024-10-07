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Непредвиденные действия сотрудников ФФБ вызывают разочарование

 and  Mark Rodriguez
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Яnis Блазвих получает еще одно приглашение играть за национальную сборную Германии по футболу.
Яnis Блазвих получает еще одно приглашение играть за национальную сборную Германии по футболу.

Непредвиденные действия сотрудников ФФБ вызывают разочарование

Мануэль Нойер больше не вариант, Тер Штеген серьезно травмирован: ситуация с вратарями в сборной Германии по футболу неопределенная. Главный тренер Нагельсманн включает Яниса Блащика в качестве третьего вратаря. Некоторые эксперты находят этот выбор странным.

Сперва считалось, что проблема с вратарем в сборной Германии решится сама собой: долгожитель Мануэль Нойер уходит, а его преемник Марк-Андре тер Штеген сейчас травмирован.Kevin Trapp, регулярно или почти регулярно игравший в команде, сейчас недоступен. Это оставляет главного тренера Юлиана Нагельсманна с ограниченными вариантами. Оливер Бауманн и Александр Нюбель оба считались определенными для Лиги наций. Но кто будет третьим? Бернд Лено из ФК Фулхэм казался логичным выбором. Регулярный игрок, который регулярно сталкивается с лучшими в мире в Премьер-лиге.

Однако все вышло не так, как ожидалось. Лено выбыл, а вместо него неожиданно попал Яннис Блащик. 33-летний Блащик, арендованный РБ Лейпциг в Ред Булл Зальцбург, является безоговорочным номером один там и играет в Лиге чемпионов. Это решило дело для ветерана. Блащик также впечатлил, когда был в основной команде, согласно Нагельсманну, делая его "правильным человеком" в качестве третьего вратаря. Многие эксперты, однако, видят это иначе. Этот ход вызвал замешательство. Например, от Лотара Маттеуса.

"Это меня удивляет", - сказал рекордсмен национальной сборной и телеэксперт RTL/ntv и sport.de. Он признался, что даже не рассматривал Блащика на эту роль. "Он не показал выдающихся выступлений в Зальцбурге, как в РБ Лейпциг. Я ожидал Бернда Лено, потому чтоKevin Trapp все еще травмирован", - оценил Маттеус. "Для меня Лено был более опытным вратарем, которого выбрал бы национальный тренер".

Фреди Бобич был еще более критичен в отношении номинации: "Бернда Лено нет вообще. Я не понимаю, почему он не там", - сказал бывший чемпион Европы и долгожитель на Sky. "Смесь, которую я вижу сейчас, меня совсем не убеждает". Бывший национальный вратарь Роман Вайденфеллер также не понимает решения тренера. "Бернд Лено, на мой взгляд, имеет самый международный опыт. То, что он даже не является фактором сейчас, очень удивляет. Для меня Бернд Лено определенно национальный вратарь, который должен быть в команде".

Возможная причина исключения: Лено якобы имеет напряженные отношения с тер Штегеном. Тер Штеген, как подчеркнул Нагельсманн, должен снова стать номером один после своего возвращения: "У него есть все время, чтобы выздороветь". На данный момент борьба за место в воротах - это Бауманн против Нюбеля. Нагельсманн пообещал ветерану Хоффенхайма свой дебют в воротах DFB после долгого ожидания. "Олли начал великолепно с многими хорошими играми в Бундеслиге и Лиге Европы. Он заслуживает национальной игры". Но так же и так: "Мы еще не знаем на 100%, кто будет играть оба". Таким образом, Нюбель, арендованный в Штутгарте, все еще может надеяться дебютировать в национальной сборной в Мюнхене против Нидерландов.

Несмотря на удивление и критику Лотара Маттеуса и других экспертов, Яннис Блащик был выбран в качестве третьего вратаря в сборной Германии. Даже с возвращением Тер Штегена и потенциальным возвращением на первую позицию, Kevin Trapp все еще недоступен, оставляя команду с ограниченными вариантами.

В отличие от критики, бывший национальный вратарь Роман Вайденфеллер считает, что Бернд Лено, имеющий самый международный опыт, должен быть частью команды. Его исключение удивляет Вайденфеллера, так как он считает Лено заслуживающим национального вратаря.

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