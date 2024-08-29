Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПроисшествияНовостиМигранты

Неопределенные афганцы радикализировались в Германии: "Они еще не адаптировались эмоционально"

Ансамбли исламистов афганского происхождения обосновались в городских районах и районах Германии, согласно расследованиям RTL. Некоторые из этих лиц открыто провозглашают свои экстремистские убеждения.

 and  Wendy Allen
Время чтения 3 минут
СОД: Полиция федеративного союза выпускает предупреждение из-за потери контроля на границе в...
СОД: Полиция федеративного союза выпускает предупреждение из-за потери контроля на границе в Германии

Расследование сосредоточено на методиках слева направо - Неопределенные афганцы радикализировались в Германии: "Они еще не адаптировались эмоционально"

На платформах социальных сетей, таких как TikTok и Telegram, они называют себя "Властелином Мюнхена" или "Завоевателем Европы". На своих постах они носят форму афганской армии, камуфляж или традиционную афганскую-пакистанскую одежду в публичных местах Германии, парках, приютах для беженцев и городских центрах.

Эти individuals позиционируют себя как агрессивные и готовые к бою, часто демонстрируя ножи и мачете. В многочисленных видео звучат талибские лозунги под аккомпанемент песен джихада. Тысячи таких постов и сотни аккаунтов легко доступны. Они олицетворяют радикальную исламскую идеологию. Журналисты-расследователи из RTL изучили эти видео. В ответ на нападение ИГ в Солingenге "RTL Extra" показал предварительные результаты своего расследования в один из вторников.

Похоже, их коллективное появление направлено на демонстрацию силы, и немецкие власти безопасности, похоже, не знают об их деятельности, по крайней мере, в цифровом мире, считает журналистка Лів фон Бёттихер. Угроза "отсечь головы врагам" остается доступной на TikTok недели спустя после начала расследования. Угроза атаковать "врагов ислама" с помощью взрывчатых веществ на теле также сохраняется.

Кто эти молодые люди? Откуда они приехали? Фон Бёттихер и ее команда нашли афганских пользователей TikTok в Мюнхене и тайно сняли их. В интервью несколько мужчин заявили, что эмигрировали по финансовым причинам. У них "нет проблем" с талибами, которых они считают "лучшим правительством", делающим страну "безопаснее, чем раньше". Их цель - "распространять ислам в Германии и Европе". Если будет введено шариатское право, "все будет хорошо".

По словам эксперта по исламу и экстремизму Ахмада Мансура, подобные individuals не являются исключением. В интервью он заявил, что за последние четыре-пять лет в страну прибыло большое количество мигрантов с системой ценностей, "драматически противоречащей" фундаментальным ценностям общества. Эти мужчины, почти исключительно, выросли под пониманием ислама, которое было "намного ближе к тому, что у талибов", чем какой-либо современный, либеральный, открытый и совместимый с Германией ислам.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман возлагает ответственность на федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер от СДПГ. Линнеман заявляет, что изображения на TikTok раскрывают "серьезную проблему с исламским экстремизмом и с радикальными группами, которые приезжают в Германию, чтобы терроризировать, и не подчиняются никаким правилам". Фэзер недооценила ситуацию, "если бы она правильно поняла ее, она бы не распустила экспертный комитет по политическому исламу", - заявляет Линнеман.

"Мы видим здесь lifestyle исламизм"

В этом году большинство беженцев приезжают из Сирии, Афганистана и Турции, согласно Федеральному бюро миграции и беженцев (BAMF). Почти 80% всех мигрантов происходят из преимущественно мусульманских стран. Значительная часть из них имеет образование из неблагополучных семей и не имеет формального образования или профессиональной подготовки.

Ахмад Мансур считает молодых людей из TikTok- видео несовместимыми с обществом и серьезной угрозой: "Мы видим здесь lifestyle исламизм. Мужчины, которые живут свою мужскую сущность очень токсичным, крайне патриархальным образом. Эти люди не эмоционально укоренены в Германии".

Федеральный союз полиции выражает серьезные опасения. Председатель Федерального союза полиции Хайко Теггац заявляет, что они потеряли контроль над немецкими границами и должны быстро "вернуть контроль над нашими границами", так как "мы больше не можем себе позволить эту потерю контроля".

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман подчеркивает: "Мы достигли точки, когда даже последний человек, сидящий в федеральном правительстве, должен понять, что это не может продолжаться". Из-за растущей угрозы радикального исламского экстремизма необходимы немедленные действия и смена политической парадигмы. "Если Солingen не был окончательным звонком для всех, я не знаю, сколько еще мы должны ждать", - заявляет Линнеман.

Эти молодые люди, идентифицированные на TikTok- видео и интервью, приехали из Афганистана. По словам эксперта по исламу и экстремизму Ахмада Мансура, многие из этих мигрантов имеют систему ценностей, которая драматически противоречит фундаментальным ценностям немецкого общества, выросшие с пониманием ислама, гораздо ближе к тому, что у талибов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Машины полициисталированы около собравшихся фанатов Тейлор Свифт в Вене в День святой Девы Марии.
Происшествия

Террористический заговор включал потенциальное массовое убийство многочисленных посетителей концерта во время выступления Свифт, как утверждает ЦРУ.

Плановые выступления Тейлор Свифт в Вене были отменены из-за сообщений об угрозе близкого нападения. По данным ЦРУ, планировалось серьезное violencia.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Австрийский мужчина Йозеф Фрицль содержал свою дочь Элизабет в подвале в течение 24 лет.
Происшествия

Два с половиной десятилетия мучений в подвале, отмечающий день, когда Йозеф Фрицл заключил свою дочь.

Четверть века назад австрийский житель Йозеф Фрицл обманом заставил свою 18-летнюю дочь Элизабет спуститься в погреб его дома. В течение 24 лет он содержал ее там, отецlando семи детей втайне от мира.ausstellung стал известен, когда один из детей серьезно заболел и потребовалась экстренная...

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Артистка Сузан Кётчер блистала на сцене в Нюрнберге в 2022 году
Происшествия

Сюзан Кёхер хотела распространить радость, но ее концерт закончился трагическим поворотом событий.

В результате взрыва в Соллингене жизни лишились трое людей и ещё пятеро получили серьёзные ранения. Музыкальная артистка Сузан Кохлер пережила этот ужас близко.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения
Политика

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения Литва усиливает свой арсенал на фоне конфликта России с Украиной: Прибалтийская страна, входящая в состав как ЕС, так и НАТО, получила от немецкого производителя оружия Heckler & Koch некоторое количество пистолетов-пулеметов MP7 A2 на сумму 1,3 миллиона евро. Эти оружия были выбраны из-за

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов
Политика

Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов

Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов Немецкая администрация стремится расширить образовательные возможности посредством знаменитой программы Startchancen, направленной на помощь многочисленным тысячам школ, расположенных в финансово неблагополучных районах. Как прогнозировалось в исследовании, эта инициатива может принести существенные долгосрочные экономические выгоды, согласно данным. Инвестиции в размере 20 миллиардов

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Пассажиры северо-западных железных дорог продолжают терпеть задержки ввода новых услуг.
Федеральные земли Германии

Поезда на север снова задерживаются <unk>

На автостраде Бремен-Нижняя Саксония запланированы значительные улучшения с вводом в эксплуатацию новых поездов. Пассажиры возмущены третьей инцидентом задержки.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
ДТП на федеральной трассе якобы связано с участием скорой помощи
Федеральные земли Германии

ДТП произошло с участием скорой помощи, перевозившей пациента.

Произошла серия столкновений, в которую были вовлечены пять автомобилей, одним из которых была работавшая в рабочее время скорая помощь.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно