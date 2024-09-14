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ЗдоровьеНовости

Необычный случай птичьего гриппа в Миссури имеет сходство с штаммом, распространенным среди скота, согласно CDC.

Медицинское учреждение в Миссури сообщило в пятницу, что у пациента под их наблюдением был диагностирован штамм H5N1 птичьего гриппа, как подтвердило Агентство США по контролю и профилактике заболеваний.

 and  Vladimir Milov
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Житель Миссури без контактов с животными был положителен на H5N1.
Житель Миссури без контактов с животными был положителен на H5N1.

Необычный случай птичьего гриппа в Миссури имеет сходство с штаммом, распространенным среди скота, согласно CDC.

В пятницу в базу данных GISAID был загружен вирусный штамм, сделав его генетическую последовательность доступной для научных исследований. Этот штамм тесно связан с тем, который в этом году поразил молочный скот в 14 штатах. Тем не менее, человек, который в прошлом месяце дал положительный результат на тест в Миссури, не имел контакта с дикими птицами, птицеводством или крупным рогатым скотом, а также не употреблял сырые молочные продукты. Происхождение инфекции в этом случае остается под расследованием. В этом году в США было зарегистрировано 13 других случаев заражения человека, все они произошли у людей, которые имели контакт с зараженными животными.

Значение этого заражения является предметом дискуссий. С одной стороны, эксперты считают тревожным тот факт, что человек заразился без очевидного контакта с зараженными животными, что кажется отклонением от обычной модели. Все другие зарегистрированные в этом году случаи инфекции H5N1 были легкими и классифицировались как тупиковые, без доказательств передачи от человека к человеку. К счастью, отслеживание контактов не выявило никаких дальнейших передач, что свидетельствует о том, что вирус не обладает новыми способностями.

Эта наблюдение подтверждается генетической последовательностью вируса. В соответствии с данными CDC, ученые не обнаружили мутаций, которые могли бы указывать на увеличение передачи или тяжести.

Тем не менее, вирус проявил мутации, которые могут повлиять на разработку кандидатных вакцинных вирусов, вакцины, подготовленные CDC, которые могут быть использованы производителями в случае вспышки.

Дополнительная информация о случае в Миссури, опубликованная в еженедельном отчете CDC FluView, показала, что близкий домочадец больного также заболел в тот же день, проявил подобные симптомы, но не был протестирован. Оба человека полностью восстановились.

Одновременное проявление симптомов не свидетельствует о передаче от человека к человеку, а скорее указывает на совместное воздействие, согласно CDC.

Второй близкий контакт, медицинский работник, испытал легкие симптомы, но тест на грипп дал отрицательный результат.

Прошло 10-дневное наблюдение, и не было зарегистрировано дополнительных случаев, согласно данным CDC.

Подтвержденный пациент в Миссури был взрослым с множественными сопутствующими заболеваниями. Он заболел в течение недели, заканчивающейся 24 августа, согласно данным отчета FluView.

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На пресс-конференции доктор Нирав Шах, главный заместитель директора CDC, заявил, что пациента госпитализировали из-за боли в груди, тошноты, рвоты, диареи и слабости. Шах упомянул, что госпитализация пациента была связана с его сопутствующими заболеваниями.

Во время пребывания в больнице у пациента был положительный тест на вирус гриппа А. Государство Миссури проводит дополнительное тестирование всех образцов, которые дают положительный результат на грипп А, и это тестирование выявило, что у пациента был вирус H5, редкое явление. Образец был отправлен в CDC для подтверждения.

При вопросе на пресс-конференции в четверг, считает ли CDC, что заражение гриппом было случайным в отношении госпитализации пациента, доктор Шах ответил: "Нет, мы не описываем это как случайное. Этот вопрос был у нас на уме, но нет, это не было случайным".

Доктор Шах отказался от дальнейших комментариев, сославшись на конфиденциальность пациента.

Ученые-исследователи CDC отметили, что полученный ими образец содержал низкую концентрацию вируса, и они выразили осторожность в отношении своей способности секвенировать все восемь сегментов вируса.

Несмотря на продолжающееся расследование, необъясненное заражение в Миссури вызывает озабоченность среди экспертов в области здравоохранения из-за отсутствия прямого контакта человека с зараженными животными. Кроме того, потенциальное влияние мутаций вируса на разработку кандидатных вакцинных вирусов является предметом интереса для специалистов общественного здравоохранения.

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