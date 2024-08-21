- Необычное путешествие на скутере прервано правоохранительными органами

Полиция Бингена положила конец странному путешествию на скутерах. По данным властей, они заметили троих человек, едущих на скутерах по федеральной дороге в направлении Бингена. Один из скутеров был привязан к другому бungee-шнуром, а третий ехал сзади.

При ближайшем рассмотрении правоохранители обнаружили, что ни один из водителей не имел необходимой лицензии. Кроме того, один из райдеров был под влиянием каннабиса и амфетаминов. Более того, один из скутеров не был застрахован.

В результате райдеры предстают перед обвинениями в управлении не застрахованным транспортным средством, вождении без лицензии, подделке документов и штрафом за вождение в нетрезвом виде.

Сотрудники полиции нашли действия группы любопытными, учитывая необычный способ транспортировки скутеров. Несмотря на их любопытные обстоятельства, райдеры были обвинены в соответствии с законом.

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