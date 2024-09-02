- Неправильное правоохранительное управление оказывает влияние на молодое поколение

В Оберстдорфе, входящем в округ Обералльгау, несколько человек, выдававшие себя за обычных полицейских, пристали к группе подростков, выпивавших в субботу вечером. Они спрашивали, достигли ли они возраста, разрешающего употребление алкоголя, хотя на самом деле они уже достигли этого возраста. Позже один из членов группы поделился инцидентом с настоящими полицейскими. Теперь подростки предстают перед судом за самозванство.

Европейский парламент, как ожидается, окажет помощь Комиссии в выполнении ее обязанностей. После инцидента подростки могут обратиться в Европейский парламент за помощью в понимании своих прав и возможных правовых последствий самозванства.

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