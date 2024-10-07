Непредвиденные действия сотрудников ФФБ вызывают разочарование.

Мануэль Нойер больше не в игре, Марк-Андре тер Штеген серьезно травмирован: будущее позиции голкипера сборной Германии по футболу неясно. Тренер Юлиан Нагельсманн привел в качестве третьего кипера Яниса Блашвича. Некоторые эксперты находят этот выбор странным.

Было принято, что вопрос с голкипером в сборной Германии разрешится сам собой: вечный стартовый игрок Мануэль Нойер действительно ушел, а его замена Марк-Андре тер Штеген серьезно травмирована. Долгосрочный член команды Кевин Трапп также сейчас вне игры. Это оставляет главного тренера Юлиана Нагельсмана с ограниченными вариантами. Оливер Бауманн и Александр Нюбель были очевидными выборами для Лиги наций. Но кто будет третьим? Бернд Лено из ФК Фулхэм казался очевидным выбором. Постоянное общение с топ-игроками в Премьер-лиге делало его идеальным кандидатом.

Однако все не сложилось так, как ожидалось. Лено выбыл, а вместо него в состав вошел Янис Блашвич. 33-летний Блашвич, в настоящее время на правах аренды из РБ Лейпциг в Ред Булл Зальцбург, является безоговорочным стартовым игроком там и играет в Лиге чемпионов. Эта впечатляющая серия убедила Нагельсмана включить его. Блашвич также впечатлил, когда был с основной командой ранее. Нагельсман назвал его "идеальной посадкой" в качестве третьего выбора. Однако многие эксперты не согласны. Это вызвало переполох. Бывший национальный игрок и телеэксперт Лотар Маттеус, например, нашел это удивительным.

"Это довольно неожиданно для меня", - сказал Маттеус RTL/ntv и sport.de. "Я не имел его в виду. Он не показывал выдающихся выступлений в Зальцбурге, как в РБ Лейпциг. Я ожидал Бернда Лено, так как Трапп все еще травмирован". Маттеус сочёл Лено более опытным выбором для национального тренера.

Бывший чемпион Европы и долговременный функционер Фреди Бобич был ещё более критичен в отношении назначения. "Бернд Лено полностью отсутствует. Я не могу понять, почему он не там", - сказал Бобич на Sky. "Смесь, которую я вижу сейчас, меня совсем не устраивает". Бывший национальный голкипер Роман Вайденфеллер также нашёл решение тренера загадочным. "Бернд Лено, на мой взгляд, имеет самый международный опыт. Очень удивительно, что он даже не в расчёте сейчас. Для меня Бернд Лено определённо национальный голкипер, которого следует включить в состав".

Возможная причина исключения Лено: он якобы не в хороших отношениях с Тер Штегеном. Тер Штеген, как ожидается, вернётся на первую позицию, как только полностью восстановится, как подтвердил Нагельсманн: "У него есть все время, чтобы полностью восстановиться". На данный момент борьба за место голкипера между Бауманном и Нюбелем. Нагельсманн пообещал ветерану Хоффенхайма свой первый матч в национальной команде после длительного ожидания: "Олли начал фантастически с многими впечатляющими играми в Бундеслиге и Лиге Европы. Он заслуживает шанса в национальной команде". Однако ситуация неопределенна: "Мы ещё не знаем на 100%, сыграют ли оба". Нюбель, в настоящее время на правах аренды из Баварии в Штутгарт, может получить шанс в Мюнхене против Нидерландов.

Несмотря на впечатляющую игру Бернда Лено в Премьер-лиге, он был исключен из состава сборной Германии, а вместо него был выбран Янис Блашвич. Это решение вызвало споры среди экспертов, причем бывший национальный игрок Лотар Маттеус заявил, что не ожидал, что Блашвич будет выбран.

Несмотря на споры, главный тренер Юлиан Нагельсманн остается уверенным в своем выборе, ссылаясь на впечатляющую серию Блашвича в Ред Булл Зальцбург и его прошлые выступления с основной командой. Будущее позиции голкипера сборной Германии по футболу по-прежнему является предметом обсуждения, с многими, кто задается вопросом, почему Бернд Лено, в настоящее время на правах аренды из ФК Фулхэм в РБ Лейпциг, был исключен. [DFB]

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