Немецкое финансирование спорта неэффективно и не соответствует цели

Плохие результаты немецкой Олимпийской команды на летних Играх в Париже также объясняются Институтом немецкой экономики в Кёльне неэффективной поддержкой спорта. "Поддержка спорта в Германии неэффективна и не достигает своей цели по устойчивому укреплению элитного спорта", - заявила экономист IW Мелинда Фремере.

За последние десять лет, согласно исследованию IW, реальные расходы на поддержку элитного спорта выросли на 36%, с €44 миллионов до €60 миллионов, но с уменьшающейся отдачей. Германия заняла десятое место в медальной таблице в Париже, завоевав 12 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей - худший результат с момента объединения.

По данным исследования, федеральные субсидии, выделенные спортивным ассоциациям на каждую медаль, почти удвоились с Рио-2016. В Рио федеральное правительство предоставило около €2,2 миллиона на каждую медаль. На Олимпийских играх в Токио эта сумма составила €3,2 миллиона, а в Париже достигла €3,7 миллиона.

Цель немецкой поддержки спорта, по словам экономиста IW Мелинды Фремере, - устойчиво укреплять элитный спорт. Несмотря на 36-процентный рост реальных расходов на поддержку элитного спорта за последние десять лет и значительное увеличение федеральных субсидий на каждую медаль, выступление немецкой Олимпийской команды на летних Играх в Париже разочаровало.

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