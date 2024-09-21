Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария Мюнхен принимал SV Вердер Бремен в матче Бундеслиги, 16-й тур сезона 1985/86. В то время Бремен лидировал в турнирной таблице, опережая на три очка. Бавария, немного раздраженная, играла грубее, чем когда-либо.

Затем произошло происшествие. На 16-й минуте защитник Мюнхена Клаус Аугенталер грубо сыграл против Руди Вёллера, не дав ему шанса перехватить мяч. Вёллер получил травму и был заменен. Он пропустил несколько месяцев. После матча Аугенталер казался равнодушным, сказав: "Я увидел только зелено-белую фигуру, бегущую к нашей штрафной". Его тренер Удо Латтек частично винил Вёллера в его травме, "Руди слишком быстрый!"

Хёнесс также сыграл свою роль, решив, что футбол - это игра для мужчин, а не для мальчиков. Бремен был глубоко потрясен этим, как выразился Отто Рехагель, "Без Вёллера мы - оркестр без первой скрипки. Мы можем играть хорошо, но не красиво". Ирония в том, что доктор команды Баварии доктор Мюллер-Вольфарт помог вылечить Вёллера и обнаружил проблему с его пахом. Бенно Мёлльман шутливо добавил: "Я определенно не поеду в Мюнхен после этого, а то и у меня найдут слабое место".

Вёллер пошел бы даже в Антарктиду

Пресса в Бремене отреагировала менее легкомысленно. Вокруг форварда разразился Medici скандал. Но Вёллер остался спокоен, "Я не придал этому большого значения. Я поехал в Мюнхен, потому что думал, что найду помощь там. Я бы даже пошел в Антарктиду, если бы кто-то обещал помочь мне там". И Бремену определенно нужна была помощь Вёллера в борьбе за чемпионство. Без него им пришлось бороться за титул до последнего. Как и ожидалось, Бавария выиграла чемпионат - после того, как Кутцоп не реализовал решающий пенальти дома против Мюнхена в 33-м туре. И даже сейчас в Бремене не забыли, что произошло с Руди Вёллером столько лет назад.

Даже покойный Вилли Лемке никогда не прощал Баварии и Хёнесса за 23 ноября 1985 года. Ему было непонятно, почему Хёнесс не извинился. Он чувствовал, что Бавария вместо того, чтобы извиниться, винила Вёллера в его серьезных травмах. С того дня вражда между Хёнессом и Лемке стала публичной. Несмотря на то, что Лемке сказал много лет спустя, "Моя неприязнь к нему, возможно, не так очевидна, но она такая же сильная" - миллионы футбольных фанатов увидели в СМИ вскоре после инцидента в Мюнхене, как rivalry между Хёнессом и Лемке усилилась.

ZDF транслировал матч live с Weser Stadium всего через несколько недель после того, как Аугенталер ударил Вёллера. И Лемке сказал зрителям Бремена, "Нет свиста, нет освистывания, когда Топпервиен зафиксировал первый гол как офсайд и пенальти как сомнительный. Мы не на стороне зулусов и не в Мюнхене!"

Подобные намеки медленно эскалировали ситуацию между двумя альфа-самцами. И когда сезон 1985/86 закончился разочаровывающе для Бремена, а Бавария выиграла чемпионат - только потому, что Кутцоп не реализовал решающий пенальти дома против Баварии в 33-м туре - была возможность примирения. Но Хёнесс твердо сказал Лемке, "Это не менеджер, это пресс-секретарь. Он назвал ФК Бавария врагом. Я никого не жалею, но его, Лемке".

Многолетняя вражда между двумя сделала заголовки на страницах Германии в течение многих лет. Несмотря на то, что Бундеслига в целом выиграла от этой вражды, вызванной СМИ, она определенно не была полезной для обеих команд в их основе, так как она выходила за рамки обычной спортивной rivalry. Хёнесс не переставал насмехаться над Лемке даже после того, как он ушел из Вердера, чтобы вернуться в политику, сказав: "Интересно, что человек с таким характером может стать министром в федеральной земле и нести ответственность за образование".

И даже Лемке, хотя они временно примирились, не отказался от сарказма. В 2019 году бывший менеджер Вердера заметил: "Когда я вижу, как играет Бавария Мюнхен, я не включаю, потому что не хочу видеть, как они выигрывают пять из нуля. Но если я слышу, что они проигрывают, я включу".

"Я никогда не найду с ним гармонии, нет", - сказал Ули Хёнесс. Неожиданный уход Вилли Лемке 12 августа, влиятельной фигуры ФК Бавария Мюнхен в течение многих лет, побудил Ули смягчить свою позицию: "Новости меня потрясли. Вилли Лемке, фигура разногласий, все знают о наших частых спорах и спорах. Но он также был человеком дискуссий, и в конце концов мы смогли установить приличные отношения". И таким образом закончилась история, которая тихо началась на Олимпийском стадионе в Мюнхене около 39 лет назад, только чтобы разрастись до больших размеров, заканчиваясь мирным прощанием несколько недель назад.

В свете их исторической вражды, ФК "Бавария" Мюнхен и "Вердер" Бремен продолжают свою вражду в Кубке Север-Юг, где Ули Хёнесс и Вили Лемке возглавляют свои команды. Несмотря на прошедшие годы, Хёнесс так и не извинился за инцидент с Руди Вёллером во время их противостояния в 1985 году.

После знаменитого подката Клауса Аугенталлера в 1985 году Вёллер провел месяцы в реабилитации, но остался решительно настроенным вернуться на поле с "Вердером" Бремен в погоне за титулом.

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