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Необычные слухи о трансферы в последний день.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут

Необычные слухи о трансферы в последний день.

Ошибки в трансферах: взгляд на некоторые мрачные моменты последнего дня

Пятница знаменует собой очередной Последний день трансферов, день, который приносит волнение в футбольный мир. Но не все сделки заключаются в последний момент. Вот пять забавных анекдотов из предыдущих дней последнего трансферного окна, в том числе и позорная ошибка с факсом.

Факсовый провал Эрика Максима Чупо-Мотинг: Нападающий стал центром одного из самых неловких провалов в истории Бундеслиги. Кёльн и Гамбург договорились о зимнем трансфере в сезоне 2010/11, даже подписали контракты. Но неисправная факсимильная машина помешала переходу в город-государство в последнюю минуту. Всего за 13 минут до закрытия окна отец игрока отправил контракт в Кёльн, но страница с подписью игрока пришла слишком поздно.

Почти промах Жоао Пальиньи: Опорный полузащитник уже прошел медицинское обследование, надел футболку Баварии Мюнхен для фотографий и даже прибыл на Säbener Straße, но сделка все равно сорвалась. Фулхэм не смог вовремя найти замену и решил оставить Пальинью. К счастью, они смогли сделать это во время летнего трансферного окна. Ули Хёнесс не был доволен после первой неудавшейся сделки, сказав: "В исключительных случаях в будущем мы должны постараться избегать последних минут трансферов".

Трансферная драма Кевина Гросскрейца: Чемпион мира перешел в Галатасарай Istanbul летом 2015 года, но столкнулся с трансферным дебаклем. ФИФА отклонила трансфер, и апелляция не помогла. Отсутствие подписей на важных документах в последнюю минуту deals caused delays, and after months of waiting, Großkreutz, who had not played a single game in Turkey, returned to Germany and joined VfB Stuttgart.

Провалившийся союз Иско: Берлин был в возбуждении, когда пятикратный победитель Лиги чемпионов Испании Иско захотел присоединиться к Униону зимой 2023 года. Он уже прошел медицинское обследование, но казалось бы уже завершенная сделка сорвалась в последнюю секунду - и превратилась в фарс. Обе стороны обвиняли друг друга в провале и обменах обвинениями.

Позднее прибытие контрактов Секу Саного: Гамбург хотел арендовать универсального защитника Секу Саного из Янг Бойз Берн зимой 2016 года, все детали аренды, включая опцию выкупа, были согласованы. Саного уже прошел медицинское обследование и был уже в Гамбурге, но решающее письмо из первого дивизиона Швейцарии пришло в последние четыре минуты окна. Недостаточно времени для обработки контрактов пробудило плохие воспоминания о случае Чупо-Мотинг.

После переживания волнения в День последнего трансфера важно помнить, что не все футбольные трансферы проходят гладко. Например, футбольная звезда Эрик Максим Чупо-Мотинг столкнулся с факсовым провалом, который помешал его переходу в Кёльн в 2010/11.

despite completing medicals and donning Bayern Munich's jersey, Joao Palhinha missed out on a Deadline Day transfer due to Fulham's failure to secure a replacement in time.

Despite completing medicals and donning Bayern Munich's jersey, Joao Palhinha missed out on a Deadline Day transfer due to Fulham's failure to secure a replacement in time.

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