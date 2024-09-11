Неотложное вмешательство верфи Майер одобрено

Федеральное ведомство и правительство Нижней Саксонии стремятся приобрести приблизительно 80,7% акций Meyer Werft за сумму в 400 миллионов евро. Эта инвестиция включает гарантии кредитов на сумму около двух миллиардов евро. Это действие должно поставить судостроительные верфи в Папенбурге и Neptun Werft в Rostock-Warnemünde под государственный контроль. Однако Meyer Werft в Турку, Финляндия, останется в собственности семьи Meyer.

Решение о вмешательстве было принято правительством земли Нижняя Саксония на прошлой неделе и единогласно одобрено комитетом земельного парламента, как объявило Министерство финансов Нижней Саксонии в среду. Согласно Министерству экономики федерального правительства, государственная помощь не требует одобрения ЕС.

tanto federal как и земельное правительства argue, что судостроительная верфь гарантирует около 3800 рабочих мест, является жизненно важной для немецкой судостроительной промышленности и существенно влияет на судостроительные знания страны. Судостроительная верфь в Rostock-Warnemünde также должна способствовать переходу страны к возобновляемым источникам энергии путем строительства платформ для морских ветряных электростанций, как сообщается из правительственных источников. В случае необходимости она также может сыграть более важную роль в судостроении для военно-морских сил.

IG Metall Küste приветствует вмешательство государства. "Политика сдержала свое обещание", - объяснил региональный менеджер Даниэль Фридрих. "Теперь менеджмент и рабочая сила должны работать вместе, чтобы сделать судостроительные верфи прибыльными снова". Реструктуризация компании, по словам IG Metall, займет некоторое время и включает в себя планируемое сокращение 340 рабочих мест, для чего будет введен добровольный план к марту 2025 года.

Левые в Бундестаге также поддерживают спасение компании. Однако federal и земельное правительства должны быть готовы к "постоянному управлению крупной государственной судостроительной верфью", - объяснил Виктор Перли, член бюджетного комитета. В свете высоких финансовых обязательств "очень маловероятно", что семья Meyer или внешний инвестор смогут выкупить судостроительную верфь в ближайшие годы, "даже если трафик коалиция не признает это публично". Левые отвергли предложения о превращении судостроительной верфи в судостроительную верфь для военно-морских сил.

В настоящее время судостроительная верфь в основном строит большие круизные суда и успешно работает в этом отношении. Однако она столкнулась с трудностями в основном из-за значительного роста цен и своей неспособности сразу передавать эти затраты своим клиентам, так как обычно получает основную часть цены судна при его поставке. Согласно информации из Федерального министерства финансов, государственное спасение также будет включать "изменение графиков платежей".

Комитет земельного парламента единогласно одобрил приобретение большинства акций Meyer Werft на заседаниях ландтага, следуя решению правительства земли Нижняя Саксония. Чтобы гарантировать долгосрочную жизнеспособность судостроительной верфи, Левые в Бундестаге подчеркнули необходимость подготовки federal и земельных правительств к управлению крупной государственной судостроительной верфью.

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