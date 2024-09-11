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ПанорамаНовостиЧрезвычайные ситуации

Неподалеку нависла катастрофа: в Дрездене рухнул мост.

Части Карола 다리를 в Дрездене унесло в реку Эльба. Нарушение существенно сказалось на движении транспорта и подаче тепла. Тем не менее, ситуация могла бы сложиться и более серьёзно.

 and  Alex Stellmacher
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- Неподалеку нависла катастрофа: в Дрездене рухнул мост.

Мост Карла в Дрездене, широко известный как важная дорога, пересекает центр города, перекинувшись через Эльбу. Внезапно, посреди ночи, части этого моста обрушились, открыв городу узкий коридор, который мог бы стать настоящей трагедией. Этот мост ежедневно используют многочисленные автомобилисты, трамваи, велосипедисты и пешеходы, являясь одним из четырех мостов, перекинутых через Эльбу в городе. К счастью, на данный момент не зафиксировано случаев травм или жертв. Полиция классифицирует инцидент как несчастный случай без признаков подозрительной деятельности.

Дрезденская транспортная администрация подтвердила, что на момент инцидента по мосту не ездили трамваи, гарантируя безопасность пассажиров и транспортных средств. Трамваи 3 и 7 обычно проезжают по мосту даже в поздние часы.

Полное разрушение системы городского отопления

В результате инцидента пострадали пешеходная дорожка, велосипедная дорожка и рельсы трамвая, как сообщает пожарная служба Дрездена. Пострадал участок длиной 100 метров, в результате чего на конце моста в старой части города образовалась трещина шириной 1 метр. В результате этого вся система городского отопления вышла из строя, а часть набережной оказалась подтоплена.

Непосредственная угроза дальнейшего обрушения

Точная причина частичного обрушения моста Карла около 3:00 утра остается неясной. Однако пожарная служба считает, что существует непосредственная угроза дальнейшего обрушения. "Мы ожидаем, что другие части моста также обрушатся", - предупредил представитель пожарной службы в среду утром, призывая людей держаться подальше от моста. "Существует угроза жизни на и около моста". В настоящее время дроновая команда оценивает ситуацию, чтобы определить масштаб ущерба. Не было сообщений о жертвах, когда часть моста обрушилась в предрассветные часы.

Беспорядки ожидаются в час пик

Утром в зоне было тихо, но значительные нарушения движения ожидаются в час пик, когда трамваи и автомобили будут перенаправлены. В результате федеральный водный путь и велосипедная дорожка Эльбы, а также набережная закрыты, как сообщает полиция. "В настоящее время эксперты из различных областей, городская администрация и все заинтересованные стороны встречаются, чтобы обсудить дальнейшие действия", - сообщает пожарная служба.

Планы по реконструкции моста

Пострадавший участок моста Карла был запланирован на реконструкцию на следующий год. Другие части моста были открыты для движения в марте 2024 года после тщательной реконструкции. Веб-сайт города Дрездена показывает, что на мосту также был запланирован пробный запуск до конца года, направленный на повышение безопасности велосипедистов и пешеходов. Этот пробный запуск и проект стали предметом жарких дебатов.

В связи с непосредственной угрозой дальнейшего обрушения моста Карла службы экстренного реагирования были подняты на высший уровень тревоги. Жителей и гостей города призывают избегать этой зоны до дальнейшего уведомления из-за угрозы жизни.

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