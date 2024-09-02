Немцы еврейского происхождения выражают сожаление по поводу результатов выборов

Центральный совет евреев считает сильный результат AfD в Тюрингии и Саксонии "значительным сдвигом" и призывает политическую элиту "признать реальность". Президент Центрального совета Йозеф Шустер в статье для "Бильд" выразил тревогу по поводу растущего числа избирателей, которые голосуют за AfD из-за политических убеждений. Он описал партию и ее руководство как "беспокоящие".

AfD победила на выборах в Тюрингии в воскресенье, обойдя ХДС, а в Саксонии заняла второе место после ХДС. Оба региональных отделения AfD классифицируются Федеральным ведомством по защите Конституции как твердо правые экстремисты. Шустер назвал результат AfD "значительным сдвигом". BSW участвовал в выборах в землях впервые и смог добиться двузначных результатов в обоих штатах.

Шустер прокомментировал результаты выборов: "Германия штормит. Сможем ли мы оправиться после этого поражения?" Он предостерег от того, чтобы демократическое общество колебалось, особенно в свете террористических угроз от исламистских экстремистов. "Нам нужно столкнуться с горькой правдой", - сказал он, подчеркнув необходимость честности и искренности, а не "популистских лжи" от крайних партий. Шустер призвал центристские партии занять твердую позицию: "Пришло время основным партиям говорить прямо - признать реальность. Пришло время наконец-то решить этот вопрос", - потребовал он.

Кноблох: Разные стили жизни угрожают

Президент еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох также выразила свои опасения. "Результаты выборов знаменуют собой отход от исторической политической культуры в Федеративной Республике", - заявила она поздно вечером в воскресенье.

Германия рискует стать "другой страной: менее стабильной, менее теплой, менее процветающей, менее безопасной и менее пригодной для жизни", - предостерегла Кноблох. Ее беспокойство было не из-за протестных голосов, а из-за того, что "многие хотели привести экстремистов на периферии к ответственности". "Ущерб уже нанесен", - добавила она. "Будущее остается неопределенным в отношении того, какой формы примет Германия вперед", - заключила она.

Выборы в ландтаг Тюрингии привели к победе AfD, вызвав обеспокоенность в Центральном совете евреев. Кноблох, президент еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии, заявила, что результаты выборов знаменуют собой отход от исторической политической культуры в Федеративной Республике.

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