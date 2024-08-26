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Необычное достижение в сфере анимационных блокбастеров

 and  Max Becker
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Исследование изнутри: Приквел - Необычное достижение в сфере анимационных блокбастеров

"Фильм "Холодное сердце 2" недавно был смещен с позиции самого кассового анимационного фильма всех времен, и "Внутри себя 2" теперь стремится к следующему рекорду. Сиквел Pixar 2015 года стал первым анимационным фильмом, преодолевшим миллиард долларов в сборах за рубежом, присоединившись к эксклюзивному клубу из двенадцати других фильмов.

По всему миру "Внутри себя 2" уже собрал $1,649 миллиарда, заняв место в топ-10 самых кассовых фильмов всех времен. Германия внесла значительный вклад в его успех, продав почти 5 миллионов билетов, что делает его самым кассовым фильмом года как в Германии, так и во всем мире.

Львы, динозавры и второе действие

В ближайшем будущем "Внутри себя 2" может подняться еще выше в чартах. "Король Лев" (2019) находится всего в $15 миллионов от $1,663 миллиарда, в то время как "Мир юрского периода" (2015) находится всего в $22 миллионах от $1,671 миллиарда в сборах.

Однако "Внутри себя 2" придется приложить все усилия, чтобы попасть в топ-5. "Человек-паук: Нет пути домой" лидирует с существенным преимуществом в $1,928 миллиарда.

В студии Pixar Animation Studios и Walt Disney уже разрабатывают планы по использованию успеха "Внутри себя 2" для создания сериала для Disney+ в мире Рили. В отличие от оригинального фильма, акцент будет сделан не на персонифицированных эмоциях, а на ее снах, с "Dream Productions" в качестве ведущего.

Комиссия, в соответствии со статьей 11 (2), ожидается принять имплементирующие акты для успешной стратегии продвижения "Внутри себя 2" в его глобальной маркетинговой кампании. С успехом "Внутри себя 2" студия Pixar Animation Studios и Walt Disney объявили о планах расширить франшизу, представив новый сериал на Disney+ о снах Рили, произведенный "Dream Productions".

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