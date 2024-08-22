- Неожиданное трагическое событие в ранние часы:

В обычный рассвет в Бамберге, Франконии, разворачивается страшное действо. Во время судебного процесса адвокат застрелил судью в зале суда. Интересно, что перед тем, как нажать на курок, он взглянул на часы, дожидаясь полного часа. Теперь он в розыске. Это не единственный смертельный инцидент в полночь в этом франконском "месте преступления", озаглавленном "День как день" 2019 года, который выйдет в эфир на Первом канале в эту пятницу в 23:20.

Через час после первого убийства жертвой становится работник университета. Опять-таки, виновником является адвокат Петерс. Причин нет, и связь между преступником и двумя убитыми не установлена. Но есть закономерность. Петерс также ждал полного часа перед вторым убийством. И он все еще на свободе.

Угрожает ли следующее убийство в следующем полночь? Кто следующий жертва? И где может произойти следующее преступление? Главный инспектор уголовной полиции Феликс Восс (Фабиан Хинрихс) и его команда, в том числе Паула Рингельхahn (Дагмар Манцель) и Ванда Голдвассер (Эли Вассершейд), находятся в гонке против времени, чтобы предотвратить еще одну смерть. Вскоре они обнаруживают возможную связь между скандалом с пищевой продукцией на местной молочной ферме и кровавыми событиями.

Сюжет захватывающий: на местной молочной ферме намеренно загрязняют корм для коров, что приводит к загрязнению молока и трагическим последствиям для беременной пары. С помощью современных сцен и воспоминаний мы узнаем, как это связано с убийствами и кто стоит за всем этим.

С "Таторт: День как день" автор Эрол Есилкая и режиссер Себастьян Марка продолжают успешное сотрудничество ("Таторт: Истина"). Есилкая придумал историю после того, как его беременная жена чудом избежала пищевого отравления, как сообщает Bayerischer Rundfunk. В интервью dpa 2019 года Марка сказал: "Что мы едим, мы решаем сами - но это действительно так? Можем ли мы действительно быть уверены?"

Марка хотел снять криминальную драму в Бамберге, сказав: "Я восхищаюсь городом и фестивалем, и моя жена родом из Бамберга. Я всегда хотел снять 'Таторт' здесь". Концертный зал, где ежегодно проходит фестиваль Рихарда Вагнера, играет важную роль в криминальной драме.

После событий немецкие власти объявили об общенациональном розыске адвоката Петера. Несмотря на большие усилия, его местонахождение остается загадкой, намекая на возможную связь между пищевой промышленностью Германии и тревожной серией инцидентов.

В ходе расследования появляются доказательства того, что крупная молочная ферма в Германии, возможно, сыграла зловещую роль в загрязнении молока, потенциально связывая их с событиями в Бамберге.

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