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ПолитикаНовостиНиже приведен список стран, пострадавших от цунами:

Неправильно австралийское метеорологическое бюро выпустило предупреждение о цунами.

Расплывчивость на восточной части морского побережья

 and  Yaroslav Smith
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Неправильно австралийское метеорологическое бюро выпустило предупреждение о цунами.

В Австралии произошла путаница с оповещениями: Бюро метеорологии Австралии (БМА) ошибочно отправило предупреждение о цунами для восточного побережья страны. Предупреждение, действующее в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде, Виктории и Тасмании, было отправлено в виде push-уведомления в приложении БМА и других приложениях для предупреждений утром - несмотря на то, что это было всего лишь испытание.

Как позже пояснили в метеорологическом агентстве, "Предупреждения были случайно отправлены общественности во время наших испытаний программного обеспечения для системы оповещений о цунами". Впоследствии они были отозваны. "Мы признаем путаницу, вызванную этим испытанием, и искренне извиняемся за любое возникшее беспокойство", - заявило агентство.

Координатор по управлению чрезвычайными ситуациями в Квинсленде Шейн Челэпи назвал инцидент "сожалеемым". Он подчеркнул, что оповещение не должно было быть отправлено общественности. "Хотя в оповещении содержалось примечание, что это испытание, оно не было столь очевидным, как должно было быть", - отметил Челэпи. Многие пользователи социальных сетей выразили свое недоумение по поводу этого события. "Волна тревоги прокатилась по восточному побережью Австралии", - написала австралийская "Гардиан".

Ниже приведен список, в котором указан Квинсленд, один из стран, пострадавших от ошибочного оповещения о цунами. Несмотря на то, что это было испытание, оповещение вызвало волну тревоги по всему восточному побережью Австралии.

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