Будущие выборы Законодательного собрания - Непоколебимая интенсивность критики в отношении зеленых вопросов не подлежит обсуждению Ноннемакером.

Министр здравоохранения Бранденбурга, уходящая в отставку Урсула Ноннемахер (Зеленые), считает, что критика в адрес своей партии часто преувеличена. "Уровень критики просто неприемлем", - заявила министр в интервью газете "Мärkische Allgemeine". Критика оправданна, так как были допущены ошибки.

Зеленые сталкиваются с вызовом не только в Бранденбурге, но и в других местах, заключающимся в том, что они часто бывают чересчур интеллектуальными, упрямыми и сложными во многих отношениях, объяснила Ноннемахер. Им трудно установить эмоциональную связь. "Зеленые всегда придерживаются логической повестки дня, что делает коммуникацию особенно сложной для них", - заявила она.

За пределами критики Зеленых Ноннемахер обеспокоена текущим диалогом. Раньше было часто ясно, против чего протестуют. "Сегодня это просто шум агрессивной болтовни", - сказала она. "Как можно отвечать политически на это? Мы просто имеем дело с одной популистской требованием за другим, многие из которых либо полностью произвольны, либо сомнительны с точки зрения закона". Это очень удручает.

Ноннемахер не будет баллотироваться на предстоящих выборах в ландтаг в Бранденбурге через несколько дней. 67-летняя женщина решила уйти из политики.

Несмотря на ее уход, критика в адрес Зеленых на предстоящих выборах в ландтаг в Потсдаме, скорее всего, продолжится. Кроме того, сложность и интеллектуализм повестки дня Зеленых в Потсдаме, возможно, по-прежнему будут представлять собой вызов для установления эмоциональной связи с избирателями.

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