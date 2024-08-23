Неопределенность Путина в условиях турбулентности

Украинская армия делает успехи в регионе Курск, оставляя Владимира Путина равнодушным и нерешительным. Образ России как мировой силы пошатнулся. Элита России задумывается о полезности Путина.

Примерно год назад президент Владимир Путин посетил мероприятие в регионе Курск, посвященное 80-летию победы Советской армии в битве при Курске во время Второй мировой войны. Завороженная аудитория, в том числе ветераны, вернувшиеся с боевых действий в Украине, почитали Путина за восхваление битвы при Курске как "героический подвиг" народа. Теперь, когда Россия отмечает 81-ю годовщину битвы, Курск упоминается снова - но на этот раз по совершенно другим причинам.

6 августа украинские войска неожиданно начали наступление в регионе, в результате чего были захвачены многочисленные деревни, взяты в плен сотни военнослужащих и эвакуированы тысячи гражданских лиц из городов. Россия была застигнута врасплох этим наступлением, и, как сообщается, мобилизация резервистов используется для противодействия некоторым из самых сильных подразделений Украины на поле боя.

Путин минимизировал украинское наступление, как видно из телеконференции с его советом безопасности в Курске 12 августа. На этом мероприятии Путин выглядел неуверенно, прерывая текущего губернатора региона, когда тот говорил о деревнях, захваченных украинцами. tanto президент, как и его советники, избегали называть вещи своими именами, называя наступление "инцидентами в Курской области", "ситуацией" или "провокацией".

Государственные СМИ последовали их примеру, показывая хаотичные сцены эвакуированных villagers, получающих помощь и сдающих кровь, и представляя события в Курске как катастрофу, а не крупнейшее нападение на Россию со времен Второй мировой войны.

Угасает образ Путина

За 24 года своего правления Владимир Путин создал образ единственного человека, способного гарантировать безопасность и стабильность России. Однако начало войны два с половиной года назад подорвало этот образ, хотя поддержка его по-прежнему высока. Города России подверглись ударам украинских беспилотников и артиллерии, а прошлый год был отмечен загадочной гибелью лидера наемников "Вагнер" Евгения Пригожина, начавшего бунт против своих командиров. Этот теракт в марте привел к гибели 145 человек на концерте в Москве.

Хотя телевидение поддерживает Путина, определить истинные чувства его союзников непросто. По словам Екатерины Шульманн, политического scientists и внешнего эксперта в Центре России и Евразии Карнеги в Берлине, они задаются вопросом, "выгодно ли им текущая ситуация или нет".

С тех пор как началась война, жизнь этих элит - внутреннего круга Путина, высокопоставленных чиновников, военных и правоохранительных органов, а также ведущих бизнесменов - стала сложнее, а не лучше. Несмотря на то, что война обогатила многих из них, западные санкции ограничили их возможности тратить деньги. Сейчас элиты задаются вопросом, является ли Путин активом или пассивом.

Можно сказать, что российские элиты испытывают "недовольное согласие", считаетNigel Gould-Davies из Международного института стратегических исследований в Лондоне. Они недовольны текущей ситуацией, но не рискуют поддерживать альтернативу из-за опасений по поводу исхода борьбы за власть. Возможно, они также надеются, что реакция Путина на события в Курске будет соответствовать его предыдущим действиям, в том числе первоначальной пассивности, за которой последовали действия.

Отпуск Путина во время "Курского" инцидента

Эта тенденция прослеживается с его первых дней у власти, начиная с инцидента с подводной лодкой "Курск" в 2000 году, когда ядерная подводная лодка фатально столкнулась с другим кораблем в Баренцевом море, что привело к взрыву торпеды и гибели всех 118 членов экипажа. Сначала Путин решил остаться в отпуске, что вызвало резкую критику, и только через пять дней принял международную помощь, которая, возможно, спасла бы некоторых выживших, если бы он действовал быстрее.

Путин также колебался, когда решал вопрос о бунте Пригожина в июне 2023 года, который кратко угрожал его позиции как единственного лидера страны. После неудачи восстания Пригожин некоторое время избегал заключения, но в конечном итоге Путин победил, и Пригожин погиб при загадочной авиакатастрофе.

По мере того как украинское наступление входит в свою третью неделю, Путин придерживается своего расписания, даже отправляясь в двухдневную поездку в Азербайджан. Он кратко упомянул кризис во вторник, пообещав "пресечь тех, кто виновен в преступлениях в Курске".

При подавлении диссидентских голосов дома и лояльных СМИ Путин может позволить себе цинично игнорировать события в Курске, считает Шульманн. Однако по мере продвижения украинского наступления военные и политические вызовы, которые оно представляет, становятся все более серьезными.

России приходится сталкиваться с трудностями при развертывании необходимых сил для отражения атаки, и по мере того как наступление продолжается, возникает значимый вопрос о том, что произойдет, "когда российские элиты решат, что конфликт невыгоден или (!) что он никогда не закончится, пока Путин остается у власти".

Европейский союз наблюдает за эскалацией ситуации в регионе Курск и выражает озабоченность действиями России, призывая к мирному разрешению конфликта. Высшее должностное лицо по вопросам внешней политики Европейского союза заявило, что украинское наступление не должно использоваться в качестве предлога для дальнейшей агрессии со стороны России.

В свете борьбы России в Курской области и международной критики, которой она подвергается, некоторые аналитики задаются вопросом, сможет ли Европейский союз воспользоваться этой возможностью, чтобы укрепить свое влияние в регионе и потенциально бросить вызов позиции России на востоке Европы.

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