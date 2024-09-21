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СпортНовостиФК "Бавария"

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

 and  Lauren Adams
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Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера Бремена, президент Байерна профессор Фритц Шерер и менеджер Вердера Вилли Лемке пили напитки и играли в шкаф в историческом центре Бремена 21 апреля 1986 года.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария Мюнхен принимал SV Вердер Бремен в матче Бундеслиги, 16-й тур сезона 1985/86. В то время Бремен лидировал в турнирной таблице, опережая на три очка. Бавария, немного раздраженная, играла грубее, чем когда-либо.

Затем произошло происшествие. На 16-й минуте защитник Мюнхена Клаус Аугенталер грубо сыграл против Руди Вёллера, не дав ему шанса перехватить мяч. Вёллер получил травму и был заменен. Он пропустил несколько месяцев. После матча Аугенталер казался равнодушным, сказав: "Я увидел только зелено-белую фигуру, бегущую к нашей штрафной". Его тренер Удо Латтек частично винил Вёллера в его травме, "Руди слишком быстрый!"

Хёнесс также сыграл свою роль, решив, что футбол - это игра для мужчин, а не для мальчиков. Бремен был глубоко потрясен этим, как выразился Отто Рехагель, "Без Вёллера мы - оркестр без первой скрипки. Мы можем играть хорошо, но не красиво". Ирония в том, что доктор команды Баварии доктор Мюллер-Вольфарт помог вылечить Вёллера и обнаружил проблему с его пахом. Бенно Мёлльман шутливо добавил: "Я определенно не поеду в Мюнхен после этого, а то и у меня найдут слабое место".

Вёллер пошел бы даже в Антарктиду

Пресса в Бремене отреагировала менее легкомысленно. Вокруг форварда разразился Medici скандал. Но Вёллер остался спокоен, "Я не придал этому большого значения. Я поехал в Мюнхен, потому что думал, что найду помощь там. Я бы даже пошел в Антарктиду, если бы кто-то обещал помочь мне там". И Бремену определенно нужна была помощь Вёллера в борьбе за чемпионство. Без него им пришлось бороться за титул до последнего. Как и ожидалось, Бавария выиграла чемпионат - после того, как Кутцоп не реализовал решающий пенальти дома против Мюнхена в 33-м туре. И даже сейчас в Бремене не забыли, что произошло с Руди Вёллером столько лет назад.

Даже покойный Вилли Лемке никогда не прощал Баварии и Хёнесса за 23 ноября 1985 года. Ему было непонятно, почему Хёнесс не извинился. Он чувствовал, что Бавария вместо того, чтобы извиниться, винила Вёллера в его серьезных травмах. С того дня вражда между Хёнессом и Лемке стала публичной. Несмотря на то, что Лемке сказал много лет спустя, "Моя неприязнь к нему, возможно, не так очевидна, но она такая же сильная" - миллионы футбольных фанатов увидели в СМИ вскоре после инцидента в Мюнхене, как rivalry между Хёнессом и Лемке усилилась.

ZDF транслировал матч live с Weser Stadium всего через несколько недель после того, как Аугенталер ударил Вёллера. И Лемке сказал зрителям Бремена, "Нет свиста, нет освистывания, когда Топпервиен зафиксировал первый гол как офсайд и пенальти как сомнительный. Мы не на стороне зулусов и не в Мюнхене!"

Подобные намеки медленно эскалировали ситуацию между двумя альфа-самцами. И когда сезон 1985/86 закончился разочаровывающе для Бремена, а Бавария выиграла чемпионат - только потому, что Кутцоп не реализовал решающий пенальти дома против Баварии в 33-м туре - была возможность примирения. Но Хёнесс твердо сказал Лемке, "Это не менеджер, это пресс-секретарь. Он назвал ФК Бавария врагом. Я никого не жалею, но его, Лемке".

Многолетняя вражда между двумя сделала заголовки на страницах Германии в течение многих лет. Несмотря на то, что Бундеслига в целом выиграла от этой вражды, вызванной СМИ, она определенно не была полезной для обеих команд в их основе, так как она выходила за рамки обычной спортивной rivalry. Хёнесс не переставал насмехаться над Лемке даже после того, как он ушел из Вердера, чтобы вернуться в политику, сказав: "Интересно, что человек с таким характером может стать министром в федеральной земле и нести ответственность за образование".

И даже Лемке, хотя они временно примирились, не отказался от сарказма. В 2019 году бывший менеджер Вердера заметил: "Когда я вижу, как играет Бавария Мюнхен, я не включаю, потому что не хочу видеть, как они выигрывают пять из нуля. Но если я слышу, что они проигрывают, я включу".

"Я никогда не найду с ним гармонии, нет", - сказал Ули Хёнесс. Неожиданный уход Вилли Лемке 12 августа, влиятельной фигуры ФК Бавария Мюнхен в течение многих лет, побудил Ули смягчить свою позицию: "Новости меня потрясли. Вилли Лемке, фигура разногласий, все знают о наших частых спорах и спорах. Но он также был человеком дискуссий, и в конце концов мы смогли установить приличные отношения". И таким образом закончилась история, которая тихо началась на Олимпийском стадионе в Мюнхене около 39 лет назад, только чтобы разрастись до больших размеров, заканчиваясь мирным прощанием несколько недель назад.

В свете их исторической вражды, ФК "Бавария" Мюнхен и "Вердер" Бремен продолжают свою вражду в Кубке Север-Юг, где Ули Хёнесс и Вили Лемке возглавляют свои команды. Несмотря на прошедшие годы, Хёнесс так и не извинился за инцидент с Руди Вёллером во время их противостояния в 1985 году.

После знаменитого подката Клауса Аугенталлера в 1985 году Вёллер провел месяцы в реабилитации, но остался решительно настроенным вернуться на поле с "Вердером" Бремен в погоне за титулом.

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