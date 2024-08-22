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"Неопробованные" лидеры начали протестную сессию после того, как демократы отклонили их просьбу о возможности выступить на съезде.

Непреклонные активисты незарегистрированного Национального движения начали статичный протест возле Демократической конференции вечером в среду после того, как от партийных властей поступило сообщение об отказе выделить им время для выступления на съезде.

 and  John Stellmacher
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Посмотри на Центр объединённых сил в Чикаго, готовый к третьему дню Национальной демократической...
Посмотри на Центр объединённых сил в Чикаго, готовый к третьему дню Национальной демократической конференции, которая состоится 21 августа 2024 года.

"Неопробованные" лидеры начали протестную сессию после того, как демократы отклонили их просьбу о возможности выступить на съезде.

Ко-основатель Аббас Алави, который стал известен во время демократических праймериз, пытался мобилизовать протестные голоса против поддержки администрацией Байдена Израиля в его конфликте с ХАМАС в Газе после нападений 7 октября. В среду вечером официальный представитель конвенции позвонил Алави и сказал: "Извини, Аббас, но это нет".

Алави, делегат из Мичигана, еще не определившийся с кандидатом, сидел на бетоне возле United Center после отказа, окруженный изображениями Камалы Харрис. Он поклялся остаться на месте, пока вице-президент и организаторы конвенции не пересмотрят свою позицию. Вскоре к нему присоединились другие неопределившиеся делегаты, а затем конгрессмен Ильхан Омар из Миннесоты и, наконец, конгрессмен Алексия Окасио-Кортес, которая выразила поддержку в социальных сетях и призвала ДНС пересмотреть свое решение.

Лидеры движения представили дополнительные требования, в том числе введение эмбарго на поставки оружия Израилю, но они были сразу же отвергнуты демократическими лидерами. Перед обращением к журналистам Алави призвал к минуте молчания, вспоминая свое детство в Южном Ливане во время израильских бомбардировок.

"Наша правительственная цель - ликвидировать людей, подобных мне", - сказал он, сдерживая слезы.

Алави не стал протестовать публично, а вместо этого сотрудничал с руководством Демократической партии и связывался с организаторами конвенции и кампанией Харрис. Он утверждал, что его группа может помочь убедить демократов предоставить им платформу в Чикаго.

"Я инсайдер. Я играю в игру", - заявил Алави, который ранее работал с бывшим конгрессменом из Мичигана Энди Левином и служил на Капитолийском холме во время штурма 6 января 2021 года. (Алави неоднократно повторял, что его группа не собиралась поддерживать или помогать кампании Дональда Трампа.)

Он посчитал решение запретить его неопределившееся движение обращаться к СМИ оскорбительным и разочаровывающим, особенно после многочисленных дискуссий с организаторами и кампанией Харрис.

В понедельник Демократический национальный комитет утвердил панель в официальной зоне конвенции, посвященную палестинским и арабским вопросам. Группа приветствовала это как небольшую победу, но продолжила борьбу за более заметную сцену.

Недавний рост энтузиазма в отношении кампании Харрис, а также недовольство активистских групп из-за решения президента Джо Байдена сохранить поставки оружия Израилю привели к путаному расколу в Чикаго, где недовольство вылилось в ежедневные протесты возле конвенции. Несмотря на малое изменение в Газе, некоторые влиятельные прогрессивные организации, активисты мира и палестинские и другие арабские американские активисты изначально положительно восприняли Харрис, так как она сочувствовала кровопролитию. По данным министерства здравоохранения анклава, более 40 000 палестинцев погибли в Газе.

Ранее в тот день, менее чем за час до того, как семья Голдберг-Полин выступила перед конвенцией как родители израильских заложников, Алави похвалил решение ДНС предоставить им возможность выступить.

"Мы полностью поддерживаем" предоставление семье платформы, гордо заявил Алави перед их речью. "Мы рады видеть, что ДНС делает этот шаг. Как демократы, мы знаем, что наша партийная платформа включает конкретную формулировку, признающую, что израильские и палестинские жизни имеют одинаковую ценность".

Позже, общаясь с журналистами, Алави сидел внутри United Center, размышляя о 109 заложниках, все еще удерживаемых в Газе, в то же время думая о жизнях тысяч детей в Газе.

"Я мог бы быть одним из этих детей", - повторял он. "Президент Байден, вице-президент Харрис, о чем мы говорим? Мы говорим о детях".

CNN's Veronica Stracqualursi contributed to this report.

Алави выразил свое разочарование в отношении демократических лидеров, заявив: "Меня бесит и разочаровывает, что мое неопределившееся движение было запрещено обращаться к СМИ после многочисленных дискуссий". Кроме того, политика, связанная с израильско-палестинским конфликтом, по-прежнему оставалась значительной темой для обсуждения среди активистских групп во время конвенции.

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