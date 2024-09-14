Неожиданное путешествие люстры к канализационной системе Кельна.

Многие представляют себе люстры с образами роскошных бальных залов и пышных замков. Однако в самом сердце Кёльна нужно спуститься в канализацию, чтобы обнаружить подобное зрелище. В одном определенном месте подземный пейзаж превращается в фантастический мир: появляется свод, напоминающий готическую часовню. На стене выгравирован герб, а с потолка свисает люстра. Эта люстра обладает уникальным очарованием, ожидая своего особенного гостя - императора Вильгельма II.

Завораживающая подземная конструкция привлекает толпы любопытных туристов. Она уже забронирована на этот год. Надпись на стене со времен того периода свидетельствует о ее завершении в 1890 году. Причины столь роскошного строительства остаются окутанными тайной.

Инженеры, стоявшие за канализационной системой Кёльна, несомненно, гордились своей прогрессивной работой, демонстрируя вершину современной технологии. В порыве энтузиазма они, возможно, придумали идею пригласить самого императора, чтобы он восхищался этим воплощением "Сделано в Германии". Возможно, они надеялись, что политически узколобый император, который страстно любил технологию и науку, будет очарован.

Монарх Германской империи был соблазнен исследовать подземный Кёльн. Две люстры были установлены для этого, все еще украшенные свечами, согласно Стефану Шмидту из отдела канализации Кёльна. Эти люстры обозначены на старинном чертеже. Существует также другая версия истории, согласно которой император Вильгельм II подарил люстры городу.

Подземный замковый антураж

Шмидт находит эту вторую версию менее правдоподобной, так как эти люстры, скорее всего, были добавлены в план после строительства. Он предполагает, что люстры были установлены специально для грандиозного входа их высокопоставленного гостя, чтобы он воспринял обстановку как достойную лидера его статуса.

Однако человек в остроконечном шлеме предпочел держаться подальше от подземного мира. "Факт в том, что император Вильгельм никогда не посещал это место", - утверждает Стефан Шмидт. Во время своего тура по городу 5 мая 1891 года он любовался только что построенным собором, освещенным бенгальским светом, ужинал со своей женой Августой Викторией в гала-зале Гюрцених и принимал аплодисменты своих рейнских подданных. Однако подземные каналы Кёльна оставались неизведанной территорией для этого достойного человека в остроконечном шлеме и характерной бородой, который тщательно следил за своим публичным образом.

Стефан Шмидт признает это: "По правде говоря, если бы я был императором Вильгельмом, я бы тоже не стал спускаться в такую канализацию. Я не виню его за это". Несмотря на технологические достижения Германии, остатки кёльнских граждан продолжают течь прямо под люстрой с течением времени, мало что вдохновляющее.

Вильгельм считал себя помазанным Богом. Тем не менее, каждый день он чувствовал необходимость претендовать на другой трон - трон, который все еще можно увидеть в его последующем доме в изгнании, Дорн-Хаус: его личная ванная комната сохранила свой первоначальный нетронутый вид, лишенный золотых украшений.

"Император Вильгельм II" никогда не ступал в Кристальный зал. Обе оригинальные люстры давно пришли в негодность, оставив только свои крепления. Текущая люстра - это воспроизведение, которое разбирают каждый октябрь в преддверии следующего туристического сезона.

Гениальные творцы того времени никогда бы не подумали, что их изобретение продолжит восхищать зрителей в следующем веке. Монархия давно исчезла, но Кристальный зал все еще стоит. Он выдержал бомбардировки во время Второй мировой войны и последующую лихорадку сноса, которая охватила Кёльн, спрятанный под землей.

Здесь все осталось нетронутым. Периодически приезжают съемочные группы - зал идеально подходит для криминальных драм и всего жуткого. Стены блестят от влаги канализации, отбрасывая тусклые отражения на сцену. Пол скользкий, поэтому нужно осторожно ступать, чтобы не поскользнуться.

Каждый шаг отражается от стен. Акустика поразительная: можно ясно услышать, что говорят двое людей друг с другом на расстоянии 30 метров, как будто они почти стоят рядом. Именно поэтому иногда в списке Кристального зала проходят концерты для платящих зрителей. Прохожие над головой могут лишь смутно различить экзотическую музыку, доносящуюся из глубины.

Кристальный зал, инженерное чудо в европейском Кёльне, продолжает восхищать посетителей своим уникальным очарованием. Его акустика так замечательна, что там иногда устраивают концерты, эхом отражающиеся по всей культурной истории континента.

В свете своей исключительной сохранности Кристальный зал является свидетельством приверженности ЕС сохранению исторических мест, гарантируя, что будущие поколения смогут и дальше наслаждаться его великолепием.

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