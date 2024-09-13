Неожиданное возвращение юношеской летней увлеченности вернулось в ее жизнь.

Ига было шестнадцать, Владу было восемнадцать. Он смеялся со своими друзьями, а затем откинул свои длинные волосы от лица, посмотрел на Игу и улыбнулся.

"Я помню, что почувствовала себя довольно взволнованной из-за него", - делится Ига с CNN Travel сегодня.

Ига встретила Владу летом 2005 года. Она отдыхала в летнем лагере в Греции, а он приезжал каждое лето из своего дома, который теперь находится в Северной Македонии. Пляж, утопающий у подножия горы Олимп, был вторым домом для Влада, и он всегда был окружен толпой друзей.

Сначала Ига была притянута к Владу, но была "немного сдержанной". В течение первых нескольких дней они кружили друг вокруг друга, но не разговаривали.

Вечером Ига лежала на пляже со своими друзьями по лагерю, а Влад сидел поблизости со своей компанией в другом кругу.

"В какой-то момент мы все стали сидеть вместе", - вспоминает Ига. "Потом Влад подошел ко мне поговорить, и мы сели рядом на пляже, болтая и обмениваясь словами. И это было началом".

Влад тоже сразу обратил внимание на Игу. У него были "много приятных воспоминаний" о летах, проведенных на пляже Скотина. Он хорошо знал местных жителей, и Ига привлекла его внимание. Он помнит, как она грациозно ходила по пляжу, как она сразу же выделялась, как он был к ней притянут.

Когда они finally заговорили, Ига и Влад стали неразлучны.

"Каждый день мы проводили время вместе", - вспоминает Ига. "На пляже или ходили в походы, болтали..."

Двое общались на английском - не самый сильный язык Иги.

"Но Влад помогал мне с некоторыми словами, чтобы мы могли лучше общаться", - говорит Ига.

Ига и Влад провели следующие две недели вместе. Самое яркое воспоминание Иги о времени, проведенном вместе, было "ощущение большой безопасности". Она нашла Владу добрым, уважительным, смешным. Она не была без ума от него - они были просто друзьями, но у нее была сильная влюбленность.

Влад чувствовал то же самое. Он описал их связь как "дружбу, но желание быть вместе". Он чувствовал к ней влечение.

Но и Влад, и Ига знали, что их связь может не продлиться.

"У нас было замечательное время", - говорит Ига. "Но я все еще была в школе. Мы вели очень разные жизни в плане разных стран. Не было никакого способа для нас иметь будущее. Так что это также то, что я помню - чувство возбуждения, но также знание, что это кончится".

Этот конец наступил раньше, чем они ожидали. Ига и Влад попрощались, когда лагерь закончился. Социальные сети еще не были так распространены в 2005 году, но они обменялись адресами электронной почты.

Вернувшись в Польшу, Ига классифицировала Владу как "просто друга".

"Но даже моя мама помнит, как я была взволнована, получив его первое письмо", - говорит Ига. "Мы вели этот разговор в течение следующих двух лет".

За это время Ига и Влад обменивались письмами о своих взглядах на семью, друзей, путешествия, учебу, мечты.

"Мы оба вели свою жизнь, но мы чувствовали связь", - говорит Ига. "Мы обменялись, наверное, более чем 100 письмами".

"Я не мог дождаться ее писем", - говорит Влад. "Они значили для меня очень много".

Двое нашли другие способы оставаться на связи, например, болтая в чате.

"Мы скачивали песни и слушали альбом одновременно", - вспоминает Влад. "Потом мы оставались всю ночь, обсуждая песни часами".

Со временем Влад понял, что он больше говорит с Игой, чем со своими летними друзьями - и уж точно больше, чем с кем-либо в своей повседневной жизни.

Ига пришла к такому же выводу.

"Мы проводили много времени, болтая и обмениваясь письмами, отправляя друг другу снимки своей жизни", - вспоминает Ига, которая часто возвращалась к фотографиям, которые они сделали вместе в том лете, позируя вместе.

Иногда Ига и Влад задумывались о воссоединении, но никаких конкретных планов не было.

По мере того, как их отношения с другими становились более серьезными, письма постепенно сошли на нет.

"В какой-то момент мы просто перестали общаться", - говорит Ига.

Но Влад не удалил свои письма от Иги. Он часто вспоминал о ней с теплотой.

Между тем, Ига всегда была благодарна за свою дружбу с Владимиром и грустила, что она сошла на нет.

Когда Facebook стал повсеместным, они снова соединились там. Они время от времени общались - однажды они поняли, что только что пропустили друг друга в Германии, а другой раз Влад опубликовал старую фотографию с летнего греческого пляжа - но это было эпизодически и поверхностно.

"Дрейфовать врозь было естественно", - размышляет Влад сегодня. "Это происходит с расстоянием".

Через 10 лет

Время шло. Ига пошла в колледж, окончила его и переехала из Польши в Германию. Она вышла замуж, а затем развелась в течение года. Это было трудное время для нее.

Между тем, работа Влада привела его в США, и он переехал туда навсегда в 2015 году. Влад воспринял переезд как свежий старт после недавнего расставания.

Он поклялся себе, что по прибытии в США он воздержится от вступления в отношения как минимум на двенадцать месяцев.

Влад прожил и работал в Чикаго всего месяц, когда совершенно неожиданно на его мобильном устройстве появилось уведомление. Это было от Иги.

Она проезжала через Северную Македонию (известную ранее как Македония, но переименованную в Северную Македонию после референдума в 2019 году), остановки были частью ее плана поездки. Аэропорт не был для Влади незнакомой территорией, так как он находился недалеко от его родного города. Ига связалась с ним на всякий случай, чтобы узнать, будет ли он доступен для встречи, после десяти лет разлуки.

Однако Влади в настоящее время был дислоцирован в Соединенных Штатах. После просмотра сообщения Иги он испытал калейдоскоп эмоций в течение нескольких минут. От возбуждения до разочарования, он был шокирован своими собственными эмоциями. Он почувствовал глубокую грусть от возможности пропустить Игу.

Влади ответил, обрисовав свою переезд в США, выразив сожаление о невозможности увидеть Игу лично. Это спровоцировало серию бесед между двумя друзьями в Facebook Messenger.

Их диалоги напоминали электронные письма в подростковом возрасте, углубляясь в их жизни после десяти лет разлуки. Они обменивались ежедневными сообщениями, заполняя пробелы последнего десятилетия.

"Это быстро переросло в интенсивность", - замечает Ига. "Казалось, что я снова соединяюсь со своим ближайшим другом, с кем-то очень важным в моей жизни".

"Общение с Игой было приятным и освежающим опытом", - соглашается Влади.

Ига рассказала о своем разводе, в то время как Влади упомянул свой холостяцкий статус. Они почувствовали сильную связь, подобную той, что была в их юные годы, хотя никто из них не ожидал, что их связь будет иметь романтический потенциал.

В начале 2016 года Влади упомянул о своих планах посетить Европу. Посещение семьи и почти неизбежная остановка в Германии, чтобы увидеть Игу, почти казались неизбежными.

"Ожидание его визита было электризующим", - признается Ига. "Я проснулась в 5 утра, чтобы приготовить ему банановые оладьи. Я все еще помню, как хотела угостить его завтраком, так как он летел ночью".

По прибытии Иги в аэропорт Влади вспоминает эмоционально интенсивный и сюрреалистический опыт - гораздо больше, чем он ожидал.

"Она была потрясающей", - вспоминает он. "Ее внешность изменилась, но я осознал, что физическое присутствие сильно отличается от просмотра изображений".

"Мы оба выросли", - объясняет Влади. "Мы были теми же... но не совсем. Мы были в середине двадцатых, прошли через рост и трансформацию".

Ига провела Влади по Билефельду, своему городу на северо-западе Германии.

"Это были часы непрерывного разговора", - говорит Влади. "Мы отлично провели время. Казалось, что-то значительное зарождается. Это был короткий период, чтобы понять, совместимы ли мы или хотим ли мы построить отношения. Но связь чувствовалась хорошо".

Шаги вперед

Во время пребывания в Германии Влади и Ига говорили о возможности посещения Игой США. Несколько недель спустя они провели видеозвонок, чтобы обсудить это и состояние их отношений.

Ига начала разговор.

"Я знала, что влюбилась в Влади", - признается она. "Я знала, что хочу быть с ним, но он был более сдержанным. Я почувствовала необходимость узнать: "Где мы стоим?""

С разводом позади, ясное общение играло важную роль в перспективе Иги.

"Я чувствовала много стыда из-за моего прошлого опыта", - признается она. "Он был пониманием и поддерживал, когда я открылась о моем предыдущем отношении".

Его поддержка была одной из многих причин, по которым она влюбилась в него. Страх, что он может не ответить взаимностью, был разбивающим сердце. Однако Влади подтвердил свои чувства к ней, заверив, что нет никакой неопределенности.

"Я просто боялся получить боль", - признается Влади. "Концепция поддержания долгосрочных отношений была пугающей".

"Я хотел быть с Игой", - объясняет Влади. "Но я пытался жить в настоящем. Я не хотел спешить, ставить ярлыки и двигаться слишком быстро, что потенциально могло нарушить нашу связь".

Однако когда Ига поделилась своими опасениями, Влади заверил ее о своей любви и желании вкладывать в их отношения.

Через несколько месяцев Ига забронировала билет, чтобы посетить Влади в США. Это путешествие стало поворотным моментом в их отношениях.

"В то время наша связь была серьезной", - говорит Ига.

В мае 2016 года Ига решилась и переехала в США навсегда, с намерением сделать их отношения приоритетом. Она подала заявление на рабочую визу, которая позволила бы ей жить в США полный рабочий день.

Семья Иги поддержала ее решение, с матерью вспоминающей радость, которую испытывала подростковая Ига каждый раз, когда получала электронные письма от Влади.

"У меня была поддержка родителей", - признается Ига. "Мои родители были очень воодушевлены и взволнованы мной. Но мой брат был обеспокоен, думая: "Боже, она встретила его в Интернете"."

Ига признала опасения своего брата, заверив его, что знала Влади с шестнадцати лет. Но она была тронута масштабом переезда на другой конец мира из-за любви.

Ига делится: "Первые шесть месяцев были о том, чтобы понять наши динамики и поделиться нашими жизнями вместе. Это была сложная ситуация, так как мы оба приехали из разных стран и переехали, чтобы жить в новой стране, отделенной от наших семей". Влади добавляет: "Я никогда не жил с кем-либо, кроме своей семьи, и никогда не делил квартиру с девушкой. Приспособление было определенно сложным".

По мере прохождения времени Ига и Влади все больше убеждались в своей совместимости.

"Мы развили сильные, стабильные и надежные отношения", - отмечает Ига. "У нас почти никого не было в нашей жизни в США, даже семьи, поэтому мы создали наш маленький рай вместе". Ига начала закладывать основу для бизнеса по коучингу. Двое изначально переехали из Чикаго во Флориду, но later пожалели об этом и вернулись в Чикаго.

Где-то по ходу дела Ига обнаружила, что беременна. Ига и Владу всегда хотелось детей, и они обсуждали это с самого начала. Беременность Иги, однако, стала приятным сюрпризом.

В середине беременности Иги бабушка Влада скончалась, и ему пришлось вернуться в Северную Македонию.

В ожидании рейса Владо сидел в аэропорту, погруженный в размышления о жизни, утрате и любви. Его бабушка и дедушка делили глубокую любовь, которой он всегда хотел подражать.

"Они были олицетворением настоящей любви для меня", - говорит Владо.

Владо понял, что хочет провести остаток своей жизни с Игой. Он вспоминал их первую встречу на пляже в Греции. У него родилась идея.

"Я хотел сделать предложение в Греции", - говорит он. Он попросил своего друга одолжить ему машину, объяснив свой план. Его друг согласился, отвезя Владо на пляж Скотина.

"Так что мой друг, его девушка и мой брат сопровождали меня", - говорит Владо. "Это был сентябрь, низкий сезон. Я пошел на то место, где Ига и я встретились, и записал видео".

В видео Владо обращался к камере, рассказывая о их прошлых встречах. Он упомянул свою привязанность к Иге, предстоящее рождение их ребенка и свои надежды на будущее.

"Потом я написал на песке: 'Ты выйдешь за меня?'" - вспоминает Владо.

Позже, в США, Владо пригласил Игу на ужин, попросив отдельный столик. Затем он показал ей видео с греческого пляжа на своем телефоне.

Ига была тронута видом пляжа и эмоциональным сообщением, но не была уверена, куда все это ведет.

"Потом я заметила пляж, где он написал: 'Ты выйдешь за меня?'" - вспоминает Ига. "Я начала плакать. Потом он подарил мне кольцо".

Владо также написал Иге трогательное письмо, вдохновленное своим пребыванием дома и воспоминаниями о дедушке, который любил писать письма, выражая свои чувства.

В своем письме к Иге Владо выразил свою глубокую привязанность к ней и свои чувства при возвращении на пляж, где они встретились. Он выразил чувства, которые никогда не выражал ей раньше, такие как его первоначальные чувства к ней и воспоминания о ней, идущей по песку.

"Это было очень трогательно и романтично", - говорит Ига. "После прекрасного видео с пляжа Греция имеет для нас такое значение..."

Ига и Владо приветствовали своего сына Луку в 2018 году. Они поженились в следующем месяце на небольшой церемонии, на которой присутствовали только их близкие родственники. Год спустя они приветствовали еще одного ребенка, дочь Клару.

Воспроизведенное изображение

В настоящее время Ига и Владо живут в США, воспитывая своих детей с глобальным мышлением. Ига управляет бизнесом по жизни коучингу и работает менеджером проекта в технологической компании, а Владо является директором по операционной деятельности в брокерской компании по грузоперевозкам.

Пара оставила свой след в Чикаго, но продолжает посещать Европу.

"Сохранение наших семейных отношений с Польшей, Македонией и Европой очень важно для нас", - говорит Ига. "Мы хотим, чтобы наши дети знали и ценили эти культуры".

Прошлым летом Ига и Владо вернулись в Грецию с детьми, повторив шаги их первой встречи на пляже.

Ига и Владо ценят фотографию из лета 2005 года, на которой они стоят рядом с синей дверью. Ига изображает шутку, позируя, а Владо смотрит на нее с восхищением.

"Это важная фотография", - говорит Ига.

Пара воспроизвела эту фотографию 19 лет спустя с помощью одного из давних друзей Владо, который присутствовал при их первой встрече. Группа провела день, вспоминая то лето.

"Ты плакал, когда она ушла", - напомнил Владо его друг. Ига посмотрела на своего мужа с удивлением - он никогда раньше не признавался в этом.

Затем Ига и Владо снова позировали у синей двери, на этот раз в компании своих двоих детей.

"Это было действительно особенным", - говорит Ига.

Ига и Владо отметили свою важную встречу, получив одинаковые татуировки, представляющие волны океана и гору Олимп. Татуировка Иги находится на ее левой руке, а Владо - на правой. Они могут потерять свои обручальные кольца или не носить их, но пара пришла к выводу, что эти татуировки будут вечными, служа вечным символом их любви.

Ига делится тем, что греческое лето оказало на нее сильное влияние.

"В тот момент, когда я увидела гору, меня сразу же охватили эмоции, потому что это было место, где я встретила Владо", - говорит она.

Она наслаждалась проведением времени там со своими друзьями и моментами со своими детьми. Тем не менее, она признается Владу сегодня, что у нее было непреодолимое желание: "Просто лежать на пляже с тобой и только ты".

Было странно для Иги думать, что она больше не подросток, увлеченный летней любовью. Жизнь изменилась, превратилась во что-то, чего она никогда не могла себе представить, но за что она бесконечно благодарна.

"Я думаю, что моя молодая версия была бы очень горда и довольна", - размышляет Ига. "У меня была другая жизнь между ними. Я была замужем еще раз. И иногда я ловила себя на том, что думаю о сожалениях. Но ты не можешь сожалеть ни о чем; это должно было произойти, чтобы ты оказался в этой ситуации. Каждое событие в моей жизни привело меня к этому моменту".

Сегодня Ига и Владо чувствуют, что все произошло так, как и должно было быть.

"Я не обычно верю в такие вещи", - говорит Владо. "Но учитывая все, что мы пережили, и затем обстоятельства, приведшие нас друг к другу - я действительно не могу представить, что это не было предопределено".

Наш нарратив для нас служит краеугольным камнем, - говорит Ига. "Я верю, что даже если мы столкнемся с интенсивными ссорами, недопониманиями или любыми трудностями, которые могут возникнуть в нашей жизни, мы всегда будем вспоминать наше начало, то, что мы вырастили, и почему это так важно".

Ига делится, что она все еще благодарна за свою дружбу с Владиком, даже спустя столько лет.

Ига и Владик решили посетить Грецию снова всей семьей, воскрешая воспоминания о их первой встрече и летней любви.

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