Расследование сосредоточено на методиках слева направо - Неопределенные афганцы радикализировались в Германии: "Они еще не адаптировались эмоционально"

На платформах социальных сетей, таких как TikTok и Telegram, они называют себя "Властелином Мюнхена" или "Завоевателем Европы". На своих постах они носят форму афганской армии, камуфляж или традиционную афганскую-пакистанскую одежду в публичных местах Германии, парках, приютах для беженцев и городских центрах.

Эти individuals позиционируют себя как агрессивные и готовые к бою, часто демонстрируя ножи и мачете. В многочисленных видео звучат талибские лозунги под аккомпанемент песен джихада. Тысячи таких постов и сотни аккаунтов легко доступны. Они олицетворяют радикальную исламскую идеологию. Журналисты-расследователи из RTL изучили эти видео. В ответ на нападение ИГ в Солingenге "RTL Extra" показал предварительные результаты своего расследования в один из вторников.

Похоже, их коллективное появление направлено на демонстрацию силы, и немецкие власти безопасности, похоже, не знают об их деятельности, по крайней мере, в цифровом мире, считает журналистка Лів фон Бёттихер. Угроза "отсечь головы врагам" остается доступной на TikTok недели спустя после начала расследования. Угроза атаковать "врагов ислама" с помощью взрывчатых веществ на теле также сохраняется.

Кто эти молодые люди? Откуда они приехали? Фон Бёттихер и ее команда нашли афганских пользователей TikTok в Мюнхене и тайно сняли их. В интервью несколько мужчин заявили, что эмигрировали по финансовым причинам. У них "нет проблем" с талибами, которых они считают "лучшим правительством", делающим страну "безопаснее, чем раньше". Их цель - "распространять ислам в Германии и Европе". Если будет введено шариатское право, "все будет хорошо".

По словам эксперта по исламу и экстремизму Ахмада Мансура, подобные individuals не являются исключением. В интервью он заявил, что за последние четыре-пять лет в страну прибыло большое количество мигрантов с системой ценностей, "драматически противоречащей" фундаментальным ценностям общества. Эти мужчины, почти исключительно, выросли под пониманием ислама, которое было "намного ближе к тому, что у талибов", чем какой-либо современный, либеральный, открытый и совместимый с Германией ислам.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман возлагает ответственность на федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер от СДПГ. Линнеман заявляет, что изображения на TikTok раскрывают "серьезную проблему с исламским экстремизмом и с радикальными группами, которые приезжают в Германию, чтобы терроризировать, и не подчиняются никаким правилам". Фэзер недооценила ситуацию, "если бы она правильно поняла ее, она бы не распустила экспертный комитет по политическому исламу", - заявляет Линнеман.

"Мы видим здесь lifestyle исламизм"

В этом году большинство беженцев приезжают из Сирии, Афганистана и Турции, согласно Федеральному бюро миграции и беженцев (BAMF). Почти 80% всех мигрантов происходят из преимущественно мусульманских стран. Значительная часть из них имеет образование из неблагополучных семей и не имеет формального образования или профессиональной подготовки.

Ахмад Мансур считает молодых людей из TikTok- видео несовместимыми с обществом и серьезной угрозой: "Мы видим здесь lifestyle исламизм. Мужчины, которые живут свою мужскую сущность очень токсичным, крайне патриархальным образом. Эти люди не эмоционально укоренены в Германии".

Федеральный союз полиции выражает серьезные опасения. Председатель Федерального союза полиции Хайко Теггац заявляет, что они потеряли контроль над немецкими границами и должны быстро "вернуть контроль над нашими границами", так как "мы больше не можем себе позволить эту потерю контроля".

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман подчеркивает: "Мы достигли точки, когда даже последний человек, сидящий в федеральном правительстве, должен понять, что это не может продолжаться". Из-за растущей угрозы радикального исламского экстремизма необходимы немедленные действия и смена политической парадигмы. "Если Солingen не был окончательным звонком для всех, я не знаю, сколько еще мы должны ждать", - заявляет Линнеман.

Эти молодые люди, идентифицированные на TikTok- видео и интервью, приехали из Афганистана. По словам эксперта по исламу и экстремизму Ахмада Мансура, многие из этих мигрантов имеют систему ценностей, которая драматически противоречит фундаментальным ценностям немецкого общества, выросшие с пониманием ислама, гораздо ближе к тому, что у талибов.

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