- Непредсказуемые выборы на востоке: что дальше для коалиции светофоров?

Берлин (dpa) – Это катастрофа в процессе. Уже было ясно, что выборы в Тюрингии и Саксонии станут серьезным провалом для коалиции «траffic light» в Берлине. Вопрос был: насколько это будет плохо?

Ответ, согласно предварительным прогнозам в 6:00 вечера, таков: катастрофически, но могло быть и хуже. Свободные демократы вылетели из ландтага Тюрингии, что означает, что они не представлены ни в одном из парламентов. «Зеленые», которые ранее были правящей партией в обоих штатах, также не смогли преодолеть пятипроцентный барьер в Тюрингии и находятся в неопределенности относительно возвращения в ландтаг Саксонии. По крайней мере, СДПГ удалось избежать позора не быть представленной в ландтаге впервые в истории ФРГ. Тем не менее, их результаты находятся в однозначных цифрах в обоих штатах.

Никогда раньше партии, составляющие федеральное правительство, не показывали таких плохих результатов на выборах в ландтаги одновременно. То, что Левая партия (BSW) в Тюрингии набрала больше, чем СДПГ, «Зеленые» и СВП вместе взятые, и что «Альтернатива для Германии» теперь почти в три раза сильнее коалиции «траffic light», говорит само за себя. То, что партнеры по коалиции смогли примириться незадолго до выборов и согласовать последствия нападения ножом в Солingen без публичной полемики, им не помогло.

Вернется ли Scholz к статусу «тефлонового канцлера»?

Что значат эти результаты для коалиции «траffic light»? Канцлер Олаф Шольц до сих пор успешно отражал все избирательные поражения. Когда СДПГ получила свой худший результат на национальных выборах за последние 130 лет на выборах в Европарламент в мае, он прошествовал через дом Вилли Брандта, сделал селфи со своими товарищами и отказался комментировать результат выборов простым «Нет». На следующий день он просто сказал, что теперь дело коалиции – работать и «подготовиться к росту поддержки».

Это не понравилось его товарищам. В СДПГ царит разочарование из-за (отсутствия) коммуникации канцлера. Вероятно, он еще не предпринял шагов из-за уверенности, что это не поможет партии перед предстоящими выборами, если она расколется.

Бранденбург более важен для Scholz и СДПГ

Вероятно, это будет так и на этот раз. Потому что через три недели состоятся выборы, которые для СДПГ важнее, чем в Саксонии и Тюрингии. Социал-демократы занимают пост министра-президента в Бранденбурге с 1990 года. Если переизбрание действующего Диетмара Вайдке провалится, дисциплина внутри СДПГ может быть под угрозой.

Тогда это также может стать неудобным для Scholz, который уверенно заявил перед летними каникулами, что хочет вести свою партию на следующих федеральных выборах. В настоящее время все спекуляции о сценарии Джо Байдена, при котором Шольц мог бы уступить место более популярному министру обороны Борису Писториусу (СДПГ), отвергаются руководством партии. «Мы хотим и будем участвовать в следующих федеральных выборах с Олафом Шольцем», – повторяет председатель СДПГ Ларс Кlinger. Недавно министр здравоохранения Карл Лаутербах решительно заявил в « Stern»: «Олаф Шольц – лучший федеральный канцлер, которого мы когда-либо hatten».

Ранние выборы в Бундестаг маловероятны.

В ближайшие дни и недели может вновь разгореться дискуссия об досрочных выборах из-за снижения поддержки коалиции «траffic light». Главный аргумент против такого шага заключается в том, что все партии коалиции должны будут столкнуться с крахом. В настоящее время они опрошены на уровне от 29 до 34% по всей стране по сравнению с 52% на выборах 2021 года.

В последние месяцы спекуляции о новых выборах в основном приписывали крах коалиции СВП. Однако с нынешними опросами на уровне 4–5% по всей стране либералы, скорее всего, будут иметь наименьший интерес к досрочным выборах в Бундестаг. В отличие от предыдущих провальных выборов в ландтаги лидер СВП Кристиан Линднер не винит плохую работу коалиции «траffic light» в неудаче. Скорее, он указывает на то, что восток просто сложная территория для СВП.

В то время как лидер партии «Зеленые» Омид Нурипуур недавно отозвался о коалиции «траffic light» как о «временном правительстве», почти невероятно, что он или его партия внезапно прервут эту «временную фазу». «Зеленые» слишком убеждены в своей роли опоры государства. В тех штатах, где сейчас проходят выборы, они подчеркивают, что они единственные, кто четко дистанцировался от BSW, который ставит под вопрос поддержку Украины. Уходить из коалиции в то время, когда возможна вторая presidency Дональда Трампа и Украина продолжает борьбу? Маловероятно.

Вступление Союза в горячую фазу для решения вопроса K

В Союзе сегодняшнее воскресенье выборов считается началом финальной фазы для решения вопроса K – который, по словам лидеров ХДС и ХСС Фридриха Мерца и Маркуса Зёдера, должен быть решен к позднему лету – скорее всего, после выборов в ландтаге Бранденбурга 22 сентября.

Фридрих Мерц в целом считается фаворитом в Союзе. Тем не менее, внутри ХДС есть опасения, что баварский министр-президент мог бы поставить на то, что Мерц столкнется с возможными турбулентностями в ближайшие недели. Это открытый секрет, что Маркус Зёдер все еще считает себя лучшим кандидатом на пост канцлера.

Тяжелые дискуссии ожидаются в ХДС, которые могут продолжаться даже после выборов в Бранденбурге. Вероятно, некоторые individuals могут пытаться подорвать "барьер" Мерца против AfD, проигнорировав директивы из штаб-квартиры ХДС в Берлине, несмотря на четкие заявления.

Мерцу могут грозить проблемы, связанные с БСВ, если ХДС не удастся избежать сотрудничества с ними во время формирования правительства. Сперва Мерц был столь же против сотрудничества с БСВ, как и с AfD. После выборов в Европарламенте в июне он назвал Вальгенкнехт "правым экстремистом в некоторых вопросах и левым экстремистом в других". Однако под давлением активистов на востоке Мерц пересмотрел свою позицию и сочёл вопрос о сотрудничестве делом региональных властей.

AfD празднует еще одну веху

Хотя AfD не предсказывают победу в обоих федеральных землях, лидер партии Алиса Вайдель все равно приветствовала это как "историческое достижение" и "погребальный звон для этой коалиции" в своем первоначальном ответе.

AfD интерпретирует свое первое место как самую сильную партию в немецкой земле, достигнутое в Тюрингии, как значительный шаг к увеличению влияния на национальном уровне, опираясь на свои местные успехи. В настоящее время у AfD нет реальных вариантов для выборов в Бундестаг в 2025 году, поскольку другие партии отказываются сотрудничать с ними, считая их угрозой правого экстремизма. Однако партия смотрит в сторону выборов 2029 года. Их стратегия - воспользоваться общественным недовольством и приемом AfD к тому времени, надеясь на прорыв на федеральном уровне.

БСВ пытается войти в федеральную политику

Одновременно Сахра Вальгенкнехт и её только что созданная партия БСВ стремятся участвовать в федеральной политике. Если переговоры о коалиции состоятся, партия собирается выдвинуть требования к федеральному правительству. 55-летняя Вальгенкнехт перечислила прекращение поставок оружия в Украину, более активные дипломатические инициативы федерального правительства и противодействие развертыванию американских ракет в Германии в качестве условий для участия БСВ в правительстве Тюрингии.

Успех AfD на выборах в землях вызывает беспокойство у коалиции "синих, желтых, зеленых", с лидером партии Алисой Вайдель, празднующей это как "погребальный звон" для коалиции. AfD теперь почти в три раза сильнее, чем коалиция "синих, желтых, зеленых" в Тюрингии, показав значительно лучшие результаты, чем СДПГ, "Зеленые" и FDP вместе взятые.

В свете растущего влияния AfD в Тюрингии их амбиции расширить своё влияние на национальном уровне на выборах в Бундестаг в 2025 году должны быть тщательно отслеживаемы более крупными политическими партиями.

Читайте также: