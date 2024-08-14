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Немцы покупают меньше рыбы за больше денег

В частности, они любят лосося, алaskanского поллка и тунца. Однако в 2023 году немцы купили меньше рыбы и морепродуктов в целом, но потратили больше на одну покупку.

 and  Melissa Williams
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В прошлом году немцы купили меньше рыбы, но потратили на нее больше денег.
В прошлом году немцы купили меньше рыбы, но потратили на нее больше денег.

- Немцы покупают меньше рыбы за больше денег

В частных домохозяйствах Германии в прошлом году купили меньше рыбы, но потратили на нее больше. В целом, они приобрели 418 240 метрических тонн рыбы и морепродуктов, что на 4,2% меньше, чем в 2022 году, согласно данным Петры Вайгл, председателя Центра информации о рыбе в Гамбурге. На это было потрачено почти 5,1 миллиарда евро - почти на 3,7% больше, чем в предыдущем году.

"Это рекорд, который превзойден только двумя исключительными годами во время пандемии COVID-19", - пояснила Вайгл. В последний год до COVID-19, 2019 году, домохозяйства купили почти 401 000 метрических тонн рыбы и морепродуктов и потратили на это почти 4,1 миллиарда евро. Средняя цена за килограмм тогда составляла 9,80 евро, а в прошлом году она достигла 12,13 евро - почти 24-процентный рост.

Вайгл: немцы едят слишком мало рыбы

Для Вайгл это свидетельствует о том, что потребители все больше сознательно формируют свое потребление рыбы и обращают особое внимание на ценность своих покупок. Однако она также отметила: "К сожалению, мы, немцы, все еще едим слишком мало рыбы". Она сослалась на Немецкое общество питания (DGE), которое рекомендует есть хотя бы одну-две порции рыбы в неделю.

По данным Центра информации о рыбе, немцы далеко от этой рекомендации. Предварительные данные показывают, что в прошлом году потребление на душу населения составило 12,5 килограмма. Вайгл ожидает, что эта цифра вырастет до около 13,3 килограмма после окончательной обработки данных - после 14,4 килограмма в 2022 году. Однако это все еще будет ниже глобального среднего показателя в 20 килограммов. В странах, таких как Испания, Япония, Норвегия и Португалия, потребление рыбы в несколько раз выше. На островах, таких как Исландия, Мальдивы или Кирибати, каждый житель съедает в среднем более 60 килограммов рыбы в год.

Лосось снова стал любимым рыбой немцев

В прошлом году лосось снова вытеснил треску Alaska с позиции любимой рыбы немцев. За ним, согласно Вайгл, следовали тунец, сельдь и креветки, которые вместе составляли две трети всего рынка. Другими популярными вариантами были форель, кальмар, треска, макрель и сом. Как и в предыдущем году, немцы отдавали предпочтение рыбе из банок и в замороженном виде. За ними следовали ракообразные и моллюски, а затем свежая рыба. Немцы также имеют четкие предпочтения в отношении места покупки рыбы. 49% рыбы и морепродуктов были проданы в дисконтных магазинах, и 41% - в супермаркетах и потребительских рынках. Всего 4% продуктов были проданы в специализированных рыбных магазинах.

Традиционно, больше всего рыбы едят на севере страны. Жители Шлезвиг-Гольштейна, с потреблением на душу населения 6,7 килограмма, опередили жителей Бремена, которые съели 6,4 килограмма. За ними следовали Гамбург и Нижняя Саксония, каждый с 6,1 килограмма. Единственным исключением был балтийский штат Мекленбург-Передняя Померания с 5,1 килограмма, что поместило его в нижнюю треть рейтинга. Как и в предыдущем году, Баден-Вюртемберг занял последнее место с 4,7 килограмма рыбы на душу населения. Национальный средний показатель составил 5,4 килограмма - на 200 граммов меньше, чем в предыдущем году.

Продажи рыбы в первом полугодии слегка выросли.

Обращаясь к цифрам за первое полугодие 2024 года, Вайгл выразила оптимизм. Согласно этим данным, к частным домохозяйствам было продано 214 649 метрических тонн рыбы и морепродуктов. Это rappresented increase of 0.6% compared to the first half of 2023. Вайгл подчеркнула: "Первое полугодие является интересным периодом для нашей отрасли, так как оно традиционно очень продаваемо из-за бизнеса на Пасху, а затем переходит в сезон отпусков и барбекю".

Рекорд по потреблению рыбы, упомянутый Вайгл, был превзойден только во время пандемии коронавируса. Несмотря на то, что немцы в целом ели меньше рыбы в 2023 году, они потратили больше из-за роста цен, и средняя цена за килограмм достигла 12,13 евро, что на почти 24% больше, чем в 2019 году.

Креветки, наряду с тунцом, сельдью и лососем, составляли две трети рыбного рынка в Германии, что делало их популярным выбором для потребителей.

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