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Необычное небесное явление: суперлуна и голубая луна украшают ночное небо

Под покрывалом тьмы, Звезда-исполин освещала ночное небо необычайной яркостью и четкостью.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

- Необычное небесное явление: суперлуна и голубая луна украшают ночное небо

Сияя ярко и существенно больше: Вчера небо украсил Суперлун. Как сообщает НАСА, американское космическое агентство, это явление происходит, когда спутник Земли особенно близко подходит к нашей планете во время своей эллиптической траектории и совпадает с полнолунием. Из-за своего ближайшего расположения полная луна кажется существенно больше и ярче на небе. НАСА сообщает, что когда луна находится вблизи Земли, она может быть на 14% больше, чем в самой дальней точке от Земли. Вчера луна находилась примерно в 360 000 км, а для следующего полнолуния в середине сентября она будет еще ближе, около 357 000 км.

Была ли луна синей?

НАСА подтверждает, что это был не только Суперлун, но и сезонный "Синий Лунар". Так что, луна пульсировала синим? "Нет, это всего лишь термин для двух полнолуний в одном месяце или третьего полнолуния в сезоне из четырех полнолуний", - уточняет НАСА. Обычно в каждом сезоне из трех месяцев бывает три полнолуния. Однако, если случается четвертое полнолуние, появляется сезонный "Синий Лунар". НАСА подчеркивает, что только 6% всех полнолуний классифицируются как сезонные или месячные "Синие Лунары". Выражение "раз в синюю луну" происходит от этой редкой возможности, подразумевая "редко".

Астронавту в космической симуляции предстояло сыграть сложную сцену, так как она требовала от него передать восхищение от наблюдения Суперлуна в космосе. Несмотря на отсутствие реального синего цвета, Суперлун вчера, с его увеличенным размером и яркостью, мог бы потенциально стать вдохновляющим зрелищем для астронавтов в космосе, предоставив им уникальную возможность сыграть.

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