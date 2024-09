Необычные проблемы безопасности возникают в связи с медикаментозным абортом, стресс медицинских работников.

"Опыт медицинского работника, принимающего критические решения о своем благополучии и благополучии своей семьи, трагически закончившийся в Соединенных Штатах, делает термин 'печальное происшествие' неадекватным для описания", - прокомментировала д-р Газале Моайеди, гинеколог и основатель Центра Пэгасус за здравоохранение и равенство, расположенного в Далласе.

Как указано в отчете, Тёрман получила лекарства для аборта в клинике в Северной Каролине после запрета на аборты после шести недель в своем родном штате Джорджия.later she went to the hospital with a severe infection, her body failing to expel all the fetal tissue following the intake of the medication.

Д-р Моайеди сказала CNN, "Не было никакой причины откладывать ее медицинскую помощь даже на минуту". Тёрман должна была быть немедленно принята на аспирацию матки, медицинскую процедуру, удаляющую содержимое матки, которая используется как для абортов, так и для лечения выкидышей.

Однако Тёрман не прошла хирургическую процедуру по удалению ткани плода в течение 20 часов. Причины, по которым врачи ждали так долго, неясны из ее медицинских записей. Процедура, согласно отчету, была криминализована законом штата об абортах всего за несколько недель до инцидента после решения Верховного суда США отменить дело "Роу против Уэйда" в том лете.

Как сообщает ProPublica, Миллер не посещала больницу, несмотря на сильную боль в течение нескольких дней после приема таблеток для аборта. Отчет коронера округа Клейтон sugered, что Миллер не обратилась за медицинской помощью из-за текущих законов штата, связанных с абортами.

Миллер удерживала ткань плода, согласно отчету, и должна была пройти процедуру дилатации и кюретажа (D&C), чтобы предотвратить инфекцию. Ее отчет об вскрытии показал, что она умерла от смеси лекарств, в том числе болеутоляющих средств fentanyl и acetaminophen; отчет коронера упомянул, что у нее не было истории злоупотребления наркотиками.

Департамент общественного здравоохранения Джорджии отказывается раскрывать отчеты своего комитета по смертности материнства. ProPublica отметило, что эти отчеты классифицировали смерти Тёрман и Миллер как "избегаемые" и в случае Миллер связали ее смерть с законом штата об абортах.

Отчеты вновь разожгли политическую дискуссию об доступе к абортам. Вице-президент Камала Харрис заявила: "Это именно то, чего мы опасались, когда Роу был отменен". Харрис планирует посетить Джорджию в пятницу, чтобы сделать дальнейшие заявления о правах на репродукцию.

Противники права на аборты обвинили врачей Тёрман в том, что они не оказали немедленной помощи и критиковали само медикаментозное прерывание беременности.

Однако исследователи, изучающие медикаментозное прерывание беременности, и врачи, его назначающие, посоветовали CNN, что это безопасная процедура и предложили советы по управлению редкими осложнениями.

Как работает медикаментозное прерывание беременности?

Медикаментозное прерывание беременности было одобрено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США с 2000 года и может прервать беременность в течение первых десяти недель беременности.

Самый распространенный способ, которым люди в настоящее время получают доступ к аборту в Америке, состоит из двух лекарств, mifepristone и misoprostol. Mifepristone блокирует гормон прогестерон, необходимый для беременности, и принимается первым. Misoprostol следует через день или два позже, вызывая сокращения матки, что приводит к спазмам и кровотечению, что приводит к изгнанию ткани беременности.

Моайеди объяснила, что процедура "физиологически подобна" выкидышу.

Как часто возникают осложнения?

Тяжелые осложнения возникают менее чем у 0,5% случаев с медикаментозным абортом, согласно д-ру Дэниэлу Гроссману, директору программы "Продвижение новых стандартов в области репродуктивного здоровья" (ANSIRH) в Университете Калифорнии, Сан-Франциско. Возможные осложнения могут включать госпитализацию, переливание крови и операцию.

Удержание ткани беременности, требующее вакуумной аспирации, происходит у 3-5% людей, проходящих медикаментозный аборт, отметил Гроссман, но это не считается серьезным осложнением и обычно может быть обработано в амбулаторных условиях; Моайеди подтвердила, что удержание ткани беременности редко приводит к инфекциям.

Смерти после медикаментозного аборта крайне редки, заверил Гроссман; было зарегистрировано 32 случая среди людей, использовавших mifepristone с 2000 по 2022 год, когда около 5,9 миллиона женщин использовали это средство. Команда Гроссмана проанализировала возможные причины, сообщенные в FDA, и обнаружила, что почти половина из них, скорее всего, не были связаны с абортом.

"Я лечила множество людей, проходящих медикаментозный аборт", - сказала Моайеди, чья клиника оказывает поддержку перед и после абортов в Техасе, где аборты запрещены с ограниченными исключениями. "Я могу пересчитать по пальцам одной руки - меньше одной руки - число тех, кто после этого заболел инфекцией. Это исключительно редко".

Симптомы, которые могут указывать на осложнения, включают высокую температуру, сильную боль в животе и сильное кровотечение, которое пропитывает более двух прокладок для менструации в течение двух часов, согласно Моайеди. Кроме того, Гроссман упомянул, что слабость, тошнота, рвота или диарея, длящиеся более дня после приема последней таблетки, также могут быть признаками инфекции.

Гроссман рекомендует людям с тревожными симптомами пытаться связаться с клиникой или службой, предоставившей лекарства, или позвонить на горячую линию по выкидышам и абортам по телефону 1-833-246-2632; эта горячая линия работает бесплатно и укомплектована профессионалами, готовыми отвечать на вопросы и оказывать поддержку.

Однако Гроссман предупреждает: "Если пациент столкнется с одним из упомянутых симптомов, но не сможет поговорить с врачом по телефону, ему следует обратиться за неотложной помощью в ближайшую больницу".

Что касается людей в штатах с запретом на аборты, медицинские работники заверили CNN, что пациенты имеют законное право на лечение осложнений, даже в ограниченных районах. Не должно быть колебаний в обращении за неотложной помощью в больницу.

Мойеди подчеркивает, что ответственность лежит tanto на пациентах, как и на системах больниц, с учетом того, что учреждения должны понимать местные нормативные акты и иметь планы подготовки, позволяющие врачам назначать необходимое лечение без колебаний.

Гроссман также отмечает, что те же проблемы, которые возникают с медикаментозными абортами, могут возникнуть и при выкидышах, и лечение остается таким же.

Его команда якобы слышала о задержках в лечении для пациентов, испытывающих осложнения в штатах с запретом на аборты. Гроссман выразил обеспокоенность по поводу случаев, когда лечение пациентов откладывалось, несмотря на то, что законы не применяются к этим случаям. "Я никогда не поощрял бы пациента лгать, но я очень обеспокоен этими случаями, когда лечение пациентов откладывается в штатах с запретом на аборты, когда они обращаются с осложнениями после аборта", - сказал он.

Он советует врачам воздерживаться от расспросов о использовании пациентами лекарств для прерывания беременности, чтобы избежать законодательных рисков для пациентов, и вместо этого сосредоточиться на предоставлении необходимого лечения на основе видимых симптомов.

Джэффри Копп и Санди ЛаМотт из CNN внесли вклад в этот отчет.

После того, как он услышал о трагических последствиях задержки медицинской помощи в случаях абортов, доктор Мойеди подчеркнул важность своевременной медицинской помощи, сказав: "Никогда не должно быть задержки в предоставлении необходимой медицинской помощи, особенно в отношении репродуктивного здоровья".

В свете сообщений об избегаемых смертельных случаях в результате осложнений после медикаментозных абортов доктор Гроссман подчеркнул необходимость четкой коммуникации между пациентами и медицинскими работниками, посоветовав: "Пациенты никогда не должны колебаться в поиске неотложной помощи, если они испытывают симптомы, указывающие на возможные осложнения".

