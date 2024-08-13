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Федеральные земли ГерманииНовостиБремен

Необходимо улучшить контроль лоббирования в Гессоне

В Германии регистр лоббистов Бундестага делает политику прозрачной. А как насчет Гессена? Transparency Deutschland сейчас дает ответ на это.

 and  Ann Bradley
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- Необходимо улучшить контроль лоббирования в Гессоне

Государство Гессен и его парламент добились определенного прогресса в прозрачности своей политической работы, но по-прежнему есть значительная потребность в улучшениях, согласно новому расследованию Transparency Germany. В рейтинге федеральных земель Тюрингия занимает первое место, а Гессен - девятое, и Бремен - последнее.

Федеральные земли, которые уже были относительно хороши, улучшили свои показатели благодаря новым правилам, сказал Норман Лёкель из Transparency Germany. Однако есть тревожное застой среди земель, находящихся в нижней части рейтинга. "Кажется, многие принимающие решения политики не хотят вводить современные правила для чистой политики, несмотря на снижение доверия к демократическим институтам".

Гессен улучшила свою позицию в рейтинге, введя регистр лоббистов в 2023 году. Любой, кто представляет свои интересы в земельном парламенте, правительстве или членах парламента, должен заявить об этом в регистре.

Расследование рассматривало четыре критерия для честной и прозрачной политики: наличие регистра лоббистов и его дизайн, раскрытие участия лоббистов в законах через "след legislative", наличие периодов охлаждения для членов правительства и высших должностных лиц при переходе из политики в частный сектор, и какие правила поведения, требования к раскрытию информации и запреты существуют для вторичной деятельности членов парламента. Каждый из этих критериев составлял 25% общего оценивания.

Тюрингия находится на вершине, а Бремен - в конце.

Ни одна из земель не показала таких же хороших результатов, как федеральное правительство, которое Transparency теперь считает имеющим достаточно хорошие правила лоббирования и прозрачности, набрав 71%. Тюрингия лидирует среди земель с оценкой 69%. Организация хвалит землю за представление регистра лоббистов в июне. Следующие земли, Бавария (54%) и Баден-Вюртемберг (53%), увеличили расстояние от среднего поля благодаря новым правилам периода охлаждения. Гессен получила 26%.

По словам Transparency, Бремен (9%), последнее место, не имеет таких правил, а также регистра лоббистов и "след legislative" в законах. В этой земле, управляемой СДПГ в течение многих десятилетий, "осознание и sensibilization для этой политической честности не очень выражено - в смысле реального установления правил для этого", сказал Лёкель. "В Бремене задача СМИ - следить за этим".

В рейтинге прозрачной и честной политики среди немецких федеральных земель Бремен, к сожалению, находится в конце, а Тюрингия - на вершине. Несмотря на то, что управляемая СДПГ в течение нескольких десятилетий, Бремен не имеет таких правил, как регистр лоббистов и "след legislative" в законах.

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