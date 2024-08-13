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Немецкое население уходит из большого города

Некоторые приходят, другие уходят: В любом случае, немцы в particular покидают восемь крупнейших городов в Баден-Вюртемберге.

 and  Mark Rodriguez
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Все восемь районов в Баден-Вюртемберге теряют граждан в широко кружащуюся область.
Все восемь районов в Баден-Вюртемберге теряют граждан в широко кружащуюся область.

- Немецкое население уходит из большого города

Все восемь городских районов в Баден-Вюртемберге в основном теряют немецких граждан в пользу окружающих районов. Статистическое управление в Фелльбахе называет нехватку жилья и высокие расходы на жилье в центрах основной причиной этого.

Потеря населения в пользу окружающих районов была особенно сильной в Карлсруэ, Ульме и Фрайбурге им Брайсгау. В Ульме около 80% общего миграционного дефицита было связано с отъездом в окружающие районы (район Альб-Доной и баварский район Ной-Ульм); в Карлсруэ это было почти 90% (районы Карлсруэ и Гермерсхайм в Рейнланд-Пфальце).

Так называемая "миграция город-окружающая" была еще более сильной в Фрайбурге им Брайсгау: Университетский город в Брайсгау потерял около 850 немецких граждан в пользу района Брайсгау-Хохшварцвальд и около 300 в пользу района Эммендинген в 2023 году. Однако из университета города уехало менее 100 немцев, что указывает на то, что город смог компенсировать свои потери в пользу окружающих районов за счет региональной миграции, в частности, молодых взрослых.

В целом, в 2023 году в Баден-Вюртемберг переехало около 83 600 человек, что значительно меньше, чем в рекордном году 2022-го (+178 200), но больше, чем в годах 2016-2021 (+13 500 до +76 100). Однако миграционный баланс был положительным только для иностранного населения (+104 100), в то время как, по данным статистического управления, около 20 500 немецких граждан покинули юго-запад.

Количество людей с иностранным гражданством в Баден-Вюртемберге к концу прошлого года достигло почти 2,1 миллиона, согласно статистикам. По состоянию на конец 2022 года в юго-западе все еще было 2,01 миллиона иностранных граждан, и их доля в общей численности населения увеличилась с 17,8% до 18,5%.

Из почти 2,1 миллиона иностранцев, зарегистрированных в юго-западе к концу прошлого года, около 369 800 были заявителями на убежище, из которых около 124 720 приехали из Украины. Существуют значительные региональные различия, и управление в Фелльбахе недалеко от Штутгарта показывает выраженную городско-сельскую разницу. Эксперты объясняют это тем, что иностранные граждане живут в пропорционально больших городах и что эта тенденция усиливается тем, что "там, где уже живут многие людей определенной национальности, часто присоединяются и другие".

Высокие расходы на жилье и нехватка жилья в городских центрах, таких как Карлсруэ и Ульм, являются основными причинами того, что немецкие граждане ищут возможности для проживания в соседних районах. Утечка немцев в Фрайбурге им Брайсгау в основном была связана с жилищными причинами, с более чем 1150 человек, переехавших в близлежащие районы Брайсгау-Хохшварцвальд и Эммендинген.

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