Необычное произведение искусства Магритта может побить рекорд аукциона за 95 миллионов долларов в Нью-Йорке

С 1954 года "Империя света" является одной из 27 работ, в которых Магритт исследовал концепцию света, изображая ослепительное небо над сумрачным городским пейзажем.

В 2022 году другая работа из коллекции почти побила предыдущий рекорд продаж Магритта, уйдя с молотка за астрономические £59,4 миллиона (приблизительно $79,7 миллиона) на аукционе Sotheby's в Лондоне.

Эта конкретная картина входит в коллекцию покойной Мики Эртегун, известного дизайнера интерьеров, которая была замужем за Ахмедом Эртегуном, сооснователем Atlantic Records и страстным коллекционером искусства.

Другие примечательные работы, запланированные к продаже из коллекции Мики, включают произведения таких признанных художников, как Жоан Миро, Дэвид Хокни и даже полароидный снимок Мики самой Мики от Энди Уорхола.

Как заявил Макс Картер, вице-президент Christie's по искусству 20 и 21 веков, "Из всех работ, с которыми она жила, 'Империя света' Магритта наиболее точно воплощает эстетическую философию Мики в своей гармонии и изысканности". Являясь символом сюрреализма, Магритт Эртегун считается самой изысканной, самой тщательно проработанной и самой загадочной работой в серии. Как и взгляд Мики, она безупречна.

Специальный вечерний аукцион коллекции Мики состоится 19 ноября в Нью-Йорке, за которым последуют дневные аукционы и два онлайн-аукциона.

"Значительная часть" выручки будет направлена на благотворительные цели, как заявил представитель аукционного дома. За свою жизнь Мика поддерживала такие организации, как Программа грантов для аспирантов в области гуманитарных наук в Оксфордском университете, Jazz at Lincoln Center и Фонд Всемирного наследия.

В июле Christie's объявила, что совокупный доход от живых и онлайн-аукционов в течение первого полугодия 2024 года составил £2,1 миллиарда по всему миру, что на 22% меньше, чем в аналогичный период 2023 года, и на £600 миллионов меньше, чем ожидалось. Однако другие показатели, такие как коэффициент реализации и процент лотов, проданных с аукциона, остаются высокими. На прошлой неделе Christie's объявила о своих планах приобрести Gooding & Company, престижный аукционный дом по продаже автомобилей, через 17 лет после выхода из этого рынка.

Узнайте больше историй из The Art Newspaper здесь.

Эта коллекция, включающая работы художников, таких как Магритт и Уорхол, демонстрирует любовь к искусству и уникальным стилям. Стиль "Империи света" Магритта соответствует эстетической философии Мики Эртегун, делая эту работу самой ценной для нее.

Читайте также: