- Неосторожность во время вождения приводит к аварии, в результате которой трое человек получают травмы.

56-летний водитель, ненадолго отвлекшийся на шоссе B109 в направлении Пенеминде, спровоцировал дорожное происшествие с тремя пострадавшими в Анкламе, входящем в состав Ворпommern-Greifswald. По данным полиции, водитель задремал за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль 31-летней женщины. Ее автомобиль закрутился на месте, прежде чем остановиться. К сожалению, автомобиль 42-летнего мужчины не смог избежать столкновения и ударил в крутящийся автомобиль.

Пожилой водитель и 31-летняя женщина получили серьезные травмы и были доставлены в больницы. 42-летний мужчина получил лишь легкие травмы. В полицейском отчете указано, что материальный ущерб составил 61 000 евро.

В полицейском отчете

Сотрудники скорой помощи в больнице были встречены облегчением родственников, узнавших, что пациенты стабильны. Несмотря на серьезные повреждения, списанные автомобили вызвали интерес у сборщиков металлолома из-за своей стальной ценности.

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