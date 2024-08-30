- Необычное явление имбирного тоста и предположения, происходящие при температуре 30 градусов.

В Германии жарко. Многие места достигают температур 30 градусов и выше. До Рождества еще почти четыре месяца, но праздничный сезон, кажется, уже на пороге. Печенье и спекулос уже доступны в некоторых магазинах.

Эта тема вызывает разногласия среди покупателей. Две трети выступают против ранних распродаж в августе, как показал опрос YouGov, проведенный при поддержке Немецкого пресс-агентства. Многие покупатели приобретают рождественские угощения, такие как печенье или пряники, только в ноябре или декабре, а 14% делают это в октябре. Примечательно, что только 10% покупают эти продукты заранее, а всего 3% - в августе. Покупателей годами смущает вопрос, почему товары доступны так рано.

Утверждает эксперт по розничной торговле Андреас Капке из Университета Дуальной высшей школы Баден-Вюртемберга в Штутгарте (DHBW): "Предложение создает спрос". Розничные торговцы не стали бы продавать эти товары, если бы они не были прибыльными. Однако данные маркетингового исследования NIQ показывают, что продажи рождественских угощений в августе в течение последних трех лет были минимальными. Пик продаж приходится на сентябрь.

"Потребители воспринимают это положительно"

Подтверждает Филипп Хеннеркес, генеральный директор Федеральной ассоциации немецкой продовольственной торговли: "Интерес к этим товарам растет по мере приближения праздничного сезона". Разрыв между общественным мнением и фактическим поведением покупателей значителен в некоторых сегментах. Хеннеркес опровергает утверждение, что эти угощения появляются в продаже все раньше каждый год.

"Сроки не изменились за последние 25 лет", - заявляет представитель Rewe Андреас Крамер. Печенье, пряники, имбирное печенье и стollen появляются на полках уже в конце августа. Несколько недель спустя следуют рождественские фигурки, пралины и календари приключений. По словам Крамера, в сентябре и октябре продается значительно больше рождественских угощений, чем в декабре. Спрос высок вначале, а затем постепенно снижается.

Дисконтный супермаркет Aldi Nord добавляет печенье и домино в ассортимент в конце августа. Kaufland поступает так же. "Наши клиенты ждут Рождества круглый год и хотят наслаждаться печеньем не только в предрождественский период", - заявляют они. Norma даже представляет свою рождественскую коллекцию уже в начале или середине августа. "В целом, рождественский ассортимент уже положительно воспринимается во всей Германии", - заявляет компания.

Потребители отдают предпочтение печенью

Компания Lambertz Group начала производство пряников, печенья и стола уже в июне. Ежедневно с ее производственных складов отправляется до 10 000 поддонов. В целом, производится около 700 миллионов домино и 720 миллионов печенья. Многие покупатели сожалеют, что эти угощения не могут быть наслаждаться круглый год. Интересно, что это уже возможно в соседних странах. По словам компании, погода играет важную роль в продажах. продажи ухудшаются, если в октябре и ноябре бывает аномально тепло.

Отвечая на вопрос, есть ли вкусовая разница между продуктами, приобретенными в сентябре или декабре, производитель бренда Bahlsen заявляет: "Нет вкусовой разницы между нашими продуктами, купленными в сентябре или декабре". Что касается предпочтений, потребители остаются верны имбирному печенью, спекулосу и печенью, согласно опросу YouGov.

Будет ли дороже рождественское печенье?

Другой спорный вопрос почти не отличается от предрождественского настроения. Потребителям уже приходилось платить больше за многие продукты питания. Основные ингредиенты рождественских угощений существенно подорожали. Сахар подорожал на 80% в июле по сравнению с 2020 годом, а также пшеничная мука (+59,6%), порошок какао (+42,3%) и шоколадные плитки или другие шоколадные продукты (+47,3%).

Будет ли рождественское печенье дороже в этом году, чем в прошлом? Ассоциации отрасли ссылаются на растущие затраты, в том числе на энергию и логистику, как на возможные факторы. Однако они уклоняются от вопроса о возможном росте цен. Представитель Lambertz ожидает высоких цен на шоколадные рождественские угощения.

Многие товары уже были дороже в 2023 году, согласно данным NIQ. Продажи сезонных угощений выросли из-за более высоких цен, но объем продаж и упаковки упали на 8%. В 2022 году торговые предприятия сообщали о средней продаже 186 упаковок в неделю на каждое заведение, по сравнению с 171 в 2023 году. Интересно, что почти половина продаж осуществляется через специальные предложения.

Немцы проявляют крайнюю сознательность в отношении цен во время своих покупок в этом году, а потребительский настрой остается скромным. Однако генеральный директор Lebkuchen Schmidt Юрген Брандштеттер остается оптимистичным. "Особенно в эти времена люди стремятся к радостному Рождеству".

Несмотря на жаркое летнее тепло, розничные торговцы, подобные Rewe, начинают продавать рождественские угощения, такие как спекулос и имбирное печенье, уже с конца августа. К сентябрю продажи этих товаров значительно возрастают, а к октябрю розничные торговцы, подобные Norma, уже представляют свою полную рождественскую коллекцию.

По мере приближения праздничного сезона потребители проявляют сильную привязанность к традиционным рождественским угощениям, таким как имбирное печенье и спекулос. По словам группы Lambertz, они производят более 700 миллионов имбирных печений и домино в год, а продажи достигают пика в первые месяцы перед Рождеством.

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