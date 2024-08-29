- "Ненадлежащим образом сокращен": продолжительность периода переноса сокращается.

Менеджер "Вольфсбурга" Ральф Хазенхюттель выступает за более раннее завершение трансферного окна в международном элитном футболе. По его мнению, приобретение игроков должно быть разрешено только до начала нового сезона.

Он считает крайний срок в конце августа "совершенно неподходящим", как он заявил на пресс-конференции перед матчем Бундеслиги против "Гольштейн Киля" (суббота, 15:30, Sky). "Я считаю, что если бы мы завершили всю историю на месяц раньше, это не имело бы большого значения. Тогда у вас было бы несколько недель, чтобы познакомиться со своей командой, и к первому дню матча вы бы знали: это ваш состав". Однако "это чертовски сложно для всех менеджеров" в текущем виде.

Хазенхюттель имеет опыт работы с "Саутгемптоном" в английской Премьер-лиге. Он видит сокращение периода трансферного окна возможным "только если все другие лиги последуют этому примеру". Он вспоминает: "У нас в Англии когда-то была ситуация, когда мы заканчивали раньше, но другие лиги все еще имели активное трансферное окно. Это была катастрофа, потому что игроки один за другим покидали нас".

Хазенхюттель, работавший в Бундеслиге Нижней Саксонии и ранее в английской Премьер-лиге с "Саутгемптоном", решительно выступает за единое сокращение периода трансферного окна во всех международных элитных лигах, включая Нижнюю Саксонию. Он считает, что завершение приобретения игроков на месяц раньше, как они делали в Англии раньше, даст менеджерам дополнительное время, чтобы познакомиться со своими составами.

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