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Необычный триумф в трехстороннем конкурсе: новый конструктор победил на ISTAF

Кроме того, вIstaf проводится триатлон для участников с разносторонними навыками. Лео Неугэуэзер получил аплодисменты и убедительно одержал победу в необычном формате соревнований в Берлине.

 and  Lauren Adams
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- Необычный триумф в трехстороннем конкурсе: новый конструктор победил на ISTAF

Чемпион десятиборья Лео Нойгебауэр одержал неожиданную победу на триатлоне ISTAF в Берлине. Немецкий рекордсмен в десятиборье победил в стандартном легкоатлетическом турнире после 100-метрового спринта, метания диска и 1500-метрового бега, обойдя Мануэля Эйтла из Ульма, а Никлас Каул, бывший мировой и европейский чемпион, занял четвертое место.

Нойгебауэр пробежал 100 метров за 10,77 секунд, Эйтл лидировал с результатом 10,51 секунды, несмотря на отказ от участия в Олимпиаде из-за COVID-19. Каул завершил дистанцию за 11,46 секунд. Нойгебауэр превзошел всех в метании диска, показав результат 53,13 метра и захватив лидерство.

Нойгебауэр перешел в наступление на 1500 метров

Перед последним 1500-метровым забегом разница в очках была преобразована в разницу во времени, и соревнование превратилось в погоню. Нойгебауэр возглавил группу, а Эйтл преследовал его. 24-летний спортсмен признался, что 1500 метров не является его коронной дисциплиной.

Нойгебауэр создал отрыв в 24 секунды от Эйтла, комфортно обеспечив себе победу. Он даже установил личный рекорд 4:38,10 минуты. Эйтл опередил Андрина Хубера из Швейцарии в финальном спринте. Каул, известный своим мастерством в беге на 1500 метров, занял четвертое место.

Победа Нойгебауэра на триатлоне ISTAF в Берлине стала значительным достижением, учитывая его успехи на Олимпийских играх. За свою карьеру он неоднократно доказал, что является серьезным конкурентом в десятиборье.

В свете впечатляющей победы на триатлоне ISTAF в Берлине Нойгебауэр, несомненно, является сильным претендентом на участие в Олимпийских играх в категории десятиборья.

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