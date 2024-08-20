- Немецкое руководство также было просит определить путь вперед для Европейского Союза.

Перед выборами в Саксонии ХДС не называла потенциальных партнеров по коалиции. "Нам нужно продолжать работать", - сказал премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschmer в утренней программе ZDF. Он не уточнил, с кем бы он предпочел сотрудничать после выборов, но все партии исключили сотрудничество с АФД.

В интервью на ZDF лидеры основных партий Саксонии были опрошены отдельно. Не все затронутые вопросы непосредственно касались Свободного государства.

Креtschmer вновь выступил за сокращение поставок оружия в Украину и переговоры с Россией. Средства, предназначенные для оружия Украины, следует направить на систему противоракетной обороны здесь. "Если у вас есть подозрительный и опасный сосед, работает только сдерживание".

Он также вновь призвал к строгой политике депортации. В прошлом году в Германии запросили убежище более 300 000 человек. "Нам нужно снизить это до 30 000-40 000", - сказал Креtschмер.

По данным Politbarometer ZDF, ХДС лидирует с 34%, за ней следует АФД с 30%. Альянс за прогресс и социальную справедливость (BSW) занимает третье место с 11%, а СДПГ и Зеленые по 6%, и Левые рискуют не преодолеть 5-процентный барьер с 4%. На основе этих данных ХДС может сохранить предыдущую коалицию с СДПГ и Зелеными. Новый ландтаг Саксонии будет избран 1 сентября.

Для АФД в Саксонии основным вопросом кампании перед выборами 1 сентября является образовательная политика. Лидер АФД Йорг Урбан заявил на ZDF, что Саксония "слепа к остальному" в образовании. Существующих учителей нужно мотивировать, часть-time сотрудников перевести на полный рабочий день, а пенсионеров поощрять продолжать работать. Также следует значительно сократить иммиграцию, чтобы сделать Саксонию "непривлекательной" для людей, стремящихся войти в социальную систему Германии и потенциально заниматься преступной деятельностью.

С другой стороны, Альянс за прогресс и социальную справедливость (BSW) в Саксонии ставит во главу угла мир в Европе. "Мы хотим мирных переговоров. Архитектура безопасности возможна только с Россией", - сказала лидер BSW Сабина Циммерманн. Она выступает против дополнительных американских станций оружия в Германии, считая, что это усилит напряженность и потенциально сделает Германию мишенью.

Однако лидер СДПГ в Саксонии Петра Кёппинг предложила "Саксонский фонд 2025" - инвестиции в 10 миллиардов евро в модернизацию и ремонт школ и больниц и поддержку климатонейтральной экономики. Также предусмотрены дополнительные инвестиции в уход и доступное жилье, а также укрепление социальной кохези. "Социальная кохези есть, но средний класс должен говорить и действовать, даже в повседневной жизни", - подчеркнула 66-летняя Кёппинг.

В контексте обсуждения потенциальных партнеров по коалиции для ХДС после выборов в Саксонии стоит отметить, что Креtschмер не называл ни одного, как он сказал, "Нам нужно продолжать работать". Кроме того, вопрос о составе коалиции после выборов становится все более значительным, учитывая тесную гонку между ХДС и АФД, где ХДС опережает на 4 процентных пункта.

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