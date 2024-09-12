Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин.

11:15 Сообщение: Решение о поставках западных дальнобойных ракет откладывается на две неделиПринятие решения о развертывании западных дальнобойных ракет на территории России может быть отложено. Вероятно, до 24 сентября, когда в ООН соберутся около 150 глав государств и правительств, не будет принято решение, сообщает американское СМИ Bloomberg. Министр иностранных дел Великобритании Ламми предлагает обсудить вопрос использования дальнобойных ракет на этом собрании. Президент Украины Зеленский планирует повторить свою просьбу на встрече. В среду Ламми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы обсудить планы Зеленского по атакам на российскую территорию. Блинкен планирует обсудить это с президентом США Байденом в пятницу. Премьер-министр Великобритании Стармер также встретится с Байденом в пятницу.

10:31 Блинкен заезжает в Польшу по пути из КиеваГоссекретарь США Блинкен делает остановку в Польше, важном союзнике Украины, по пути из Киева. Планируются встречи с премьер-министром Туском и президентом Дуда. Блинкен, скорее всего, обсудит дальнейшее сотрудничество с Польшей, основным логистическим коридором для военной помощи Запада Украине. Польша также значительно увеличила военные расходы после российского вторжения на Украину и заказала 96 боевых вертолетов Apache у американского концерна Boeing на сумму десять миллиардов долларов.

09:59 Украина сообщает о 64 российских дронах и 5 ракетах в ночной атакеУкраинские ВВС сообщают, что российская армия атаковала Украину ночью с помощью 5 ракет и 64 боевых дронов иранского производства. Было сбито 44 дрона. Военные данные не поддаются детальной проверке. В районе Киева несколько раз срабатывала противовоздушная оборона для сбивания приближающихся дронов.

09:11 Российский эксперт призывает к более сильной ядерной сдерживающей способностиРоссия должна четко дать понять свою готовность использовать ядерное оружие, считает влиятельный российский эксперт по внешней политике Сергей Караганов. Основной целью ядерной доктрины России должно быть "убеждение всех нынешних и будущих врагов в готовности России использовать ядерное оружие", сказал Караганов газете "Коммерсант". Москва могла бы нанести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны. США лгут, если утверждают, что гарантируют ядерную защиту своим союзникам. Караганов неоднократно призывал Россию рассмотреть возможность ядерного превентивного удара для запугивания своих врагов. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов выполняет полезную функцию для Кремля, выражая взгляды, которые тревожат Запад и делают Путина более сдержанным в сравнении.

08:46 Украина надеется на одобрение США западных дальнобойных ракетВ Украине растет надежда, что им скоро позволят атаковать глубже в российскую территорию с помощью западного оружия. Госсекретарь США Блинкен во время своего визита в Киев подчеркнул, что хочет "обеспечить, чтобы Украина имела все, что ей нужно". "В Великобритании уже видны признаки зеленого света", сообщает The Independent.

08:04 Военная разведка Украины сообщает о сбитом российском истребителеПосле сообщений о том, что российский истребитель Су-30SM пропал с радаров, военная разведка Украины сообщает, что украинские солдаты сбили такой самолет во время операции в Черном море. Киевский независимый сообщает, что истребитель, оцененный в $50 миллионов и базирующийся в Крыму, был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Город Конотоп в Украине подвергся массированной атаке дроновЧисло пострадавших в результате массированной атаки российских дронов на энергетическую инфраструктуру города Конотоп в регионе Сумская область возросло до 13, сообщает государственное информационное агентство Украины Ukrinform со ссылкой на региональную военную администрацию. Среди целей был жилой дом в центре города.

06:42 Германский парламент обсуждает планируемый пакет безопасности; исключения для украинских беженцевСегодня немецкий бундестаг впервые рассмотрит планируемый пакет безопасности федерального правительства, который, среди прочего, предусматривает отзыв статуса беженца у тех, кто возвращается в свою страну. Однако есть исключения, например, для беженцев из Украины.

06:04 Российское телевидение обвиняет Трампа в несправедливости во время дебатовНесколько комментаторов на российском государственном телевидении обвинили "саботаж" против Трампа во время его теледебатов с Камалой Харрис, сообщает Kyiv Independent. Трампа "несправедливо обделили", сказали они. Критиковалось фактчекинг заявлений Трампа. Многие наблюдатели считали, что Трамп проиграл дебаты. Республиканец объявил, что если он выиграет выборы, он немедленно прекратит войну в Украине.

04:50 Российская атака на Конотоп причинила серьезный ущерб энергетической инфраструктуреНесколько граждан пострадали в результате российской атаки на город Конотоп в Сумской области, сообщает мэр Артем Семенихин. Водоснабжение в городе было временно прервано. Также есть серьезный ущерб энергетической инфраструктуре, и не ясно, когда частные домохозяйства снова получат электроэнергию. После атаки в центре города возникли несколько пожаров, и были повреждены школьные и жилые здания. Двоих госпитализировали, один из них в критическом состоянии.

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03:29 Латвия отправляет больше военной помощи УкраинеПремьер-министр Латвии Эвика Силиня во время своего визита в Киев объявила о пакете военной поддержки для Украины, который включает бронетранспортеры. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в X после встречи с Силиней. По словам Шмыгаля, обе страны также обсуждают расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

01:32 Великобритания вызывают иранского бизнесмена из-за поставок ракет РоссииВеликобритания вызвала иранского бизнесмена из-за обвинений в поставках иранских ракет России, как сообщает Министерство иностранных дел Лондона. Правительство Великобритании подчеркнуло, что такие поставки баллистических ракет России считаются опасным эскалациям, что вызовет решительный ответ. Вчера, Германия, Франция и Великобритания ввели дополнительные санкции против Ирана из-за подозрительных поставок, также приостановили соглашения об авиасообщении. Ранее Европейский союз упоминал "надежные разведданные" о поставках ракет Ирана в Россию.

здесь.00:14 Украина фиксирует развертывание неопытных солдат РоссиейСогласно сообщениям украинской армии, Россия отправляет неподготовленных солдат на фронт в Харьков. Виталий Саратсев, спикер оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове, отметил, что войска, участвующие в нападении на Вовчанск, не достаточно подготовлены. Неясно, являются ли эти новобранцы бывшими заключенными или призывниками из периферийных стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Мэр Ивано-Франковска представляет русскоязычных инспекторовМэр западноукраинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о планах патрулей для борьбы с ростом использования русского языка. "Это инициатива сообщества, и любой может присоединиться в качестве языкового монитора", - сказал Марцинкив в интервью NTA. Многие перемещенные лица из восточной Украины, которые в основном говорят по-русски, переехали в этот украинскоязычный город. Марцинкив ожидает, что по крайней мере 100 языковых мониторов присоединятся, а уже 50 зарегистрировались. Он также предоставил номер телефона для граждан, чтобы сообщать о любом публичном использовании русского языка. Приток беженцев из русскоязычных регионов на востоке и юге побудил миллионы искать убежище в украинскоязычной западной части Украины.

21:42 Эрдоган призывает вернуть Крым УкраинеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал вернуть аннексированный полуостров Крым Украине. "Наша неизменная поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины включает возвращение Крыма", - заявил Эрдоган в видеообращении на конференции Крымской платформы. Запущенная в 2021 году Крымская платформа направлена на привлечение глобального внимания к ситуации в Крымском полуострове.

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21:05 Зеленский делится планом победы Украины с СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность поддержки США в борьбе с российским вторжением. "Наша стратегия победы (...) во многом зависит от помощи и сотрудничества с другими партнерами США", - объясняет Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Стратегия включает укрепление Украины и принуждение России к выводу войск из войны. Согласно Bloomberg, Зеленскому необходимо представить четкий план битвы американцам, чтобы снять ограничения на использование западного оружия. Госсекретарь США Тони Блинкен и британский министр иностранных дел Лэмми, как сообщается, посетили Киев, чтобы обсудить долгосрочную стратегию на следующий год, чтобы лучше понять амбиции Украины.

20:37 Блинкен уточняет позицию Байдена по ударам по целям РоссииГоссекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США активно работают над удовлетворением военных потребностей Украины, позволяя им использовать дальнобойное оружие для ударов по российским целям. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эти потребности в пятницу, объявил Блинкен на совместной пресс-конференции с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми и министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой в Киеве. "Мы приоритизируем способность Украины эффективно защищаться", - отметил Блинкен, подчеркивая "победу" как цель США.

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Комиссия обсуждала потенциальное развертывание западных дальнобойных ракет Украиной, с предложением британского министра иностранных дел Лэмми, что это может стать темой на Генеральной ассамблее ООН.

Несмотря на обсуждения Комиссии, решение о использовании Украиной дальнобойных ракет против территории России все еще откладывается, с ожиданием обсуждений на встрече 24 сентября на Генеральной ассамблее ООН.

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