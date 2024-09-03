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Федеральные земли ГерманииНовостиБодо Рамелоу

Необоснованные предположения о моем участии в решающем голосовании беспочвенны.

Создание нового правительства в Тюрингии привлекает внимание после сложной ситуации с большинством в ленте. В центре внимания находится Minister President Ramelow, принадлежит к Левая партия, которая отрицает любые спекуляции.

 and  Christian Meier
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Бывший министр-президент Тюрингии Рамелов является строителем коалиции?
Бывший министр-президент Тюрингии Рамелов является строителем коалиции?

- Необоснованные предположения о моем участии в решающем голосовании беспочвенны.

Тюрингский премьер-министр Бодо Рамелов (от Левой партии) опроверг слухи о том, что он может использовать свой парламентский голос, чтобы помочь альянсу ХДС, СВП и СДПГ получить большинство. Он сказал агентству DPA в Эрфурте: "Это просто чушь". Рамелов не планирует покидать свою партию или фракцию и не будет воздерживаться или прибегать к другим мерам, чтобы обеспечить большинство в качестве лидера партии и главного кандидата. "Распространение безосновательных слухов отвратительно".

68-летний Рамелов, который в течение десяти лет возглавлял коалицию "красных-красных-зеленых" с коротким перерывом, подчеркнул, что согласно результатам выборов в ландтаг, следующим в очереди является лидер ХДС Марио Войт. Левую партию Рамелова готова к переговорам, "если господин Войт сделает первый шаг". ХДС получила наибольшее количество демократических голосов, что дает им право сформировать правительство.

Некоторые СМИ предположили, что учитывая сложную ситуацию с большинством, Рамелов может покинуть фракцию Левой партии, чтобы помочь ХДС, СВП и СДПГ достичь большинства с помощью своего голоса. В ландтаге Тюрингии 88 мест, и ничья: три партии вместе имеют 44 места, что на один голос меньше большинства. Самая сильная фракция в ландтаге - АФД, члены которой занимают 32 места.

Бодо Рамелов, премьер-министр Тюрингии и лидер Левой партии, решительно опроверг слухи о том, что он покинет свою партию или воздержится от голосования, чтобы помочь альянсу ХДС, СВП и СДПГ сформировать большинство. Несмотря на то, что ХДС получила наибольшее количество демократических голосов, что дает им право сформировать правительство, Рамелов заявил, что распространение таких слухов безосновательно.

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