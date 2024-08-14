- Необычные предметы роскоши звезд

Лагерь "Я - Звезда" готов к старту: "Схватка легенд джунглей" выходит в эфир 15 августа на RTL+ (также доступно на RTL с 16 августа). В этом сезоне всезвездного состава, в котором участвуют 13 бывших участников, не будет живого голосования зрителей, что изменит динамику лагеря и испытания джунглей.

Как сообщает RTL.de, в лагере нет строгих правил, которые обычно применяются. Но одно правило все же попало в джунгли легенд: знаменитости могли взять с собой два роскошных предмета в ЮАР. Звезды делают ставку на косметику - один из участников доволен своим выбором.

Забота и комфорт на первом месте

По данным RTL.de, реальная звезда Гигги Бирофио (25) начинает с автозагара и воска для волос, что, возможно, является одним из самых необычных роскошных предметов в ЮАР. Аналогично, актер Давид Ортега (38) с испанскими корнями берет с собой немецкий и испанский флаги. DJane Джулия Зигель (49) путешествует с бронзатором и детской присыпкой. Бывшая участница "Холостяка" Георгина Флёр (34) не может жить без своего средства для ресниц и красной помады, а королевна реалити Кэдер Лот (51) не отказывается от макияжа с помощью карандаша для глаз и консилера.

Бывшая участница "Голос Топ Модел" Сара Кнаппик (37), ведущая Мола Адебиси (51) и экспат с Майорки Даниела Бюchner (46), похоже, извлекли уроки из своей первой поездки в джунгли, сделав ставку на комфорт и тишину с подушками и берушами. Ветеран шоу знакомств Элена Мирас (32) также хочет комфорта с подушкой и будет видна с плюшевой игрушкой своей дочери. Бывший актер "ГОСТ" Эрик Штехфест (35) взял с собой подушку своей дочери и ожерелье в виде сердца своей жены в качестве напоминаний о доме.

Бывшая участница "Большой брат" Ханка Раквиц (55) полагается на карандаш для глаз и подушку. Бывший футболист Торстен Легат (55) доволен бальзамом для губ для своих чувствительных губ, а актер Винфрид Глатцедер (79) вообще отказывается от роскошного предмета на своем "пути самопознания".

Неизвестно, повлияют ли новые правила на участника, взявшего плюшевую игрушку в качестве предмета комфорта. Несмотря на отсутствие живого голосования зрителей, неясно, как роскошные предметы знаменитостей повлияют на динамику лагеря.

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