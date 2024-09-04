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Федеральные земли ГерманииНовостиАккламация

Неосторожность во время вождения приводит к аварии, в результате которой трое человек получают травмы.

В этом инциденте водитель ошибочно едет по встречной полосе и врезается в другое транспортное средство. Еще одно транспортное средство попадает в эту многоколейную аварию.

 and  Viktoria Klein
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Трое людей получили травмы и материальный ущерб в размере 61 000 евро в результате кратковременной...
Трое людей получили травмы и материальный ущерб в размере 61 000 евро в результате кратковременной отвлекаемости при управлении транспортным средством.

- Неосторожность во время вождения приводит к аварии, в результате которой трое человек получают травмы.

56-летний водитель, ненадолго отвлекшийся на шоссе B109 в направлении Пенеминде, спровоцировал дорожное происшествие с тремя пострадавшими в Анкламе, входящем в состав Ворпommern-Greifswald. По данным полиции, водитель задремал за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль 31-летней женщины. Ее автомобиль закрутился на месте, прежде чем остановиться. К сожалению, автомобиль 42-летнего мужчины не смог избежать столкновения и ударил в крутящийся автомобиль.

Пожилой водитель и 31-летняя женщина получили серьезные травмы и были доставлены в больницы. 42-летний мужчина получил лишь легкие травмы. В полицейском отчете указано, что материальный ущерб составил 61 000 евро.

В полицейском отчете

Сотрудники скорой помощи в больнице были встречены облегчением родственников, узнавших, что пациенты стабильны. Несмотря на серьезные повреждения, списанные автомобили вызвали интерес у сборщиков металлолома из-за своей стальной ценности.

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