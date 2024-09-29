Неминуемое преобразование запланировано на октябрь.

BAföG Суммы Увеличатся на 5%

В рамках текущей реформы BAföG суммы грантов увеличатся на 5%, достигнув 475 евро. Также вырастет пособие на жилье для студентов, обучающихся за рубежом, с 360 до 380 евро, и соответствующий рост запланирован для студентов, обучающихся за рубежом. Максимальная сумма финансирования увеличится с 934 до 992 евро, что составляет рост на 6,2%.

Кроме того, пособия от доходов родителей и супруга (супруги) получателя вырастут в общей сложности на 5,25%. Аналогичным образом, пособия на погашение займа также увеличатся в общей сложности на 5,25%.

"M+S" Зимние Шины Запрещены C 1 октября

Срок действия зимних шин, обозначенных "M+S" (грязь и снег), истекает 30 сентября. Зимние шины, произведенные до 2018 года и имеющие только обозначение "M+S", будут иметь право на "переходный период" до конца месяца. Те, кто будет использовать эти шины после октября, могут столкнуться с штрафами.

Microsoft Прекращает Поддержку Windows 11 21H2 и 22H2

Последний пакет безопасности для Windows 11 версии 21H2 для предприятий и образовательных редакций, а также версии 22H2 для домашней и профессиональной редакций будет доступен до 8 октября. После этой даты больше не будет предоставляться никаких обновлений безопасности, но система все еще может использоваться. Устройства, работающие на этих версиях, больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и качества с октября, что защищает от последних угроз безопасности.

Вопросы Экзамена по ПДД Обновлены

С следующего месяца вопросы экзамена по теории вождения будут пересмотрены. Будет добавлено или обновлено 57 новых вопросов по всем классам, с показателем прохождения более 30% в последние годы.

Осенние Каникулы Начинаются в Нескольких Федеральных Землях

Миллионы учащихся приближаются к первым каникулам нового учебного года. Первыми свои осенние каникулы начинают Тюрингия и Саксония-Анхальт, 30 сентября.

Обзор

Баден-Вюртемберг: 28-31 октября

Бавария: 28-31 октября

Берлин: 21 ноября - 2 ноября

Бранденбург: 21 ноября - 2 ноября

Бремен: 19 ноября - 1 ноября

Гамбург: 21 ноября - 1 ноября

Гессен: 14-25 октября

Мекленбург-Передняя Померания: 21-26 октября

Нижняя Саксония: 4-19 октября

Северный Рейн-Вестфалия: 14-26 октября

Рейнланд-Пфальц: 14-25 октября

Саар: 14-25 октября

Саксония: 2-14 октября

Саксония-Анхальт: 30 сентября - 12 октября

Шлезвиг-Гольштейн: 21 ноября - 1 ноября

Тюрингия: 30 сентября - 12 октября

Каникулы в Октябре

День немецкого единства 3 октября выпадает на четверг и является государственным праздником. В Бранденбурге, Бремене, Гамбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Нижней Саксонии, Саксонии, Саксонии-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейне и Тюрингии, День Реформации 31 октября является праздником.

Уход за Садом

Любители садоводства, которые хотят значительно обрезать кусты, кустарники и деревья, могут сделать это снова с 1 октября. С 1 марта по 30 сентября это запрещено в соответствии с федеральным законом о сохранении природы, и разрешена только "мягкая формирующая и поддерживающая обрезка" в течение этого периода. Цель этого правила - защитить места обитания птиц и других животных.

Гидродинамическое Равновесие в Системах Отопления

В этом месяце вступают в силу новые правила в рамках Закона об энергетике зданий (GEG), согласно которым гидродинамическое равновесие систем отопления, проведенное сертифицированным специалистом, является обязательным. Все новые системы отопления, использующие воду в качестве теплоносителя в многоквартирных домах с не менее чем шестью квартирами, теперь должны быть протестированы. Цель состоит в том, чтобы улучшить распределение тепла в системах отопления, снизить потери энергии и снизить затраты на отопление.

Профилактика RSV За счет Страховой Медицины

С 14 сентября страховые компании здравоохранения покрывают расходы на лекарства с соответствующими антителами для профилактики тяжелых респираторных инфекций, вызванных респираторным синцитиальным вирусом (RSV). Цель состоит в том, чтобы предотвратить госпитализацию и смерть, связанные с RSV.

Payback Pay Доступен в Онлайн-Магазинах

С этого месяца пользователи Payback могут использовать функцию оплаты Payback Pay в выбранных онлайн-магазинах, позволяющую обменивать накопленные баллы во время онлайн-шопинга. В настоящее время это доступно в dm, Rewe и Thalia, а в ближайшее время к ним присоединятся Media Markt и Amazon. Ранее эта функция была доступна только для покупок в магазине.

Amazon Prime Day 2024

Amazon Prime Day 2024, получивший название "Amazon Prime Deal Days", состоится 8 и 9 октября. В рамках этого мероприятия шоппинга потребители смогут найти тысячи топовых предложений со значительными скидками по различным категориям.

Октоберфест Продолжается

Октоберфест в Мюнхене продолжится до 6 октября, предоставляя несколько дополнительных дней для больших групп, чтобы насладиться праздником.

Своевременные Оценки Ухода через Видеозвонок

С 26 сентября оценки ухода через видеозвонок стали возможны. Медицинская служба теперь может оценивать получателей ухода более оперативно, что является критически важным, поскольку услуги ухода не могут быть предоставлены без оценки. Руководящие принципы Медицинской службы определяют, когда возможны видеооценки, основываясь на Законе о ускорении цифровизации системы здравоохранения, который вступил в силу с марта.

Конечно, приятель! Несмотря на то, что ЕС почти полностью отказывается от этого, нам все же придется перевести стрелки часов еще раз этой осенью. В ночь с 26 на 27 октября мы переводим часы назад, превращая 3:00 в 2:00.

Что касается финансовых обзоров студенческого самоуправления, увеличение частного кредита может существенно повлиять на способность студента получить ссуду на образовательные расходы. Кроме того, сектор частного кредитования, возможно, придется скорректировать свои критерии выдачи кредитов, чтобы соответствовать возросшему спросу в связи с увеличением выплат по программе BAföG.

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