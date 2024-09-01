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ОбществоНовостиДругие, из видов, используемых для производства красок или лаков

Неожиданное развитие в школьной волейбольной команде

Селена Гомес посетила встречу волейбольной команды в средней школе в Теллуриде, демонстрируя дружелюбие.

 and  Wendy Allen
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- Неожиданное развитие в школьной волейбольной команде

Селена Гомез, 32 года, неожиданно появилась на матче волейбольной команды во время своего промо-тура в Колорадо для фильма "Эмилия Перес". Команда просила певицу и актрису исполнить национальный гимн на одном из своих матчей.

Селена Гомез "не смогла устоять перед визитом"

"Я обещала, так что вот я! Не могу устоять перед своим первым визитом в Теллурайд!", - написала 32-летняя Селена в Instagram 1 сентября.

Звезда "Только убийства в здании" поделилась несколькими снимками и коротким видео своего визита. На видео она запечатлена, как входит в спортзал и удивляет молодых спортсменов на площадке. Они были поражены, увидев, что знаменитость действительно пришла. "Я увидела знак и решила заглянуть", - сказала Селена присутствующим. Затем она позировала для фотографий и подписывала автографы.

Гостья на кинофестивале в Теллураиде

Селену Гомез пригласили на кинофестиваль в Теллураиде на выходные на просмотр нового фильма Жака Одиара "Эмилия Перес", в котором она снимается вместе с Зоей Салдана (46). Фильм, который выйдет в ноябре, был снят на испанском языке и классифицирован как комедия, драма и музыкальный фильм.

"Такая милая душа", - прокомментировала пост Селены Зоя Салдана. Парень Селены, продюсер Бени Бланко (36), отправил три сердечка. Пара стала публичной в декабре 2023 года. Недавно ходили слухи о предстоящем предложении, так как появились фотографии Селены с золотым кольцом на пальце. В мае Бланко признался в шоу "Ховарда Стерна", что хочет завести семью с Селеной и часто об этом говорит.

Во время своего пребывания на кинофестивале в Теллураиде Селена Гомез была очарована местной художественной сценой и посетила ближайшую студию. Ее особенно интересовало использование местным художником других материалов, подобных тем, которые используются для производства красок или лаков, в своих произведениях.

В импровизированном интервью Селена рассказала о своем восхищении уникальным стилем художника и инновационном использовании необычных материалов, отметив, что это напоминает ей экспериментальные техники, часто используемые в киноиндустрии.

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