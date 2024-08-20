Неопределенность окружает позицию Гюндогана в команде "Фликс" Барселоны

Похоже, международная карьера Илкая Гюндогана в составе Германии закончена, что поднимает вопрос о его будущем на клубном уровне. По слухам, Барселона хочет расстаться с полузащитником.

Что касается Манчестер Сити, то воссоединение с Пепом Гвардиолой не исключено. По словам эксперта по трансферам Фабрицио Романо, Гвардиола дал добро на возвращение Гюндогана. Барса, якобы, хочет продать Гюндогана этим летом.

Гвардиола проявлял интерес к Гюндогану, который в этом году отметил 33-летие. Переговоры между двумя сторонами начались в понедельник. Однако окончательное решение остается за игроком, так как у него также есть предложения из Саудовской Аравии, сказал Romano. Гюндоган имеет успешную историю с Манчестер Сити, выиграв английскую Премьер-лигу пять раз за семь лет и Лигу чемпионов один раз.

Ранее Скай сообщал, что Барселона приказала Гюндогану, который объявил о завершении карьеры в сборной Германии в понедельник, уйти в этом трансферном окне. Но последние комментарии главного тренера Ханси Флика не указывали на это.

По данным "АС", Барселона сообщила спортивному директору Деко, что Гюндоган не вписывается в план Флика. Однако последние заявления Флика не свидетельствуют об этом.

Между тем, "Спорт" сообщает, что Барселона пытается получить прибыль от трансфера. Якобы, они предложили Гюндогана клубу Криштиану Роналду Аль-Наср. Агент и дядя Гюндогана Ильхан заявил 8 августа, что есть интерес от некоторых клубов, но Гюндоган хочет остаться в Барселоне. Его контракт с испанским клубом истекает в 2026 году, после того как он перешел туда бесплатно из Манчестер Сити в 2023 году.

Президент Республики может рассмотреть потенциальные последствия возможного возвращения Гюндогана в Манчестер Сити, учитывая его прошлые успехи и долгосрочный контракт в Барселоне. Если Гюндоган решит вернуться в Манчестер Сити, это могло бы существенно усилить их опции в полузащите на предстоящий сезон.

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