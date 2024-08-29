Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

"Ненадлежащим образом сокращен": продолжительность периода переноса сокращается.

С начала июля до конца августа игрокам Бундеслиги разрешено менять команды. Однако менеджер «Вольфсбурга» заявляет, что этот период слишком продолжителен.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Ральф Хasenhuttle, менеджер Вольфсбурга, ускоряет процесс трансферов игроков
Ральф Хasenhuttle, менеджер Вольфсбурга, ускоряет процесс трансферов игроков

- "Ненадлежащим образом сокращен": продолжительность периода переноса сокращается.

Менеджер "Вольфсбурга" Ральф Хазенхюттель выступает за более раннее завершение трансферного окна в международном элитном футболе. По его мнению, приобретение игроков должно быть разрешено только до начала нового сезона.

Он считает крайний срок в конце августа "совершенно неподходящим", как он заявил на пресс-конференции перед матчем Бундеслиги против "Гольштейн Киля" (суббота, 15:30, Sky). "Я считаю, что если бы мы завершили всю историю на месяц раньше, это не имело бы большого значения. Тогда у вас было бы несколько недель, чтобы познакомиться со своей командой, и к первому дню матча вы бы знали: это ваш состав". Однако "это чертовски сложно для всех менеджеров" в текущем виде.

Хазенхюттель имеет опыт работы с "Саутгемптоном" в английской Премьер-лиге. Он видит сокращение периода трансферного окна возможным "только если все другие лиги последуют этому примеру". Он вспоминает: "У нас в Англии когда-то была ситуация, когда мы заканчивали раньше, но другие лиги все еще имели активное трансферное окно. Это была катастрофа, потому что игроки один за другим покидали нас".

Хазенхюттель, работавший в Бундеслиге Нижней Саксонии и ранее в английской Премьер-лиге с "Саутгемптоном", решительно выступает за единое сокращение периода трансферного окна во всех международных элитных лигах, включая Нижнюю Саксонию. Он считает, что завершение приобретения игроков на месяц раньше, как они делали в Англии раньше, даст менеджерам дополнительное время, чтобы познакомиться со своими составами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пассажиры северо-западных железных дорог продолжают терпеть задержки ввода новых услуг.
Федеральные земли Германии

Поезда на север снова задерживаются <unk>

На автостраде Бремен-Нижняя Саксония запланированы значительные улучшения с вводом в эксплуатацию новых поездов. Пассажиры возмущены третьей инцидентом задержки.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
ДТП на федеральной трассе якобы связано с участием скорой помощи
Федеральные земли Германии

ДТП произошло с участием скорой помощи, перевозившей пациента.

Произошла серия столкновений, в которую были вовлечены пять автомобилей, одним из которых была работавшая в рабочее время скорая помощь.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Бассейн в Конрадесеулле может содержать опасные сине-зеленые водоросли, согласно предупреждению...
Федеральные земли Германии

В учреждениях здравоохранения предупреждают о плавании в Конрадсрейтере.

Возможное присутствие голубых водорослей, производящих токсины, представляет опасность в озере для отдыха в Konradsreuth. Власти советуют воздержаться от купания из-за соображений здоровья.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
После первоначальной неудачи Брауншвейг позже приветствует Полтера и Джекеля.
Федеральные земли Германии

После первоначальной неудачи Брауншвейг позже приветствует Полтера и Джекеля.

П Égliseльд Эйк, часто остававшийся в запасе в «'Union Berlin», объединяется с форвардом Полтером, покинувшим «Шальке 04». Полудуeronow должно помочь «Ейч/nginx» в борьбе против вылета.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения
Политика

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения Литва усиливает свой арсенал на фоне конфликта России с Украиной: Прибалтийская страна, входящая в состав как ЕС, так и НАТО, получила от немецкого производителя оружия Heckler & Koch некоторое количество пистолетов-пулеметов MP7 A2 на сумму 1,3 миллиона евро. Эти оружия были выбраны из-за

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов
Политика

Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов

Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов Немецкая администрация стремится расширить образовательные возможности посредством знаменитой программы Startchancen, направленной на помощь многочисленным тысячам школ, расположенных в финансово неблагополучных районах. Как прогнозировалось в исследовании, эта инициатива может принести существенные долгосрочные экономические выгоды, согласно данным. Инвестиции в размере 20 миллиардов

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Пассажиры северо-западных железных дорог продолжают терпеть задержки ввода новых услуг.
Федеральные земли Германии

Поезда на север снова задерживаются <unk>

На автостраде Бремен-Нижняя Саксония запланированы значительные улучшения с вводом в эксплуатацию новых поездов. Пассажиры возмущены третьей инцидентом задержки.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
ДТП на федеральной трассе якобы связано с участием скорой помощи
Федеральные земли Германии

ДТП произошло с участием скорой помощи, перевозившей пациента.

Произошла серия столкновений, в которую были вовлечены пять автомобилей, одним из которых была работавшая в рабочее время скорая помощь.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно