Необычный украинский танк обнаружен на поле битвы в Харькове

В ходе боёв против противников в Харьковской области, якобы, задействована редко используемая украинская танковая единица. Как сообщает Defence Express, ссылаясь на пост в Facebook от 3-й танковой бригады, данное подразделение якобы интегрировало Т-84 "Оплот" (переводится как "Крепость") в свои операции. В опубликованной фотографии бригада обозначила "Оплот" как "самый лучший украинский танк".

Бригада не предоставила дополнительных деталей. Defence Express заявляет, что это значительное открытие, учитывая редкое использование "Оплотов" с начала широкомасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Оценки говорят о том, что для украинской армии было произведено лишь небольшое количество этих танков.

Разработанный как усовершенствованная версия советского Т-80, Т-84 "Оплот" оснащён более мощным двигателем, улучшенной броней и продвинутой системой управления огнём, согласно Army Recognition. Прототип был создан в Харькове в 1994 году, а затем усовершенствован до Т-84У "Оплот", который вошёл в состав украинских вооружённых сил в 1999 году.

С двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, боевой танк якобы способен развивать скорость до 75 км/ч на дороге и 50 км/ч вне дорог, превосходя аналогичные российские разработки. Кроме того, Т-84У "Оплот" якобы способен развивать скорость до 35 км/ч в обратном направлении, что полезно для быстрых перемещений и манёвров отступления. Последнее усовершенствование, "Оплот-М", поступило на вооружение в 2009 году.

Несмотря на то, что Army Recognition ранжирует "Оплот" среди самых современных боевых танков в мире, он был редко задействован против российских захватчиков до сих пор. В мае 2022 года журнал Forbes сообщил, что Малышевский завод в Харькове поставил в украинскую армию всего десять "Оплотов". Высокие затраты, составляющие около четырёх миллионов долларов США за единицу, и низкий приоритет военного руководства в приобретении, из-за наличия функциональных Т-64 советского производства, являются причинами ограниченных закупок. Считается, что 3-я танковая бригада имеет один "Оплот", а другие единицы служат в 14-й механизированной бригаде.

Украина якобы предоставила четыре из своих заказанных десяти "Оплотов" американской армии для оценки. В результате, считается, что против России было задействовано не более шести танков "Оплот". Международный институт стратегических исследований сообщал о пяти "Оплотах" в эксплуатации с Украиной в 2021 году. Таиланд имеет самый большой парк "Оплотов", приобретя 49 в 2009 году.

Т-84 "Оплот", обозначенный 3-й танковой бригадой как "самый лучший украинский танк", якобы участвует в боях против противников в Харьковской области, демонстрируя свою актуальность в военной стратегии украинской армии. Это редкое использование танка "Оплот" в текущем конфликте имеет значение, учитывая его ограниченное производство и закупки для украинской армии из-за высокой стоимости и наличия функциональных Т-64.

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